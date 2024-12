الطريقة التي ابتكرها آلن كار Allen Carr ، والمعروفة غالباً باسم “الطريقة البسيطة لإنهاء استخدام السجائر”، وهي عنوان الكتاب الشهير لهذا الكاتب، قد أحدثت ثورة في مجال الإقلاع عن التدخين بتقديمها نهجاً فريداً لترك التدخين لا يتطلب منتجات بديلة ولا إرادة قوية للغاية. منذ ابتكارها في الثمانينيات، يقال إن هذه الطريقة ساعدت ملايين المدخنين في جميع أنحاء العالم على الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي، وغالباً دون معاناة من أعراض الانسحاب.

الأصل ومراحل التطور

تم تطوير طريقة آلن كار في عام 1983 عندما تمكن مخترعها، وهو محاسب بريطاني، من الإقلاع عن التدخين بعد 30 عاماً من التدخين المكثف. غير راضٍ عن الطرق التقليدية للإقلاع عن التدخين، ابتكر نظاماً يعتمد على فهم الآليات النفسية للإدمان بدلاً من مجرد تقليل استهلاك النيكوتين.

لقد أدى نجاح طريقته إلى تأليف كتابه الشهير “الطريقة البسيطة لإنهاء استخدام السجائر”1، الذي أصبح سريعاً من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم. وبعد هذا النجاح، أسس مراكز عدة مخصصة لتطبيق طريقته، مما ساهم في توسيعها في جميع أنحاء العالم.

طريقة آلن كار باختصار إقلاع فوري عن التدخين دون أي أدوية أو بدائل نيكوتين. طريقة تعتمد فقط على تعديل نفسية المدخن. نهج نفسي قد لا يناسب الجميع. طريقة ثابتة لا يمكن تخصيصها حسب كل فرد.

ما هي طريقة آلن كار Allen Carr ؟

تعتمد طريقة آلن كار على نهج سلوكي يسعى إلى تبديد الخوف المرتبط بالإقلاع عن التدخين. على عكس الطرق الأخرى التي تركز على صعوبة التغلب على الإدمان، يرى Allen Carr أن التدخين لا يجلب أي فائدة حقيقية.

يساعد المدخنين على إدراك أنهم لا يفقدون شيئاً بترك التدخين، بل يتحررون من الإدمان. جوهر الطريقة يكمن في فهم أن التدخين هو مجرد فخ ذهني يغذيه الاعتقاد الخاطئ والخوف من الانسحاب.

تستند الطريقة إلى ثلاثة مبادئ أساسية:

تفكيك أسطورة النيكوتين: يشرح كار أن الإدمان الجسدي على النيكوتين ضعيف نسبياً، وأن العادة والاعتقاد بأن التدخين ممتع هو ما يبقي المدخنين متعلقين به.

القضاء على الخوف: أحد الجوانب الفريدة للطريقة هو تركيزها على إزالة الخوف من فقدان شيء أو المعاناة من الانسحاب. بتغيير تصور المدخن، تساعد الطريقة في تقليل القلق المرتبط بالتوقف.

لا بدائل ولا تقليل تدريجي: على عكس الطرق التي توصي بالتقليل التدريجي أو استخدام بدائل النيكوتين، تشجع هذه الطريقة على الإقلاع الفوري دون أي علاج أو بديل، بينما يتحرر المدخن عقلياً من الإدمان.

آلية العمل

تستند عملية الإقلاع وفقاً للطريقة إلى حضور ورشة عمل أو قراءة موجهة للكتاب الذي يساعد المدخن على التوصل تدريجياً إلى وعي بطبيعة إدمانه. بدلاً من التركيز على مخاطر التدخين، تركز الطريقة على الفوائد الفورية للإقلاع والفكرة بأن المدخن يمكنه أن يشعر بالتحرر من اللحظة التي يطفئ فيها آخر سيجارته.

من خلال فصل فعل التدخين عن فكرة أنه ضروري للتعامل مع التوتر أو جلب المتعة، تتيح الطريقة للمدخن أن يتوقف عن التدخين مع رؤية جديدة: فهو لا يحرم نفسه من شيء بل يستعيد حريته.

فعالية طريقة آلن كار Allen Carr

تتمتع طريقة آلن كار Allen Carr بشعبية كبيرة نظراً لفعاليتها، حتى لدى المدخنين الذين جربوا طرقاً أخرى دون نجاح. أظهرت الدراسات العلمية التي درست هذه الطريقة للإقلاع عن التدخين نتائج مثيرة للاهتمام، على الرغم من تباينها. على سبيل المثال، خلصت دراسة تحليلية في عام 2023 إلى أن ورش العمل سجلت معدلات إقلاع عن التدخين تتراوح بين 19% و 51%. من بين الدراسات التي تم تضمينها في هذا التحليل، أظهرت دراسة أن المشاركين في هذه الورش كانوا أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين بمقدار ستة أضعاف مقارنة بالمجموعات الاخرى.

