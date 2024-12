لصقات النيكوتين هي إحدى بدائل النيكوتين المستخدمة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. تم تقديمها في التسعينيات وهي اليوم إحدى أكثر الطرق شيوعًا لمكافحة إدمان النيكوتين.

الأصل ومراحل التطور

تم اختراع لصقات النيكوتين من قبل الدكتور موراي جارفيك، عالم الأدوية العصبية والنفسية الأمريكي، بالتعاون مع باحثين آخرين في الثمانينيات. ويشتهر موراي جارفيك بشكل خاص بعمله المبتكر في مجال مستقبلات النيكوتين و امتصاصه عبر الجلد. ركز بحثه على كيفية تأثير النيكوتين على الدماغ وما إذا كان من الممكن توصيل المادة دون التعرض لمخاطر دخان السجائر.

ثم تسارع تطوير لصقات النيكوتين من خلال التعاون مع شركات الأدوية، ولا سيما من قبل فريق الدكتور فرانك إتسكورن، الذي عمل على إنشاء النماذج الأولية لـ لصقات النيكوتين عبر الجلد. أدى هذا البحث إلى الموافقة علىيها من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 1991.

قبل إدخال اللصقات، كانت علكة النيكوتين هي البديل الأكثر استخدامًا. سمحت هذه العلكة بامتصاص النيكوتين عن طريق الفم ولكن التأثير كان قصير الأجل ويعتمد على تكرار المضغ. باستخدام اللصقات، أراد الباحثون معالجة فجوة مهمة: الحاجة إلى استهلاك النيكوتين بشكل ثابت طوال اليوم، مما يجعل من الممكن إدارة الرغبة في التدخين بشكل أفضل عن طريق تجنب التقلبات المفاجئة في مستوى النيكوتين في الدم.

لصقات النيكوتين باختصار توفر إفراز ثابت وطويل الأمد للنيكوتين طوال اليوم. سهلة الاستخدام، و سرية للغاية. الإفراز البطيء للنيكوتين لا يعالج الرغبة المفاجئة في التدخين.

ما هو الإقلاع عن التدخين بـ لصقات النيكوتين؟

لصقات النيكوتين هي عبارة عن لصقة توضع على الجلد وتطلق النيكوتين ببطء مع الحفاظ على مستويات ثابتة في الدم. يتم تطبيقها على بشرة نظيفة وجافة، وعادةً ما تكون على الذراع أو الكتف. يبدأ العلاج غالبًا في اليوم الأول من الإقلاع عن التدخين. هناك عدة نقاط ايجابية لـ للصقات، وتعتمد الجرعة الأولية على مستوى إدمان المدخن على النيكوتين. عادةً، يبدأ المدخنون الذين يدخنون أكثر من 10 سجائر يوميًا بجرعة عالية من لصقات النيكوتين (21 مجم)، في حين أن أولئك الذين يدخنون أقل يمكنهم استخدام لصقات النيكوتين بجرعة أقل (14 مجم أو 7 مجم).

يستمر العلاج بـ لصقات النيكوتين بشكل عام ما بين 8 إلى 12 أسبوعًا مع تقليل الجرعة تدريجيًا لإبعاد المستخدم عن النيكوتين. تساعد هذه الطريقة على تقليل الادمان تدريجيًا مع تقليل أعراض الانسحاب مثل التهيج أو الرغبة الشديدة.

طريقة العمل

تقوم لصقات النيكوتين بتوصيل النيكوتين مباشرة إلى مجرى الدم من خلال امتصاص النيكوتين في الجلد. 1، 2، 3 يساعد أسلوب العمل هذا على تقليل أعراض الانسحاب مع السماح للمدخن بالتركيز على تغيير عاداته السلوكية. وتعمل لصقات النيكوتين على ضمان النقاط التالية:

– استهلاك النيكوتين المستمر: على عكس السجائر التي تنتج جرعات سريعة من النيكوتين يتبعها انخفاض مفاجئ، تحافظ اللصقات على مستوى ثابت من النيكوتين في الدم، وبالتالي تقلل الرغبة الشديدة في التدخين.

– التخفيض التدريجي للإدمان: غالبًا ما يتم استخدام اللصقات ضمن برنامج يعتمد على خفض الجرعة تدريجيا، مما يساعد الجسم على التعود على مستويات أقل وأقل من النيكوتين.

