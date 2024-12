دواء الفارينيكلين، الذي يُباع تحت الاسم التجاري Champix® في أوروبا وChantix® في الولايات المتحدة، هو دواء تم تطويره لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. تم طرحه في السوق في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد عقود من البحث في العلاج الدوائي للإقلاع عن التدخين.

الأصل ومراحل التطور

تم تطوير دواء الفارينيكلين بواسطة مختبر فايزر وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) في عام 2006 في الولايات المتحدة ويستخدم للإقلاع عن التدخين. وهو نتيجة لعدة عقود من الأبحاث حول مستقبلات النيكوتين التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير والحفاظ على إدمان النيكوتين. يعتمد تطوير الفارينيكلين على فهم أفضل الآليات الجزيئية المرتبطة بالإدمان، وكيفية استهداف هذه الآليات للمساعدة في كسر دائرة الإدمان. قبل تقديم هذا الدواء، كانت الخيارات المتاحة تشمل بشكل أساسي بدائل النيكوتين مثل اللصقات والعلكة، أو بعض الأدوية مثل البوبروبيون. يمثل الفارينيكلين تقدمًا مهمًا في مجال الإقلاع عن التدخين لأنه يعمل مباشرة على مستقبلات النيكوتين في الدماغ، مما يوفر نهجًا دوائيًا مبتكرًا وأكثر استهدافًا.

على عكس علاجات الإقلاع عن التدخين الأخرى، التي تركز على استبدال النيكوتين أو تنظيم مستويات الناقلات العصبية، يتفاعل الفارينيكلين مباشرة مع المستقبلات التي ينشطها النيكوتين نفسه.2 ما يجعله أداة فعالة للغاية لتقليل الرغبة في التدخين ولكن أيضًا لتقليل المتعة التي يشعر بها أثناء التدخين، مما يقلل من خطر الانتكاس.

دواء الفارينيكلين باختصار من أكثر علاجات الإقلاع عن التدخين استخداماً. فعالية أثبتتها العديد من الدراسات. إمكانية حدوث آثار جانبية خطيرة في حالات معينة.

ما هو العلاج بدواء الفارينيكلين؟

الـ Champix® هو دواء يتم تناوله عن طريق الفم على شكل أقراص. يبدأ العلاج عادة قبل أسبوع من الموعد المقرر للإقلاع عن التدخين، مما يسمح للجسم بالتأقلم مع المادة مع الاستمرار في التدخين. يعد هذا الأسبوع الأول ضروريًا للسماح للدواء بالوصول إلى تركيز ثابت في الدم بحيث عندما يتوقف المستخدم عن التدخين، تقل بالفعل الحاجة إلى النيكوتين بشكل كبير.

يستمر العلاج عادةً لمدة 12 أسبوعًا ولكن يمكن تمديده، خاصة بالنسبة للمدخنين الذين يجدون صعوبة في الامتناع عن التدخين بعد الفترة الأولى. يتم تناول الدواء بشكل تدريجي: يوصى بالبدء بجرعة منخفضة (0.5 مجم) للأيام الثلاثة الأولى، ثم زيادتها إلى 1 مجم مرتين يوميًا اعتبارًا من اليوم الرابع. يساعد هذا “التكثيف” على تقليل الآثار الجانبية مع تحسين فعالية العلاج.

طريقة العمل

يعمل دواء Champix® كمنشط جزئي لمستقبلات الأستيل كولين النيكوتينية، وبشكل أكثر تحديدًا مستقبلات α4β2، والتي تعد الأهداف الرئيسية للنيكوتين في الدماغ.2 يتم تنشيط هذه المستقبلات أثناء استهلاك النيكوتين، مما يتسبب في إطلاق الدوبامين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالمتعة والمكافأة والتي تعزز في الواقع إدمان النيكوتين.

من خلال الارتباط جزئيًا بهذه المستقبلات، يحاكي دواء الفارينيكلين جزئيًا تأثيرات النيكوتين ولكن دون إنتاج استجابة قوية. وهو يعمل بطريقتين:

– محفز جزئي: يحفز المستقبلات جزئيا، وبالتالي يقلل من أعراض الانسحاب مثل العصبية والقلق ومشاكل التركيز، التي غالبا ما تظهر عند التوقف عن التدخين.

– المضاد: يقوم في نفس الوقت بحجب المستقبلات وبالتالي يمنع النيكوتين من الارتباط بشكل فعال إذا بدأ المدخن بالتدخين مرة أخرى. وفي الواقع، فإن متعة التدخين تقل عند التدخين، مما يقلل الرغبة في العودة الى التدخين.

بفضل آلية العمل المزدوج هذه، فإن دواء الفارينيكلين يقلل بالتأكيد من أعراض الانسحاب، ولكنه يعمل أيضًا على منع السجائر من تقديم نفس الأحاسيس، مما يقلل من احتمالية الانتكاس.

