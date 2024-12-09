الليزر هي طريقة حديثة للإقلاع عن التدخين. على عكس السجائر الإلكترونية، وبدائل النيكوتين أو الأدوية التي ثبتت فعاليتها، تعتمد هذه الطريقة ببساطة على توجيه أشعة ليزر منخفضة الكثافة على نقاط معينة في الجسم. المبدأ هو تحفيز إفراز الإندورفينات لتقليل الرغبة في التدخين. على الرغم من جاذبيتها، إلا أنه لا توجد حاليًا أدلة علمية قوية تؤكد فعاليتها في إطار الإقلاع عن التدخين.
الأصل ومراحل التطور
تم استخدام الليزر للإقلاع عن التدخين، المعروف أيضًا بالعلاج بالليزر منخفض الكثافة (LLLT)، لأول مرة في الستينيات لعلاج حالات مثل إدارة الألم أو شفاء الأنسجة.
في الثمانينيات، بدأ اكتشاف هذه التقنية كوسيلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
ان فكرة تحفيز نقاط معينة في الجسم لتقليل الرغبة في النيكوتين مستوحاة من الوخز بالإبر، رغم أن الليزر لا يتطلب استخدام الإبر.
الليزر للإقلاع عن التدخين باختصار
- نسخة حديثة من طريقة الوخز بالإبر الصينية.
- لا توجد أدلة علمية على أنه يساعد في الإقلاع عن التدخين.
- طريقة مكلفة.
طريقة الليزر للإقلاع عن التدخين
يتبع العلاج بالليزر عمومًا بهذه المراحل:
• التقييم الأولي: يقوم متخصص بتقييم عادات استهلاك المريض.
• تطبيق الليزر: يتم تطبيق ليزر منخفض الكثافة على نقاط محددة في الجسم (عادة الأذنين، الوجه، واليدين) لمدة 20 إلى 30 دقيقة.
• المتابعة: قد تكون هناك حاجة لجلسات متعددة، عادة بين ثلاث إلى خمس جلسات تمتد على بضعة أسابيع.
على الرغم من أن العملية قياسية، إلا أن النتائج التي يمكن الحصول عليها تختلف بشكل كبير وتعتمد بشكل كبير على الفرد.
مدة وفعالية العلاج
ما تزال فعالية الليزر للإقلاع عن التدخين محل نقاش. في حين تشير بعض الدراسات إلى أن العلاج قد يساعد في تقليل الرغبة في التدخين وأعراض الانسحاب على المدى القصير، إلا أن النتائج على المدى الطويل غير مقنعة. وتشير أبحاث أخرى إلى أن الفوائد التي لوحظت في بعض الدراسات لا تتجاوز تلك التي تم الحصول عليها باستخدام علاج وهمي 1، 2، 3، 4.
المميزات
- الطريقة غير عنيفة: على عكس العلاجات الأخرى، لا يتطلب الليزر إبرًا أو أدوية، مما يجعله خاليًا من الألم وسهل التحمل.
- آثاره الجانبية قليلة: يُعتبر الليزر للإقلاع عن التدخين طريقة آمنة ذات آثار جانبية قليلة جدًا.
- تقليل مؤقت للتوتر: يذكر بعض المرضى أنهم يشعرون بالاسترخاء بسبب إفراز الإندورفينات، مما قد يساعد في تقليل أعراض الانسحاب على المدى القصير.
العيوب
- فعالية متغيرة: لا يستجيب جميع المرضى بنفس الطريقة للعلاج وقد تكون النتائج مخيبة للآمال.
- غياب الأدلة القوية: الدراسات المتاحة حتى الآن لا تقدم أدلة قوية على فعالية الليزر على المدى الطويل في الإقلاع عن التدخين. تشير بعض الأبحاث إلى أنه ليس أكثر فعالية من العلاج الوهمي.
- التكلفة العالية: قد يكون العلاج مكلفًا، خاصة وأنه لا يوجد ضمان لنجاحه.
بعض الدراسات عن الليزر للإقلاع عن التدخين
Cai et al. (2000)1
العنوان: الوخز بالإبر بالليزر للمراهقين المدخنين. دراسة عشوائية مزدوجة
الناشر: المجلة الأمريكية للطب الصيني American Journal of Chinese Medicine
الملخص: بحثت هذه الدراسة العشوائية فعالية العلاج بالليزر لدى المراهقين المدخنين. تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: علاج بالليزر وعلاج وهمي.
النتيجة: لم يكن هناك فرق كبير في معدلات الإقلاع بين المجموعتين، مما يشير إلى أن الليزر ليس له تأثير إضافي مقارنةً بالعلاج الوهمي.
White et al. (2014)2
العنوان: الوخز بالإبر والعلاجات ذات الصلة للإقلاع عن التدخين
الناشر: قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية The Cochrane Database of Systematic Review
الملخص: تتضمن هذه المراجعة المنهجية دراسات عن الوخز بالإبر، والعلاج بـ الليزر للإقلاع عن التدخين. أظهرت النتائج أن العلاج بالليزر ليس أكثر فعالية من العلاج الوهمي على المدى الطويل، وأن العديد من الدراسات المتاحة تأثرت بتحيزات منهجية.
