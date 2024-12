يُستخدم أحيانًا العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين. على عكس العلاجات الدوائية، تعتمد هذه الطريقة على القوة التي تهدف إلى تعديل الأنماط العقلية اللاواعية التي تحافظ على سلوك التدخين. لا تزال الأدلة حول فعالية العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين متباينة، وتعتبر هذه الطريقة تكملية بدلاً من أن تكون حلاً أولياً.

الأصل ومراحل التطور

يعود العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين إلى عدة قرون مضت، حيث وجدت جذوره في التقاليد العلاجية القديمة مثل تلك الموجودة في مصر القديمة أو اليونان القديمة. لم يبدأ التنويم المغناطيسي في جذب الاهتمام العلمي إلا في القرن الثامن عشر مع أعمال Franz Mesmer 1، 2 حول “القوة المغناطيسية”، رغم أن المفهوم ظل يفتقر إلى الاعتراف الرسمي.

وقد حدثت النقلة الكبرى في دراسة التنويم المغناطيسي كأداة علاجية في القرن العشرين تحت إشراف ميلتون إريكسون، الطبيب النفسي الأمريكي الذي يعتبر الأب المؤسس للتنويم المغناطيسي الحديث. تمكن إريكسون من تحويل التنويم المغناطيسي إلى علاج نفسي شرعي، حيث ابتعد عن الممارسات الغامضة أو الاحتيالية. تعتمد طريقته، المعروفة بـ “التنويم المغناطيسي الإريكسوني”، على منهجية مرنة وغير مباشرة حيث يقوم المعالج بتوجيه المريض عبر الاستعارات والقصص للوصول إلى لاوعيه ومساعدته على إعادة هيكلة معتقداته العميقة وسلوكياته المسببة للمشاكل 3.

في السبعينيات، بدأ التنويم المغناطيسي يُستكشف بشكل خاص للإقلاع عن التدخين، في وقت كانت فيه الأبحاث حول تأثيرات التبغ وحملات مكافحة التدخين قد بدأت تتزايد. أظهرت العديد من الدراسات أن التبعية للتبغ ليست مجرد مشكلة إدمان جسدي على النيكوتين، بل هي أيضًا عادة نفسية عميقة الجذور في اللاوعي 4، 5، 6، 7، 8.

يعمل العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين من خلال تعديل الروابط الذهنية للمدخن مع السيجارة، مثل المتعة أو تقليل التوتر التي ينسبها إليها.

من خلال إحداث حالة من الاسترخاء العميق، يمكن للمعالج بالتنويم المغناطيسي الوصول إلى الأنماط الذهنية التلقائية للمريض. ثم يقوم بإدخال اقتراحات تربط السيجارة بمشاعر غير سارة (مثل الاشمئزاز أو الغثيان على سبيل المثال)، أو يعيد توجيه إدراك المدخن من خلال تعزيز المعتقدات الإيجابية، مثل “أنا في صحة أفضل إذا لم أدخن” أو “لا أحتاج إلى التدخين للاسترخاء”، وما إلى ذلك.

التنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين باختصار طريقة تعتمد على تقبل المريض. يوجد دراسات علمية تشكك في فعالية الطريقة. ليست وسيلة رئيسية للإقلاع عن التدخين ولكنها طريقة محتملة مكمّلة.

كيف يتم العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين؟

عادة ما يتبع العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين عدة مراحل:

الوصول الى حالة النوم: يبدأ المعالج بجعل المريض يدخل في حالة من الاسترخاء العميق، والتي تسمى التنويم المغناطيسي. وعلى الرغم من أن الشخص يظل واعيًا، إلا أن هذه الحالة تساعد على تجاوز الحواجز النقدية للعقل والوصول إلى الأفكار اللاواعية.

الاقتراحات: يقدم المعالج بعد ذلك اقتراحات إيجابية ومقنعة تتعلق بالإقلاع عن التدخين. على سبيل المثال، قد يقترح أن رائحة وطعم السيجارة غير مريحين أو يربط التدخين بمشاعر سلبية مثل الغثيان أو غيرها.

التعزيز الإيجابي: كما في العلاجات الأخرى، يشجع المعالج بالتنويم المغناطيسي أيضًا على تعزيز الأفكار الإيجابية والعادات الحياتية الجديدة. يمكن تشجيع المدخن على تصور نفسه كغير مدخن، مما يشعره بالفخر والرفاهية.