أظهرت أبحاث أخرى أن هذه الطريقة حققت معدلات إقلاع مشابهة أو أعلى من تلك المستخدمة في خدمات الإقلاع الوطنية للتدخين، مثل تلك في أيرلندا والمملكة المتحدة 3،4.

من المثير للاهتمام أن إحدى الدراسات أظهرت أن هذه الطريقة قد تكون فعالة حتى على المدى الطويل، حيث ظل 40% إلى 55% من المدخنين الذين حضروا ورش العمل ممتنعين عن التدخين بعد عام 5.

من المهم أن نلاحظ أنه، كما هو الحال مع جميع الأساليب التي تركز على نفسية المدخن، قد تختلف النتائج من شخص لآخر. علاوة على ذلك، على الرغم من أن بعض الدراسات قد تبدو أنها تُظهر فعالية حقيقية لطريقة آلن كار Allen Carr، إلا أن الأبحاث في هذا الموضوع تظل نادرة وتحتاج إلى أن يتم تأكيدها من خلال دراسات واسعة النطاق.

المميزات عدم وجود بدائل كيميائية: على عكس الطرق التقليدية للإقلاع عن التدخين، لا تتضمن طريقة آلن كار Allen Carr أي مادة كيميائية وتعتمد فقط على إعادة تأهيل عقلي. نتائج سريعة: أفاد العديد من المستخدمين أنهم تمكنوا من الإقلاع عن التدخين فوراً بعد نهاية الورشة أو قراءة الكتاب، دون حتى الشعور بالحاجة إلى التدخين. نهج غير محبط: بدلاً من التذمر والتأكيد على المخاطر الصحية، تركز الطريقة على القضاء على الخوف والشعور بالحرية المستعادة. سهولة الوصول إليها: تتوفر الطريقة بعدة أشكال (كتب، ورش عمل، تطبيقات)، مما يجعلها سهلة الوصول.

العيوب فعالية متباينة: إذا كانت الطريقة فعالة جداً للبعض، فإنها ليست شاملة للجميع. أولئك الذين لا يلتزمون تماماً بفلسفة كار قد يواجهون صعوبة في الإقلاع بشكل نهائي. نقص الدعم الشخصي: على عكس البرامج التي تقدم متابعة طبية أو نفسية مخصصة، تعتمد طريقة آلن كار Allen Carr أساساً على أدوات مثل الكتب أو الورش التي تبقى ثابتة بغض النظر عن حالة المدخن.

بعض الدراسات حول طريقة آلن كار للإقلاع عن التدخين

Possenti, I. & Al. (2023)2

العنوان: فعالية للإقلاع عن التدخين: مراجعة منهجية

الناشر: مركز الوقاية من التبغ والإقلاع عنه Tobacco Prevention & Cessation

ملخص: قامت هذه المراجعة المنهجية بتقييم فعالية طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين من خلال الدراسات الوبائية، بما في ذلك الندوات والحوارات عبر الإنترنت. قامت بتحليل الدراسات المنشورة بين عامي 2006 و 2020.

النتيجة: تراوحت معدلات التوقف عن التدخين من 19% إلى 51%، مع احتمالية عالية للامتناع بين من حضروا الندوات. تظهر النتائج الحاجة إلى تجارب سريرية عشوائية أكثر قوة لتأكيد هذه النتائج.

Frings, D. & Al. (2020)4

العنوان: مقارنة بين “طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين” مع خدمة متخصصة في الدعم السلوكي والعلاج الدوائي للإقلاع عن التدخين: تجربة عشوائية.

الناشر: الإدمان (أبينغدون، إنجلترا) Addiction (Abingdon, England)

الملخص: قارن هذا البحث التجربة العشوائية المحكومة فعالية طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين مع خدمة متخصصة للإقلاع عن التدخين في إنجلترا، بما في ذلك الدعم السلوكي والعلاج الدوائي.

النتيجة: بعد 26 أسبوعًا، كان 19.4% من المشاركين في طريقة آلن كار ما زالوا ممتنعين عن التدخين، مقارنة بـ 14.8% في الخدمة المتخصصة. تم تقييم الأسلوبين على أنهما متشابهان من حيث الفعالية على المدى الطويل.

Hutter, H. & Al. (2006)5

العنوان: الإقلاع عن التدخين في مكان العمل: النجاح لمدة عام واحد من الندوات القصيرة

الناشر: الأرشيف الدولي للصحة المهنية والبيئية International Archives of Occupational and Environmental Health

الملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية ندوات آلن كار التي تم تنظيمها في أماكن العمل في النمسا. تابعت الدراسة 357 مشاركًا لمدة عام.

النتيجة: تراوحت معدلات النجاح بعد عام بين 40% و55%، وفقًا للتقديرات. تُظهر الدراسة أن الندوات في الشركات يمكن أن تكون طريقة فعالة لمساعدة الموظفين على الإقلاع عن التدخين.

Keogan, S. & Al. (2018)6

العنوان: نتائج الإقلاع عن التدخين لمدة 12 شهرًا – طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين – تجربة سريرية عشوائية

الناشر: التبغ، التحكم في التدخين والتعليم الصحي Tobacco, Smoking Control and Health Education

الملخص: قارنت هذه الدراسة العشوائية طريقة آلن كار مع خدمة الإقلاع عن التدخين عبر الإنترنت في أيرلندا. تم إجراء التجربة على مجموعة عامة من المدخنين.