النتيجة: لا توجد أدلة قوية تشير إلى أن الليزر فعال في الحفاظ على الامتناع عن التدخين على المدى الطويل.
Rana et al. (2005)3
العنوان: طول تأثير العلاج الوهمي في تجارب إعادة التوعية والتروية بالليزر للعضلة القلبية
الناشر: المجلة الأمريكية لأمراض القلب The American Journal of Cardiology
الملخص: على الرغم من أن هذه الدراسة أُجريت في سياق إعادة التروية القلبية، أظهرت أن التأثيرات المفيدة للعلاج بالليزر غالبًا ما لا تكون أكبر من تلك التي يُحققها العلاج الوهمي، مما يبرز أهمية التحكم في العلاج الوهمي في الدراسات التي تستخدم الليزر.
النتيجة: كانت تأثيرات العلاج الوهمي مماثلة لتأثيرات العلاج الفعلي في تجارب العلاج بالليزر.
حدود العلاج بـ الليزر للإقلاع عن التدخين
أحد أبرز حدود استخدام الليزر للإقلاع عن التدخين هو غياب الأدلة القوية على فعاليته على المدى الطويل. الدراسات الموجودة عادة ما تكون صغيرة وغالبًا ما تكون مصممة بشكل غير دقيق، ولا تتبع ضوابط صارمة. لذلك، من الصعب التأكد من أن النتائج التي تم ملاحظتها لدى بعض المرضى والتي تعود فعلاً إلى العلاج بالليزر بدلاً من تأثير العلاج الوهمي.
أظهرت المراجعات المنهجية، مثل تلك الخاصة في كوكرين،2 أيضًا أنه لا توجد بيانات موثوقة لإثبات أن الليزر له تأثير مستمر على الإقلاع عن التدخين بعد بضعة أشهر.
علاوة على ذلك، لا يتناول العلاج بالليزر الجوانب النفسية والسلوكية الأساسية للتغلب على الاعتماد على التبغ. الإقلاع عن التدخين يتطلب أكثر من مجرد التعامل مع الرغبة في النيكوتين؛ يجب معالجة العادات السلوكية، والمحفزات العاطفية، والعلاقة النفسية مع السجائر. على عكس العلاجات السلوكية النفسية (CBT)، لا يوفر الليزر أدوات لمساعدة المرضى على التعامل مع هذه العوامل، مما يقلل بشكل كبير من فعاليته.
قد تكون التكاليف المرتبطة بالعلاج بالليزر أيضًا مرتفعة. وبدون أي ضمان للنجاح، فإن هذه الطريقة غير موصى بها مقارنة بطرق أخرى تم إثبات فعاليتها من خلال دراسات علمية كبيرة.
ختاماً
العلاج بـ الليزر للإقلاع عن التدخين هو طريقة تزعم تقليل الرغبة في النيكوتين عن طريق تحفيز نقاط معينة في الجسم، بطريقة مشابهة للوخز بالإبر، ولكن باستخدام شعاع من الضوء. على الرغم من أن هذا النهج يُعرض غالبًا على أنه غير مؤذي، إلا أن الأدلة العلمية بشأنه ما زالت محدودة.
تشير الأبحاث إلى أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يشعرون فعلاً بتخفيف مؤقت من أعراض الانسحاب بفضل هذا العلاج، إلا أن النتائج لا تتفوق على العلاج الوهمي. لا يعالج الليزر الجوانب النفسية أو السلوكية التي تعد عوامل رئيسية في الإقلاع عن التدخين. لذا، يوصي الخبراء بدلاً من ذلك باستخدام طرق مثبتة مثل العلاجات السلوكية النفسية، والعلاجات الدوائية مثل الفارينكلين والبوبروبيون، أو البدائل النيكوتينية التي أثبتت فعاليتها في الدراسات المعمقة.
باختصار، العلاج بالليزر لا تدعمه أدلة علمية قوية ويجب أن يُجرى بحذر. للحصول على نتائج دائمة، من الأفضل الاعتماد على الطرق المثبتة والموثوقة.