وبفضل هذا النهج، تساعد لصقات النيكوتين على تقليل أعراض الانسحاب مع تقليل الحاجة إلى استهلاك النيكوتين أثناء التدخين.

الجرعات

يتبع العلاج بـ لصقات النيكوتين برنامج الجرعات المنظمة:

– الأسابيع الأولى: بالنسبة للمدخنين المدمنين بشدة، يبدأ العلاج غالبًا بلصقة 21 ملغ، يتم تطبيقها يوميًا لمدة 6 أسابيع. بالنسبة للمدخنين الأقل اعتمادا، قد تكون جرعة البداية 14 ملغ.

– التخفيض التدريجي: بعد 6 أسابيع، يتم تخفيض الجرعة إلى 14 ملغ لمدة أسبوعين إضافيين، ثم إلى 7 ملغ للأسابيع الأخيرة من العلاج. هذا النهج يقلل من كمية النيكوتين التي يتم تسليمها بهدوء.

يجب ترك اللصقات على الجسم لمدة تتراوح من 16 إلى 24 ساعة تقريبًا، اعتمادًا على النوع المستخدم، ويجب تغييرها كل يوم. يوصى بتطبيقه في مكان مختلف كل يوم لتجنب تهيج الجلد.

كيف يعمل هذا العلاج؟

تم تصميم لصقات النيكوتين للمساعدة بطريقتين:

– تخفيف أعراض الانسحاب: يساعد النيكوتين الذي تفرزه اللصقة في الحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين في الدم، وبالتالي تجنب أعراض الانسحاب مثل العصبية، واضطرابات النوم، والرغبة الشديدة في التدخين، وما إلى ذلك.

– تقليل الرغبة في التدخين: من خلال توفير جرعة صغيرة من النيكوتين، تساعد اللصقات على تقليل الرغبة في استهلاك السجائر، مما يجعل عملية الانسحاب أقل صعوبة.

فعالية لصقات النيكوتين

كانت لصقات النيكوتين موضوعًا لعدد كبير من الدراسات العلمية التي تؤكد فعاليتها كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين. من بين هذه الأبحاث، مكّنت العديد من الأبحاث من تحديد تأثيرها بدقة. 4، 5، 6. كشف أحد أكبر الأبحاث، التي أجرته منظمة كوكرين، 7 أن المدخنين الذين يستخدمون لصقات النيكوتين وكان عددهم حوالي 50 شخصًا. – 70% أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين بنجاح مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون أي شكل من أشكال المساعدة الدوائية.

أحد الأسباب الرئيسية لفعاليتها هي الطريقة التي تقوم بها اللصقات بتوصيل النيكوتين. على عكس السجائر التي تسبب ارتفاعًا مفاجئًا وسريعًا في نسبة النيكوتين في الدم، تحافظ اللصقات على مستويات ثابتة من النيكوتين على مدى فترة طويلة من الزمن. يساعد هذا التوصيل المستمر على منع أعراض الانسحاب مثل العصبية أو الرغبة الشديدة في التدخين أو القلق وما إلى ذلك.

تظهر العديد من الدراسات أيضًا أن فعالية اللصقات تتضاعف عند استخدامها جنبًا إلى جنب العلاج النفسي والسلوكي.8، 9، 10 والتي قد تشمل الاستشارة الفردية، أو جلسات العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، أو المشاركة في مجموعات الدعم. عندما يتم دمج اللصقات مع هذه الأساليب النفسية والسلوكية، فإن فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين ستزداد مقارنة بالمدخنين الذين يستخدمون اللصقات وحدها. تناغم يتم تفسيره من خلال حقيقة أن اللصقات تعالج الإدمان الجسدي على النيكوتين بينما يتعامل الدعم السلوكي مع الجوانب النفسية للتدخين.

تعتمد فعالية لصقات النيكوتين أيضًا على مدة العلاج. تشير الأبحاث إلى أن العلاج لمدة 8 أسابيع على الأقل سيكون ضروريًا لزيادة فرص النجاح. 11، 12، 13 ستسمح هذه الفترة للجسم بالتكيف تدريجيًا مع تقليل جرعات النيكوتين مع تقليل أعراض الانسحاب.