النتيجة: كانت معدلات الإقلاع بعد 3 أشهر 38% لطريقة آلن كار مقابل 20% لخدمة Quit.ie، مع نتائج أفضل حتى 12 شهرًا. تظهر الدراسة أن طريقة آلن كار فعّالة بنفس درجة فعالية الطرق المعتمدة.

Oh, A. & Al. (2013)7

العنوان: تجربة سريرية عشوائية مستقبلية باستخدام كتاب الإقلاع عن التدخين الأكثر مبيعًا.

الناشر: مركز جراحة الأنف والأذن والحنجرة – جراحة الرأس والرقبة. Otolaryngology–Head and Neck Surgery

الملخص: اختبرت هذه الدراسة فعالية كتاب آلن كار “الطريقة السهلة للإقلاع عن التدخين” في عيادة الاستشارات الخارجية. تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: واحدة مع الكتاب والأخرى بدون الكتاب.

النتيجة: كانت معدلات الإقلاع متشابهة بين المجموعتين، حيث كانت 17.4% لأولئك الذين حصلوا على الكتاب و 19% للمجموعة التي لم تحصل على الكتاب. استنتجت الدراسة أن قراءة الكتاب لم يكن لها تأثير كبير على الإقلاع عن التدخين.

قيود طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين

تتمثل القيود الرئيسية لـ طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين في عاملين: الإدمان الجسدي على النيكوتين وقدرة بعض الأفراد على التكيف بسرعة مع تغيير حالتهم النفسية. على الرغم من أن الطريقة قد ساعدت العديد من المدخنين في الإقلاع عن التدخين، إلا أنها تعتمد على أدوات ثابتة للجميع، بغض النظر عن سمات المدخن الشخصية.

تعتمد طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين على المبدأ الأساسي الذي ينص على ضرورة تغيير إدراك الشخص للتدخين. يجب على المدخن أن يقنع نفسه بأن التدخين لا يقدم أي متعة حقيقية وأن يفهم أن الإدمان هو في الأساس نفسي. وعلى الرغم من أن هذا العمل قد يتم بنجاح مع بعض الأشخاص، إلا أن جميع المدخنين ليسوا قادرين على ذلك، مما يجعل فعالية هذه الطريقة تختلف بشكل كبير من شخص لآخر.

على الرغم من أن طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين تؤكد على ضعف شدة الإدمان الجسدي على النيكوتين، إلا أن هذا الإدمان موجود بالفعل وقد يكون من الصعب تجاهله بالنسبة لبعض المدخنين. عند التوقف المفاجئ عن التدخين، قد يواجهون أعراض انسحاب شديدة مثل العصبية، الأرق، التعب، الصداع، وغيرها. وهذه كلها عناصر يصعب تحملها، والتي في بعض الأحيان لا يمكن تهدئتها إلا باستخدام بدائل النيكوتين أو الحلول الدوائية، وهي منتجات غائبة تمامًا عن طريقة آلن كار.

إنها لا تقدم أيضًا استراتيجيات محددة لمكافحة الرغبات المفاجئة للتدخين التي قد تحدث في بعض المواقف الشخصية أو الاجتماعية. على سبيل المثال، في سياق الإقلاع عن التدخين باستخدام جهاز استنشاق النيكوتين، يمكن للمدخن استبدال سيجارته المعتادة ببعض الأنفاس من جهاز الاستنشاق أثناء استراحة في العمل. ولكن إذا استخدم طريقة آلن كار للإقلاع عن التدخين، فسيكون في وضع ضعيف.

ختاما

تظل طريقة ألن كار – Allen Carr للإقلاع عن التدخين بديلاً جذاباً لأولئك الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين دون اللجوء إلى الأدوية أو البدائل أو العلاجات طويلة الأمد. قوتها تكمن في نهجها النفسي المبتكر الذي يقضي على الخوف المرتبط بالإقلاع ويسمح بفهم أن الإدمان هو في الأساس شرط عقلي.

على الرغم من أن فعاليتها ليست عالمية، فإن هذه الطريقة تقدم حلاً سريعاً واقتصادياً (إذا تم الالتزام بالكتاب) ودائمًا للإدمان على التدخين. إنها تجسد الفكرة القائلة بأن المدخن، بمجرد التحرر من خوف الفقد، يمكنه الإقلاع عن التدخين دون أن يشعر بالحرمان، بل باستعادة حريته.

ومع ذلك، كما هو الحال مع طرق أخرى للإقلاع عن التدخين، فإن طريقة آلن كار لا تتصدى للإدمان الجسدي للنيكوتين. كما إنها ثابتة وغير قابلة للتخصيص حسب كل مدخن، مما يجعلها غير ملائمة لبعض الأشخاص الذين قد لا يكونون قادرين على تعديل معتقداتهم بسرعة.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