الطرق الاخرى لـلاقلاع عن التدخين
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الطريقة
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التقييم
|الإقلاع دون مساعدة بشكل مفاجئ
|غير موصى به
بحسب الإحصائيات فأن أقل من 5% من المدخنين ينجحون في الإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة (الإقلاع المفاجئ ومن دون مساعدة). أعراض الانسحاب من النيكوتين تكون صعبة جدا على المدخن وهو ما يزيد فرص الرجوع الى التدخين.
|السجائر الإلكترونية
|موصى به
تسمح لك السجائر الإلكترونية بإدارة التعلق النفسي بالتدخين بشكل ممتاز. بالإضافة إلى التحكم الكامل بنسب النيكوتين. بحسب الدراسات تعتبر السجائر الإلكترونية الاداة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين. يجب استخدامها بانتظام للحفاظ على مستويات النيكوتين مستقرة في الدم.
|لصقات النيكوتين
|موصى به
بالإضافة إلى العلاج النفسي وإمكانية إقرانها بـ السجائر الإلكترونية توفر لصقات النيكوتين إطلاق مستقر ومستمر للنيكوتين على مدى فترة طويلة من الزمن. يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين.
|علكة النيكوتين
|موصى به
تحتاج إلى العلاج النفسي معها. توفر علكة النيكوتين إطلاق بطيء نسبيًا للنيكوتين الذي لا يستجيب بسرعة للرغبة المفاجئة في التدخين. يمكن أن يساعد في الإقلاع عن التدخين.
|أقراص استحلاب النيكوتين
|موصى به
تحتاج إلى العلاج النفسي. إطلاق النيكوتين بطيء جدًا ولا يلبي احتياجات التدخين الفورية. قد يساعد على الإقلاع عن التدخين.
|أجهزة الاستنشاق
|موصى به
قد يساعد على الإقلاع عن التدخين. يساعد في معالجة الاعتماد الجسدي على النيكوتين وإدارة بعض الآليات السلوكية للتدخين. إطلاق النيكوتين بطيء إلى حد ما، لذلك قد لا يرضي بعض المدخنين.
|البخاخات
|موصى به
تحتاج إلى العلاج النفسي معها. البخاخات هي بدائل النيكوتين الوحيدة التي توفر امتصاصًا سريعًا للنيكوتين، في أقل من عشر دقائق. قد يكون مفيدًا أيضًا في حالة الرغبة المفاجئة في التدخين. مساعدة قيمة في الإقلاع عن التدخين.
|الفارينيكلين (Chantix® / Champix®)
|موصى به
بالإضافة إلى العلاج النفسي. يمكن أن يساعدك الفارينيكلين على الإقلاع عن التدخين.
|البوبروبيون (Zyban® / Wellbutrin®)
|موصى به
بالإضافة إلى العلاج النفسي. يمكن أن يساعدك البوبروبيون على الإقلاع عن التدخين.
|السيتيسين (تابيكس® / ديسموكسان®)
|موصى به
بالإضافة إلى العلاج النفسي. يمكن أن يساعدك على الإقلاع عن التدخين. لكن السيتيسين محظور في العديد من الدول.
|العلاج السلوكي والنفسي
|موصى به
بالإضافة إلى بدائل النيكوتين أو العلاج الدوائي. يمكن أن يساعدك على الإقلاع عن التدخين.
|طريقة Allen Carr
|عليك الحذر
طريقة تعتمد بشكل رئيسي على المدخن، ونتائجها غير مضمونة، ولكنها فعالة لبعض المدخنين. يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين.
|السنوس – Snus
|عليك الحذر
يحتوي السنوس – Snus على التبغ. وتربط بعض الدراسات استهلاكه ببعض المشاكل الصحية. إلا أن ضرره يبقى أقل بكثير من ضرر التدخين. امتصاص بطيء نسبياً للنيكوتين. يمكن أن يحل محل التدخين.
|أكياس النيكوتين
|موصى به
قد تمثل بديلاً للسجائر القابلة للاحتراق. إن غياب التبغ في تركيبتها يجعلها أقل خطورة من السنوس – Snus. امتصاص النيكوتين بطيء نسبيًا.
|حبات لؤلؤ النيكوتين
|موصى به
استخدامها سريع حيث توضع تحت اللسان وقد أثبتت فعاليتها مع بدائل النيكوتين الأخرى. يتم دمجها مع العلاج النفسي وبدائل النيكوتين سريع الامتصاص إذا لزم الأمر. قد تساعد على الإقلاع عن التدخين.
|التبغ المسخن
|عليك الحذر
لا يتم تسويقه كأداة للإقلاع عن التدخين ولكن يمكن أن يحل محل التدخين. المخاطر الصحية أكبر من مخاطر السجائر الإلكترونية.
|التنويم المغناطيسي
|عليك الحذر
تعتمد نسب نجاح الإقلاع عن التدخين على مدى تقبل وايمان المريض بهذه الطريقة. يجب دمجه مع بدائل النيكوتين أو العلاج الدوائي.
|الإبر الصينية
|عليك الحذر
تعتمد الفعالية على مدى تقبل الشخص. لا يوجد دليل علمي على أنه يساعد في الحفاظ على علامات الانسحاب من النيكوتين على المدى الطويل.
|الليزر
|غير موصى به
طريقة باهظة الثمن، وفعاليتها في الإقلاع عن التدخين لا تدعمها جميع الدراسات العلمية الجادة.
|القوى المغناطيسية
|عليك الحذر
تعتمد الفعالية على مدى تقبل الشخص. عدم وجود إثباتات علمية موثوقة عن إمكانية مساعدتها في الإقلاع عن التدخين.
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