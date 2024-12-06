بود Coolfire PZPulse يعتبر أحدث أجهزة الشركة المصنعة Innokin من فئة البود. يأتي بتصميم أكبر من الموديلات السابقة، مع سعة بطارية 2400 مللي أمبير. جهاز رود سهل الاستخدام، ويوفر تجربة فيب ممتازة.

بود Coolfire PZPulse .. قوة الاداء

بود Coolfire PZPulse عبارة عن جهاز مدمج مصمم لـ الفيب النشط بمقاومته البالغة 0.2 أوم، ولكن نرى ان اداءه كان ليصبح أفضل مع كويل ذو قيمة أعلى. بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 2400 مللي أمبير في الساعة، تستغرق جلسات الفيب وقتًا طويلاً قبل الحاجة لإعادة شحن جهازك.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 119 * 43,77 * 30,58 ملم وزن البود 173 غرام الشحن USB-C البطارية 2400 مللي أمبير سعة التانك 5,5 مل نطاق الاستخدام من 6 الى 80 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود يقدم نكهات رائعة

في قاعدة بود Coolfire PZPulse، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 2400 مللي أمبير في الساعة. حجم البطارية الكبير يوفر جلسات فيب طويلة بقوى معتدلة، وسوف نعود إلى هذا. يوجد في الأعلى زران يسمحان لك بضبط الطاقة.

على أحد جوانب بود Coolfire PZPulse، يوجد زر مخصص لقفل الجهاز بشكل سريع للغاية. يعد هذا أمرًا عمليًا جدًا في حالة التنقل ويتجنب الاضطرار إلى الضغط بشكل متكرر على زر التشغيل لإيقاف تشغيل المود.

في الجزء الأمامي للبود في الأعلى يوجد زر التشغيل المخصص لإنتاج البخار. التشطيبات على مستوى ممتاز. اعتنت الشركة بالتفاصيل بشكل كامل فلن تلاحظ حواف حادة أو اي عيوب في تصميم بود Coolfire PZPulse.

يمتلك بود Coolfire PZPulse شاشة ملونة. ذات سطوع عالي حت في الضوء الساطع، تكون قراءة المعلومات أمرًا سهلاً. تعرض الشاشة الطاقة وقيمة المقاومة والجهد ومستوى البطارية. يمكن أن ينتج البود ما يصل إلى 80 واط. وهي قيمة نعتبرها مفرطة بالنسبة إلى جهاز بود يمتلك بطارية مدمجة بقوة 2400 مللي أمبير في الساعة. عند مستوى الطاقة هذا، ستكون مدة التشغيل التي توفرها البطارية منخفض بعض الشيء. ننصح باستخدام البود في مستويات طاقة أقل، إلا إذا توفر مصدر للشحن بقربك.

تتمتع الخرطوشة بسعة كبيرة تبلغ 5.5 مل. عملية اعادة التعبئة بسيطة مع هذا النوع من الأجهزة. بكل بساطة ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف زجاجة السائل الإلكتروني. توجد فوق الخرطوشة حلقة لضبط تدفق الهواء. من الممكن الحصول على فيب غير المباشر مع كويل 0.6 أوم، لكن من الضروري تقييد تدفق الهواء بشكل كبير.

تم تصميم بود Coolfire PZPulse ليكون موجها لـ الفيب المباشر المقيد. يتم توفير مبسم ثاني في الصندوق والذي يساهم في تقليل كمية البخار.

يأتي مع بود Coolfire PZPulse اثنان من الكويلات في العلبة. تبلغ قيمة الاول 0.6 أوم وهو من نوع PZP Max للاستخدام بين 18 و23 واط. اما الكويل الثاني فهو بقيمة 0.2 أوم ومن نوع PZP Max ايضا ويستخدم بين 60 و 80 واط للحصول على فيب مباشر.

يتوافق البود مع كويلات اخرى مثل 0.4 أوم PZP Max والذي يمكن استخدامه من 30 إلى 60 واط للحصول على فيب مباشر أكثر تقييدًا.

النكهات ممتازة، سواء اخترت نكهات معقدة مثل المعجنات وغيرها أو نكهات الفواكه. إنها دقيقة ومفصلة ورائعة بشكل خاص. بود Coolfire PZPulse جهاز جيد جدًا ويقدم نكهات رائعة، ولكنه يحتاج الى بعض التعديلات للارتقاء إلى مستوى أعلى. مثل بطارية أكبر أو طاقة قصوى أكثر ملاءمة بالإضافة إلى نظام SMART الذي، من جانبه، يجعل باستخدام الجهاز أكثر راحة.