أثبتت بخاخات النيكوتين للأنف والفم نفسها كأدوات حديثة مصممة لمساعدة المدخنين على تقليل اعتمادهم على النيكوتين و الاقلاع عن التدخين. ومن خلال إعطاء جرعات من النيكوتين عبر الأغشية المخاطية للأنف أو الفم، فإنهم يهدفون إلى تقليل أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة المفاجئة في التدخين.

الأصل ومراحل التطور

تم تصميم العلاجات البديلة للنيكوتين في البداية لمعالجة الاعتماد الجسدي و الإدمان على النيكوتين مع تقليل التعرض للمواد السامة الموجودة في دخان السجائر. تم تسويق الأشكال الأولى من هذه المنتجات، مثل العلكة أو اللصقات، في الثمانينات وكانت بمثابة نقطة تحول مهمة في مكافحة التدخين. لقد سمحوا للمدخنين بالاستفادة من التحكم في استهلاكهم لـ النيكوتين مع تقليل أعراض الانسحاب من التدخين.

كان اختراع بخاخات النيكوتين في التسعينيات وكانت بمثابة إنجاز كبير. لقد تم تطويرها للتغلب على بعض القيود المفروضة على الأشكال التقليدية للبدائل مثل عملها البطيء. على عكس اللصقات التي تطلق النيكوتين بشكل مستمر وببطء، توفر البخاخات جرعة من النيكوتين تمتصها بسرعة الأغشية المخاطية للأنف والفم، مما يسمح لك بالاقتراب قدر الإمكان من الإحساس الذي تشعر به عند التدخين. وبالتالي تم تصميم بخاخات الأنف والفم لتوفير امتصاص سريع يسمح للمدخنين بالاستجابة الفورية لاحتياجات النيكوتين.

كان هذا الجيل الجديد من بدائل النيكوتين نتيجة لأبحاث صيدلانية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين معدل امتصاص النيكوتين بحيث يكون مشابهًا لمعدل امتصاص الجسم لـ السجائر.

بخاخات النيكوتين باختصار توفر امتصاصًا سريعًا للنيكوتين، يشبه تقريبًا عملية التدخين. البخاخات فعالة في علاج الرغبة المفاجئة في التدخين. يمكن أن تؤدي جرعات النيكوتين التي تطلقها، في ظل ظروف معينة، إلى الادمان. تعالج العامل الجسدي لإدمان النيكوتين فقط، ولذلك يجب استخدامها في كثير من الأحيان مع العلاج السلوكي.

ما هو الإقلاع عن التدخين بـ بخاخات النيكوتين؟

تحتوي بخاخات النيكوتين على محلول النيكوتين المخفف في سائل مخصص ليتم إعطاؤه مباشرة إلى الغشاء المخاطي سواء الأنف أو الفم. يتم وضع البخاخ في فتحتي الأنف، بينما يتم رش رذاذ الفم في الفم مباشرة، عادة داخل الخد أو تحت اللسان. تسمح طريقة الإدارة هذه بالامتصاص السريع للنيكوتين في مجرى الدم، مما يوفر راحة شبه فورية من أعراض الانسحاب.1، 2، 3، 4، 5

طريقة العمل

تقوم البخاخات بتوصيل النيكوتين من خلال رذاذ، والذي يتم امتصاصه بعد ذلك من خلال الأغشية المخاطية ويصل إلى مجرى الدم في غضون دقائق. على عكس اللصقات التي تنشر النيكوتين بشكل مستمر على مدى فترة طويلة من الزمن، توفر البخاخات استجابة سريعة لاحتياجات النيكوتين. من خلال تحفيز مستقبلات الأستيل كولين النيكوتينية، يساعد النيكوتين الموجود في البخاخات على تهدئة أعراض الانسحاب مثل الرغبة القوية في التدخين أو القلق أو حتى العصبية.