مدة وفعالية العلاج بـ التنويم المغناطيسي

تتفاوت مدة العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين حسب المريض، لكنها عادة ما تتطلب من 1 إلى 5 جلسات، حيث تستمر كل جلسة في المتوسط من 30 إلى 60 دقيقة. في بعض الحالات، قد تكون جلسة واحدة كافية لإحداث تغيير كبير، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى عدة جلسات لتعزيز الاقتراحات ومنع الانتكاسات. من المهم ملاحظة أنه حتى لدى المرضى المستجيبين، فإن فعالية التنويم المغناطيسي على المدى الطويل تظل أقل من العلاجات المعتمدة علميًا مثل العلاج المعرفي السلوكي(TCC) أو الأدوية.

أظهرت مراجعتان منهجيتان من كوكرين أنه لا توجد أدلة قوية تدعم أن التنويم المغناطيسي أكثر فعالية من العلاج الوهمي للإقلاع عن التدخين. أظهرت دراسات أخرى أيضًا أنه على الرغم من أن بعض الدراسات أبلغت عن تحسن في معدلات الامتناع عن التدخين مع العلاج بالتنويم المغناطيسي، إلا أن النتائج ليست دائمًا قابلة للتكرار أو ذات دلالة إحصائية مقارنة بالتدخلات التقليدية مثل العلاجات السلوكية أو بدائل النيكوتين 11، 12، 13 .

المميزات التخصيص: يسمح العلاج بالتنويم المغناطيسي بتخصيص العلاج وفقًا للمحفزات المحددة لكل مريض، سواء كانت تتعلق بالتوتر أو القلق أو المحفزات الاجتماعية. طريقة بسيطة: التنويم المغناطيسي هو طريقة لطيفة لا تتطلب علاجًا ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع العلاجات الدوائية لزيادة فرص النجاح. تقنيات مستدامة: قد تواصل الاقتراحات بعد التنويم تأثيرها الإيجابي على السلوك لفترة طويلة بعد الجلسات، مما يوفر دعمًا على المدى الطويل.

العيوب فعالية متغيرة: بعض الأشخاص أقل تقبلًا للتنويم المغناطيسي، مما قد يقلل من فعاليته. ضرورة وجود معالج مؤهل: من الضروري العمل مع معالج تنويم مغناطيسي ذو خبرة. الالتزام الشخصي: كما في العلاجات الأخرى، تعتمد فعالية التنويم المغناطيسي بشكل كبير على التزام المريض باتباع التعليمات.

بعض الدراسات عن العلاج بالتنويم المغناطيسي

Barnes et al. (2010)9

العنوان: العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين.

الناشر: قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية The Cochrane database of systematic reviews

الملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية العلاج بالتنويم المغناطيسي من خلال مقارنة معدلات الإقلاع عن التدخين بعد 6 أشهر أو أكثر مع تدخلات مختلفة. شملت 11 دراسة مع 18 تدخلًا تحكمياً مختلفًا.

النتائج: كانت النتائج متباينة ولا تظهر فائدة كبيرة للعلاج بالتنويم المغناطيسي مقارنة بالعلاجات النفسية أو عدم العلاج.

Abbot et al. (2000)10

العنوان: العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين.

الناشر: قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية The Cochrane database of systematic reviews

الملخص: قامت هذه الدراسة بتحليل 9 دراسات تقارن العلاج بالتنويم المغناطيسي مع علاجات أخرى للإقلاع عن التدخين. تم فحص معدلات الامتناع بعد ستة أشهر من العلاج.

النتائج: لم يتم العثور على أي فائدة كبيرة للعلاج بالتنويم المغناطيسي مقارنة بالتدخلات الأخرى أو عدم العلاج.

Hasan et al. (2014)11

العنوان: هل العلاج بالتنويم المغناطيسي أكثر فعالية من العلاج ببدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين.

الناشر: مركز العلاجات التكميلية في الطب Complementary therapies in medicine.

الملخص: قامت هذه الدراسة بمقارنة فعالية العلاج بالتنويم المغناطيسي مع العلاج ببدائل النيكوتين (TRN) لدى المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين. تم تقييم معدلات الامتناع بعد 12 و 26 أسبوعًا.

النتائج: أظهر العلاج بالتنويم المغناطيسي فعالية أكبر من العلاج ببدائل النيكوتين بعد 26 أسبوعًا (36.6٪ مقابل 18.0٪ من الامتناع).

Dickson-Spillmann et al. (2013)12

العنوان: التنويم المغناطيسي الجماعي مقابل الاسترخاء للإقلاع عن التدخين لدى البالغين

الناشر : مركز BMC للصحة العامة BMC Public Health

الملخص: قارنت هذه الدراسة جلسة علاج بالتنويم المغناطيسي الجماعي مع جلسة استرخاء للإقلاع عن التدخين لدى 223 مدخنًا.