بالنسبة للمدخنين الذين لديهم إدمان قوي، قد تكون مدة العلاج الأطول ضرورية. المدخنون الذين يستهلكون أكثر من علبة سجائر واحدة يوميًا، أو أولئك الذين فشلوا سابقًا في عدة محاولات للإقلاع عن التدخين، هم أكثر عرضة للانتكاس والعودة للتدخين بعد الأسابيع القليلة الأولى. بالنسبة لهم، أظهرت الدراسات السريرية أن العلاج لفترة طويلة، تصل إلى 6 أشهر أو أكثر، سيزيد بشكل كبير من معدلات الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.12، 14، 15

في بعض الحالات، يوصي متخصصو الرعاية الصحية أيضًا باتباع نهج مشترك، حيث يتم استخدام لصقات النيكوتين جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من بدائل النيكوتين، أو مع السجائر الإلكترونية. قد يوفر هذا النهج تحكمًا أسرع وأكثر فعالية في الرغبة الشديدة المفاجئة، خاصة أثناء المواقف عالية الخطورة مثل التفاعلات الاجتماعية حيث يواجه المدخن إغراء التدخين.

الفعالية على المدى البعيد

نظرت العديد من الدراسات أيضًا في فعالية لصقات النيكوتين على المدى الطويل، ولا سيما القدرة على منع الانتكاسات والعودة الى التدخين بعد عدة أشهر. وجدت دراسة نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن المدخنين الذين يستخدمون اللاصقات لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر هم أكثر عرضة للامتناع عن التدخين لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا من أولئك الذين أقلعوا عن التدخين بعد 6 إلى 16 أسبوعًا فقط من النتائج أظهر أن الحفاظ على إمدادات منتظمة من النيكوتين عبر اللصقات يساعد على إطالة فترة الإقلاع ويقلل من خطر الانتكاس في الأوقات الحرجة عندما قد يظهر إغراء التدخين مرة أخرى. تم تأكيد النتائج في أبحاث أخرى.11، 14، 15، 17

ومع ذلك، حتى مع الاستخدام المطول لـ اللصقات، فإن بعض المدخنين معرضون لخطر الانتكاس. ولهذا السبب يوصي أخصائيو الصحة في كثير من الأحيان بمرافقة العلاج الدوائي مع المراقبة النفسية والدعم السلوكي المكثف لزيادة فرص النجاح على المدى الطويل.

المميزات تقليل أعراض الانسحاب: تعمل اللصقات على تقليل الأعراض الجسدية المرتبطة بالتوقف عن التدخين مثل الرغبة الشديدة والعصبية. سهولة الاستخدام: الاستخدام اليومي بسيط للغاية، دون الحاجة إلى تدخلات متكررة منك كما هو الحال مع العلكة أو مستحلبات النيكوتين القابلة للامتصاص. فعالية مثبتة: تزيد اللصقات من فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين، خاصة عند استخدامها مع الدعم النفسي والسلوكي. الإطلاق المستمر للنيكوتين: على عكس بدائل النيكوتين الأخرى، تسمح اللصقات بإطلاق النيكوتين في مجرى الدم على مدى فترة طويلة.

العيوب الآثار الجانبية: على الرغم من أن اللصاقات جيدة بشكل عام، إلا أنها يمكن أن تسبب تهيج الجلد أو مشاكل في النوم والقلق. الإطلاق البطيء للنيكوتين: إن الإطلاق المستقر والبطيء لـ اللصقات هو أكبر ميزة وعيب في الوقت ذاته. في حين أنه يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في التدخين خلال النهار، إلا أنه لا يعالج الرغبة الشديدة المفاجئة التي قد تظهر في مواقف معينة. الافتقار إلى المرونة: على عكس بخاخات الأنف أو الفم، فإن اللصقات لا تسمح لك بالتحكم في الرغبة المفاجئة في التدخين أو تخصيص طريقة الاستهلاك بالشكل المناسب.

بعض الدراسات حول لصقات النيكوتين

Fiore et al. (1994)5

العنوان: فعالية لصقات النيكوتين في الإقلاع عن التدخين: تحليل تلوي

الناشر: مجلة JAMA الطبية

ملخص: قام هذا التحليل التلوي بتقييم فعالية لصقات النيكوتين في العديد من التجارب السريرية. قامت بمقارنة 16 ساعة و24 ساعة على مدى فترة 6 أشهر.