الجرعة

تختلف جرعة بخاخات النيكوتين للأنف والفم وفقًا لاحتياجات المدخن، ولكن يتم تحديد حد لمنع خطر تناول جرعة زائدة من النيكوتين. بشكل عام، بخة واحدة أو اثنتين تكفي لتخفيف الرغبة في التدخين.6، 7 ومع ذلك، يجب الحرص على عدم تجاوز الحد الأقصى اليومي الذي يتم تحديده بشكل عام عند 64 بخة.8، 9 مدة العلاج الموصى بها هي 3 إلى 6 أشهر، وهي الفترة التي يتم خلالها تقليل وتيرة الاستخدام تدريجياً.10، 11، 12

كيف تعمل بخاخات النيكوتين؟

تعمل البخاخات كعلاج الإقلاع عن التدخين بآلية تتكون من مرحلتين تسمح للمستخدمين بإدارة إدمانهم تدريجياً.

في المرحلة الأولى، يتم استخدام البخاخ سواء لـ الأنف أو الفم لتخفيف أعراض الانسحاب بمجرد ظهور الرغبة في التدخين. بعد الرش، يتم امتصاص النيكوتين بسرعة من خلال الأغشية المخاطية، مما يسمح له بالوصول إلى نظام الدم بسرعة. يعد هذا الإجراء السريع أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمدخنين الذين اعتادوا على التأثير الفوري تقريبًا لـ النيكوتين المستنشق عند التدخين. من خلال تحفيز مستقبلات النيكوتين في الدماغ بسرعة، يساعد الرذاذ على تقليل أعراض الانسحاب.

المرحلة الثانية هي فترة التكيف والتخفيض التدريجي في استهلاك النيكوتين. على مدار الأسابيع، يتم تشجيع المدخنين على توزيع جرعات النيكوتين عن طريق تقليل عدد الرشات اليومية تدريجيًا. ومن خلال تقليل تكرار الاستخدام، يعتاد الجسم تدريجيًا على مستوى أقل من النيكوتين، مما يقلل تدريجيًا من الاعتماد الجسدي.

أحد الجوانب الأساسية لهذه العلاجات أنها تشجع المستخدمين على أن يصبحوا أكثر وعيًا بعادات التدخين والرغبة الشديدة لديهم.6،7 باستخدام البخاخ فقط عندما تكون الرغبة في التدخين قوية، يتعلم المدخن تحديد لحظات معينة عندما لا يستطيع التوقف عن التدخين . يعد هذا التعلم السلوكي ضروريًا لأنه يعزز قدرة المدخن على التعامل مع المواقف المثيرة دون اللجوء إلى التدخين، مما يساهم في تقليل الحاجة النفسية للنيكوتين على المدى الطويل.

توفر البخاخات أيضًا ميزة إعطاء انطباع بالاستقلالية للمدخن لأنه الوحيد الذي يهدء الحاجة للنيكوتين بشكل فوري تقريبا.1، 13، 14

فعالية بخاخات النيكوتين

ثبت أن بخاخات النيكوتين عند استعمالها كعلاج للإقلاع عن التدخين فعالة إلى حد كبير بسبب قدرتها على تقليل أعراض انسحاب النيكوتين مع توفير استجابة سريعة للرغبة الشديدة في التدخين. 1، 14، 15، 16 وهي مفيدة بشكل خاص للإقلاع عن التدخين خلال الفترة الأولى من الإقلاع عن التدخين عندما يكون انسحاب النيكوتين في أقوى حالاته وتكون مخاطر الانتكاس في أعلى مستوياتها. 12 ومن خلال تقليل هذه الأحاسيس الخاصة بالانسحاب، تسهل البخاخات عملية الانتقال وصولا إلى الامتناع عن التدخين بشكل كلي.

بالإضافة إلى تأثيرها على الأعراض الجسدية، تُعرف البخاخات أيضًا بقدرتها على تقليل الرغبة الشديدة المفاجئة. 1، 6، 15 هذه الرغبة الشديدة، والتي يمكن أن تكون شديدة جدًا، غالبًا ما تنجم عن مواقف معينة مثل العواطف أو عادات معينة. من خلال توفير جرعة سريعة من النيكوتين، تسمح البخاخات للمدخنين بالتحكم في هذه الرغبة الشديدة على الفور تقريبًا. تعتبر هذه الاستجابة السريعة فعالة بشكل خاص للمدخنين الذين يبحثون عن بديل يقترب قدر الإمكان من الإحساس الذي يشعرون به أثناء التدخين.