النتائج: لم يتم العثور على أي تأثير كبير بين المجموعتين، مع معدلات امتناع بلغت 14.7٪ للتنويم المغناطيسي و17.8٪ للاسترخاء بعد 6 أشهر.

Tahiri et al. (2012)13

العنوان: وسائل الإقلاع عن التدخين البديلة: تحليل تلوي للتجارب السريرية العشوائية.

الناشر: المجلة الأمريكية للطب The American Journal of Medicine.

الملخص: قام هذا التحليل بمقارنة نتائج العلاج بالتنويم المغناطيسي، الوخز بالإبر، والأساليب التقريرية للإقلاع عن التدخين في 14 تجربة سريرية عشوائية.

النتائج: أظهر العلاج بالتنويم المغناطيسي بعض الفعالية مع قدره 4.55، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

حدود العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين

على الرغم من أن العلاج بالتنويم المغناطيسي هو نهج بسيط للإقلاع عن التدخين، فإنه له العديد من الحدود التي قد تؤثر على فعاليته.

أحد القيود الرئيسية هو تباين استجابة المرضى. بعض الأشخاص أكثر حساسية للحالة التنويمية، مما يسمح للاقتراحات بالتأثير بشكل أسهل، في حين أن آخرين يكونون قليلي الاستجابة أو غير مستجيبين، مما يقلل من فعالية العلاج.

تعتمد فعالية العلاج بالتنويم المغناطيسي أيضًا بشكل كبير على خبرة المعالج. المعالج بالتنويم المغناطيسي المتمرس قادر على تخصيص الاقتراحات وفقًا للاحتياجات النفسية الخاصة بالمدخن، بينما قد يكون لدى معالج أقل تأهيلًا نتائج أقل فعالية بكثير. يمكن أن تؤثر هذه التباينات في جودة المعالجين بشكل مباشر على نتيجة العلاج.

يؤثر التنويم المغناطيسي أيضًا على الجوانب النفسية للإدمان على التبغ ولكنه لا يعالج الإدمان الجسدي على النيكوتين. بالنسبة للمدخنين الذين يعانون من هذا الإدمان، قد لا يكون التنويم المغناطيسي وحده كافيًا. في هذه الحالات، يُوصى بدمج العلاج بالتنويم المغناطيسي مع العلاجات الدوائية مثل بدائل النيكوتين أو الأدوية التي أثبتت فعاليتها.

عامل محدد آخر هو التصور الخاطئ الذي قد يكون لدى بعض المرضى عن التنويم المغناطيسي كحل سريع. كما هو الحال مع أي علاج سلوكي، يتطلب العلاج بالتنويم المغناطيسي التزامًا نشطًا من المريض. لكي يكون فعالاً بالكامل، يجب أن يتم دمجه في نهج أوسع للإقلاع عن التدخين، يشمل إدارة التوتر، والسلوكيات المرتبطة بالإدمان، وكذلك التعامل مع المحفزات العاطفية.

ختاما

يظل العلاج بالتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين طريقة مثيرة للجدل بسبب نقص الأدلة العلمية القوية التي تدعم فعاليته على المدى الطويل.

تشير الدراسات المتاحة إلى أنه إذا كان التنويم المغناطيسي يمكن أن يساعد في بعض الحالات على تقليل الرغبة في التدخين مؤقتًا، فإنه لا يظهر نتائج تفوق تلك التي تم الحصول عليها باستخدام تدخلات أخرى على مدى فترة طويلة.

يبدو أن فعالية العلاج بالتنويم المغناطيسي تكون بشكل أفضل عندما تستخدم بالاقتران مع طرق معتمدة مثل العلاجات السلوكية النفسية (TCC) أو العلاجات الدوائية (فارينيكلين، بوبروبيون)، التي أثبتت فعاليتها في التجارب السريرية الدقيقة. تسمح هذه التركيبات بمعالجة الجوانب النفسية والجسدية للإدمان، مما يوفر نهجًا أكثر شمولًا و فعالية للإقلاع عن التدخين.

تتمثل مزايا العلاج بالتنويم المغناطيسي في تكيفه مع الاحتياجات الفردية، ولكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على استجابة المريض للتنويم المغناطيسي وعلى كفاءة المعالج. على الرغم من أن العلاج بالتنويم المغناطيسي يمكن أن يكون طريقة مساعدة لبعض المدخنين، إلا أنه لا يشكل حلاً سحريا. لزيادة فرص النجاح، من الضروري دمجه في استراتيجية شاملة تشمل الأساليب المعتمدة والمعترف بها من قبل المجتمع العلمي.

في الختام، قد يكون العلاج بالتنويم المغناطيسي مكملاً مفيدًا، ولكن يجب استخدامه بحذر وضمن برنامج شامل للإقلاع عن التدخين يعتمد على أسس علمية قوية.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