النتيجة: كانت معدلات الامتناع عن التدخين 22% بالنسبة لـ لصقات النيكوتين مقارنة بـ 9% بالنسبة للعلاج الوهمي بعد 6 أشهر.

Burke et al. (1993)8

العنوان: فعالية لصقة النيكوتين في مساعدة الأشخاص على التوقف عن التدخين: نتائج تجربة عشوائية في الممارسة العامة

الناشر: المجلة الطبية البريطانية

ملخص: تناولت هذه الدراسة فعالية لصقات النيكوتين في فترة 24 ساعة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين في بيئة الممارسة العامة. وشملت الدراسة المدخنين الشرهين الذين تمت متابعتهم لمدة 12 أسبوعًا.

النتيجة: كان معدل الامتناع عن التدخين 19.4% في مجموعة لصقات النيكوتين مقارنة بـ 11.7% في مجموعة الدواء الوهمي.

Richmond et al. (1997)9

العنوان: فعالية لصقات النيكوتين عبر الجلد لمدة 24 ساعة بالتزامن مع الدعم النفسي والسلوكي : نتيجة سنة واحدة

الناشر: مجلة Addiction

ملخص: تناولت هذه الدراسة فعالية لصقات النيكوتين المستخدمة مع العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين. وتمت متابعة المشاركين لمدة 12 شهرا.

النتيجة: كان معدل الامتناع عن التدخين بعد 12 شهرًا 24% لمجموعة لصقات النيكوتين مع العلاج النفسي مقارنة بـ 11% لمجموعة الدواء الوهمي.

Tønnesen et al. (1999)14

العنوان: جرعة أعلى من لصقات النيكوتين تزيد من معدلات الإقلاع عن التدخين لمدة عام واحد: نتائج تجربة CEASE الأوروبية

الناشر: المجلة التنفسية الأوروبية

ملخص: قامت هذه الدراسة متعددة المراكز بتقييم فعالية جرعات مختلفة من لصقات النيكوتين للإقلاع عن التدخين. وقارنت العلاجات لمدة 8 إلى 22 أسبوعًا بجرعات 15 ملجم و25 ملجم.

النتيجة: كان معدل النجاح بعد 12 شهرًا 15.9% لـ لصقات 25 ملغ مقارنة بـ 9.9% للعلاج الوهمي، مما يدل على زيادة الفعالية عند تناول جرعات أعلى.

Daughton et al. (1999)15

العنوان: فعالية الإقلاع عن التدخين بجرعات مختلفة من لصقات النيكوتين بعد 4 إلى 5 سنوات من يوم الإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة الطب الوقائي – Preventive Medicine

ملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية لصقات النيكوتين على المدى الطويل بجرعات مختلفة بعد التوقف عن التدخين. تمت متابعة المشاركين لمدة 4 إلى 5 سنوات.

النتيجة: كانت معدلات الاقلاع 20.2% مع لصقات 21 ملغ مقارنة بـ 7.4% مع العلاج الوهمي بعد 5 سنوات.

حدود لصقات النيكوتين في الإقلاع عن التدخين

تعمل لصقات النيكوتين عن طريق توصيل كمية ثابتة ومضبوطة من النيكوتين عبر الجلد، مما يساعد على تقليل أعراض الانسحاب. ولكن مثل العديد من الطرق الأخرى للإقلاع عن التدخين، فإنها لا تستطيع فعل أي شيء حيال المحفزات السلوكية والنفسية المرتبطة بالتدخين. يربط العديد من المدخنين السجائر بالعادات اليومية أو لحظات معينة مثل استراحات القهوة أو استهلاك الكحول أو المواقف العصيبة على سبيل المثال. تعتبر هذه المحفزات محركات قوية للانتكاس والعودة، وعلى الرغم من فعاليتها في علاج الجوانب الكيميائية للإدمان، إلا أنها لا توفر حلاً لهذه الجوانب النفسية.