مثل جميع بدائل النيكوتين الأخرى، تزداد فعالية البخاخات عند استخدامها بالإضافة إلى الدعم النفسي أو السلوكي.

المميزات الامتصاص السريع: بفضل طريقة استخدامها، تسمح البخاخات بتقليل أعراض الانسحاب بشكل فوري تقريبًا. المرونة: تستخدم عند الطلب، فهي توفر حلاً لـ الرغبة المفاجئة، على عكس اللصقات على سبيل المثال، التي تطلق النيكوتين بشكل مستمر. السرية وقابلية النقل: البخاخات سهلة الحمل ويمكن استخدامها بسرية، مما يجعلها عملية في مواقف معينة تتطلب السرية.

العيوب الآثار الجانبية: يمكن أن تسبب بخاخات الأنف تهيج الممرات الأنفية، كما يمكن أن تسبب بخاخات الفم إحساسًا بالحرقة في الفم. مخاطر الإدمان الثانوي: بعض المستخدمين، الذين اعتادوا على جرعة النيكوتين السريعة التي يتلقونها، قد يصبحون مدمنين على البخاخ. التكلفة العالية: يمكن أن يكون العلاج باهظ الثمن، خاصة عند الاستخدام لفترة طويلة.

بعض الدراسات حول بخاخات النيكوتين

Sutherland et al. (1992)1

العنوان: تجربة ذات شواهد لـ بخاخ النيكوتين الأنفي في الإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة Lancet الطبية

ملخص: فحصت هذه الدراسة العشوائية فعالية وسلامة بخاخ النيكوتين الأنفي (0.5 ملغ لكل جرعة) كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين لدى المدخنين الذين أكملوا 4 أسابيع من العلاج الجماعي.

النتيجة: كان الامتناع عن التدخين أعلى في المجموعة التي استخدمت البخاخ (26%) منه في مجموعة الدواء الوهمي (10%) بعد عام واحد من بدء العلاج، مع تحمل الآثار الجانبية الطفيفة بشكل رئيسي.

Tønnesen et al. (2012)7

العنوان: فعالية بخاخ الفم بالنيكوتين في الإقلاع عن التدخين: تجربة عشوائية مزدوجة

الناشر: المجلة التنفسية الأوروبية

ملخص: قارنت هذه التجربة العشوائية بين بخاخ النيكوتين الفموي والعلاج الوهمي لـ 479 مدخنًا، مع استشارات دورية على مدى 12 أسبوعًا.

النتيجة: كانت معدلات الامتناع عن التدخين أعلى بكثير في المجموعة التي استخدمت البخاخ في 6 أسابيع، و 24 أسبوعًا، و52 أسبوعًا، مع آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة بشكل رئيسي.

Blöndal et al. (1997)10

العنوان: تجربة عشوائية مزدوجة لـ بخاخ النيكوتين الأنفي كوسيلة مساعدة في الإقلاع عن التدخين

الناشر: المجلة التنفسية الأوروبية

ملخص: قارنت هذه الدراسة فعالية بخاخ النيكوتين الأنفي (1 ملغ لكل جرعة) مع الدواء الوهمي لدى 157 مدخنًا لتقييم الامتناع عن التدخين لمدة تصل إلى عامين بعد التوقف عن التدخين.

النتيجة: أدى استخدام بخاخ النيكوتين الأنفي إلى زيادة معدلات الامتناع عن التدخين بشكل ملحوظ بعد 6 أسابيع و3 و6 أشهر من التوقف، على الرغم من أن هذا الاختلاف تضاءل بعد عام واحد.

Jiménez Ruiz et al. (1999)19

العنوان: بخاخ النيكوتين الأنفي للإقلاع عن التدخين. نتائج دراسة متعددة المراكز

الناشر: Archivos de Bronconeumologia

ملخص: قامت دراسة المتابعة المفتوحة ومتعددة المراكز هذه بتقييم فعالية بخاخ النيكوتين الأنفي مع الحد الأدنى من الدعم النفسي للإقلاع عن التدخين على مدى ستة أشهر.

النتيجة: 35% من المشاركين امتنعوا عن التدخين بعد ستة أشهر، على الرغم من الآثار الجانبية المتكررة مثل تهيج الأنف وسيلان الأنف وإدماع العيون.

Nides et al. (2018)20

العنوان: فعالية وسلامة بخاخ النيكوتين لـ الفم للإقلاع عن التدخين. دراسة عشوائية ومتعددة المراكز في بيئة طبيعية

الناشر: منظمة أبحاث النيكوتين والتبغ

ملخص: قامت هذه الدراسة متعددة المراكز بتحليل فعالية بخاخ النيكوتين الفموي في الإقلاع عن التدخين، ومحاكاة بيئة لا تستلزم وصفة طبية مع القليل من الدعم السلوكي.

النتيجة: تم تأكيد الامتناع عن طريق استخدام البخاخ الفموي بنسبة 5% مقارنة بـ 2.5% مع الدواء الوهمي في 6 أسابيع، ويظل هذا المعدل أعلى بشكل ملحوظ لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا.

حدود بخاخات النيكوتين

بخاخات النيكوتين سواء لـ الأنف او الفم، على الرغم من فعاليتها في تخفيف الأعراض الجسدية للانسحاب، إلا أن لها العديد من القيود التي قد تقلل من فائدتها لبعض أنواع المدخنين. يمكن أن يسبب استخدام البخاخات بالفعل آثارًا جانبية خفيفة مثل تهيج الأغشية المخاطية للأنف أو الفم، أو الوخز، أو حتى الإحساس بالحرقان. 1، 9 هذه الآثار الجانبية، على الرغم من كونها قليلة بشكل عام، يمكن أن تكون مزعجة جدًا لبعض المدخنين الذين يختارون بعد ذلك التوقف عن استخدامها.

أحد القيود الرئيسية لـ بخاخات النيكوتين يكمن أيضًا في خطر الاعتماد لفترة طويلة والذي يؤدي الى الادمان. على الرغم من أن البخاخات مصممة للاستخدام المؤقت، إلا أن بعض المستخدمين قد يجدون صعوبة في تقليل استخدامها. وبما أن هذه المنتجات تقدم جرعة من النيكوتين تشبه تقريبًا تلك التي تشعر بها عند التدخين، فقد تكون هي نفسها مسؤولة عن الحفاظ على إدمان معين.1، 17

مثل العديد من بدائل النيكوتين الأخرى، تعالج البخاخات الاعتماد الجسدي على النيكوتين حصريًا، دون معالجة الأبعاد النفسية والسلوكية لإدمان التبغ. وبما أن التدخين غالباً ما يرتبط بالعادات المتجذرة في الحياة اليومية، فإن البخاخات، من خلال استهداف البعد الجسدي للانسحاب فقط، تترك هذا العنصر السلوكي جانباً. ولهذا السبب يوصى غالبًا باستخدامها بالإضافة إلى العلاج السلوكي مثل العلاج النفسي، على سبيل المثال، ليزيد من فاعليتها.1، 11، 18

ختاماً

تعتبر بخاخات الأنف أو الفم حلاً مثيرًا للاهتمام لأنها، على عكس العديد من بدائل النيكوتين الأخرى، توفر امتصاصًا سريعًا للنيكوتين، مما يساعد على تخفيف الرغبة الشديدة في التدخين على الفور تقريبًا.

على الرغم من مزاياها العديدة، إلا أن البخاخات لها أيضًا حدود يجب أخذها في الاعتبار لاستخدامها على أفضل وجه. وبين احتمال ظهور بعض الآثار الجانبية وخطر تطوير الإدمان عليها، فهي بديل يجب دراسته بعناية قبل استخدامه. علاوة على ذلك، من خلال استهداف الاعتماد الجسدي فقط، فإن البخاخات تترك جانباً الأبعاد النفسية والسلوكية لإدمان التبغ. وهي نقطة معروفة بأنها مسؤولة عن الانتكاسات.

لتحقيق أقصى قدر من فعالية البخاخات، يوصى باتباع نهج شامل. إن الجمع بين البخاخات والدعم النفسي أو السلوكي سيعزز بلا شك فرص الإقلاع عن التدخين.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