ونتيجة لذلك، حتى مع وجود لصقات النيكوتين، قد يظل لدى المدخنين الرغبة الشديدة في التدخين. على سبيل المثال، قد يشعر المدخن السابق الذي اعتاد التدخين أثناء فترة استراحة العمل برغبة قوية في التدخين حتى لو كان جسده مشبعًا بإمدادات النيكوتين من اللصقات. وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن معدل الانتكاس مرتفع بين المدخنين الذين يستخدمون لصقات النيكوتين فقط دون دعم نفسي وسلوكي، وذلك على وجه التحديد لأن الجانب النفسي للإدمان يوضع جانبًا عند استخدامها دون مساعدة أخرى.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن لصقات النيكوتين، من خلال توفير جرعة ثابتة من النيكوتين، لا يمكنها التحكم في الرغبة الشديدة المفاجئة وغير المتوقعة. على سبيل المثال، قد يرغب المدخن الذي يتلقى أخبارًا سيئة في التدخين على الفور لتهدئة قلقه، حتى لو كان مستوى النيكوتين في جسمه مستقرًا. قد تكون بدائل النيكوتين الأكثر تفاعلية، مثل البخاخات، أكثر فائدة في هذه الأوقات لأنها توفر تأثيرًا للنيكوتين (تقريبًا) مشابهًا لتلك التي يشعر بها عند التدخين.

ختاماً

لقد أثبتت لصقات النيكوتين نفسها كخيار دوائي مثبت ومدروس جيدًا لدعم المدخنين في الإقلاع عن التدخين. إنها توفر طريقة موثوقة لإدارة الاعتماد الجسدي على النيكوتين من خلال تقديم جرعة ثابتة ومضبوطة طوال اليوم. على عكس الأشكال الأخرى من النيكوتين، مثل السجائر أو البخاخات، توفر اللاصقات إطلاقًا تدريجيًا ومستمرًا يساعد على منع الانخفاض المفاجئ للنيكوتين في مجرى الدم الذي يسبب الرغبة الشديدة.

لقد تم بالفعل إثبات فعالية لصقات النيكوتين على نطاق واسع في العديد من الدراسات. تزيد هذه الطريقة بشكل كبير من فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين، خاصة عند استخدامها في إطار منظم يستمر لعدة أسابيع. وهي مفيدة بشكل خاص للمدخنين الذين يتطلعون إلى الإقلاع عن التدخين بطريقة تدريجية ومنضبطة مع تقليل اعتمادهم على النيكوتين بطريقة لطيفة ومستقرة. بالمقارنة مع بدائل النيكوتين الأخرى مثل العلكة أو أقراص الاستحلاب، توفر اللصقات ميزة الاستخدام البسيط وتناولها يوميًا مرة واحدة.

على الرغم من سهولة استخدامها وقدرتها على تخفيف أعراض الانسحاب الجسدي، فإن لاصقات النيكوتين لها حدود معينة لأنها لا تعالج الجوانب السلوكية والنفسية للتدخين والتي مع ذلك تشكل عوامل محددة للانتكاسات. لهذا السبب، غالبًا ما يكون الجمع بين لصقات النيكوتين والدعم السلوكي أو السيجارة الإلكترونية أمرًا ضروريًا لزيادة فرص النجاح على المدى الطويل.

ولذلك يتم تحسين فوائدها عند دمجها في نهج أوسع يجمع بين الدعم الدوائي والتدخلات السلوكية. ولا يتيح هذا النهج العالمي علاج الاعتماد الجسدي على النيكوتين فحسب، بل يتيح أيضًا معالجة الأبعاد النفسية والاجتماعية للتدخين، التي غالبًا ما تكون سببًا للانتكاسات.

يجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن لصقات النيكوتين عادةً ما يكون لها آثار جانبية طفيفة مثل تهيج الجلد أو صعوبة في النوم، إلا أن هذه الآثار نادرًا ما تكون كافية لتبرير إيقاف العلاج. على عكس الطرق الأخرى للإقلاع عن التدخين والتي تكون آثارها الجانبية أحياناً قوية لدرجة تدفع بعض المدخنين إلى التوقف.

ولذلك تظل لصقات النيكوتين أداة أساسية في مكافحة التدخين. تساعد قدرتها على توفير إطلاق مستقر ومستمر للنيكوتين على تخفيف أعراض الانسحاب مع تقليل التعرض للمواد السامة الموجودة في السجائر. ولزيادة آثارها وضمان نجاحها على المدى الطويل، فمن المهم الجمع بينها وبين التدخلات السلوكية المناسبة.