الجرعة

يتبع علاج الفارينيكلين جرعة صارمة لزيادة فعاليته مع تقليل الآثار الجانبية:

– الأسبوع الأول: الجرعة الأولية هي 0.5 ملغ مرة قرص واحد يومياً للأيام الثلاثة الأولى، ثم يتم زيادتها إلى 0.5 ملغ مرتين يومياً من اليوم الرابع إلى اليوم السابع.

– الأسبوع التالي وحتى 12 أسبوعًا: من الأسبوع الثاني فصاعدًا، الجرعة الموصى بها هي 1 مجم مرتين يوميًا، تؤخذ بعد الوجبات مع الماء لتقليل مخاطر الآثار الجانبية المعدية أو المعوية.

تبلغ فترة العلاج الإجمالية بشكل عام 12 أسبوعًا ولكن يمكن تمديدها لمدة 12 أسبوعًا إضافيًا من أجل تعزيز الامتناع عن التدخين لدى المدخنين المعرضين لخطر كبير للانتكاس من خلال البدء في التدخين مرة أخرى.

كيف يعمل هذا العلاج؟

تم تصميم دواء الفارينيكلين للمساعدة على مستويين:

– تخفيف الرغبة في التدخين: من خلال مفعوله فهو يعمل جزئياً مثل النيكوتين، ويقلل من أعراض الانسحاب، مما يسهل الإقلاع عن التدخين.

– منع التأثيرات الممتعة للنيكوتين: من خلال عمله كمضاد، فإنه يمنع النيكوتين من التسبب في مشاعر المتعة المرتبطة عادة بتدخين السجائر.

فعالية دواء الفارينيكلين

أظهرت العديد من الدراسات السريرية أن دواء الفارينيكلين هو أحد الأدوية الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين.2، 3، 4، 5، 6 إن قدرته على السيطرة على أعراض الانسحاب وتقليل المتعة المرتبطة باستهلاك النيكوتين تجعله أداة قوية للمساعدة للحفاظ على الامتناع عن التدخين. كشفت العديد من التجارب السريرية أن دواء الفارينيكلين يضاعف حتى ثلاثة أضعاف فرص الإقلاع عن التدخين مقارنة بالعلاج الوهمي أو العلاجات الأخرى مثل بدائل النيكوتين.7، 8، 9، 10، 11

أثبتت التجارب السريرية أيضًا أن المدخنين الذين يتناولون Chantix® هم أكثر عرضة للامتناع عن التدخين لمدة تتراوح من 12 إلى 24 أسبوعًا مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون العلاج أو يستخدمون أشكالًا أخرى من العلاج.12، 13، 14، 15، 16 هذه النتائج تضع دواء الفارينيكلين بين أفضل الحلول للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وخاصة أولئك الذين سبق لهم أن حاولوا دون جدوى استخدام أدوية وطُرق أخرى.

المميزات نسبة نجاح عالية: أظهرت العديد من الدراسات أن دواء الفارينيكلين يضاعف فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين مقارنة بعدم العلاج أو بدائل النيكوتين وحدها. تقليل الرغبة الشديدة: من خلال تقليل الرغبة الشديدة والمتعة في التدخين، فإنه يساعد بشكل كبير على تقليل خطر الانتكاس.

العيوب الآثار الجانبية: تشمل الآثار الجانبية الشائعة الغثيان، وصعوبة النوم (بما في ذلك الأحلام المزعجة)، والصداع، وفي بعض الحالات، العصبية أو الاكتئاب. وقد أدت هذه التأثيرات إلى تحذيرات بشأن المخاطر النفسية، حتى لو كانت الدراسات حول هذا الموضوع تميل إلى إظهار أن هذه المخاطر محدودة. التكلفة: يمكن أن يكون العلاج بدواء الفارينيكلين مكلفًا إذا لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي في بعض البلدان.

بعض الدراسات حول دواء الفارينيكلين

Tonstad et al. (2006)12

العنوان: تأثير العلاج بدواء فارينيكلين للإقلاع عن التدخين: تجربة عشوائية محكومة

الناشر: مجلة JAMA الطبية

ملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية دواء الفارينيكلين على مدى فترة طويلة، و مقارنة معدلات الامتناع عن التدخين لدى المدخنين الذين اتبعوا علاجًا لمدة 12 أسبوعًا مع أولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا.

النتيجة: أظهر المشاركون الذين تناولوا دواء الفارينيكلين معدلات امتناع عن التدخين بنسبة 70.5% بين الأسبوعين 13 و24، مقارنة بـ 49.6% في العلاج الوهمي. وأظهرت النتائج طويلة المدى أيضًا فعالية فائقة.

Hajek et al. (2009)13

العنوان: دواء الفارينيكلين للوقاية من الانتكاس للتدخين: تأثير نمط الإقلاع عن التدخين على الاستجابة للعلاج الممتد

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: تناولت هذه الدراسة فعالية العلاج الموسع بالفارينيكلين لمنع الانتكاس، مع التركيز على الاختلافات في النجاح على أساس عادات الإقلاع عن التدخين.

النتيجة: المشاركون الذين توقفوا عن التدخين لاحقًا أثناء العلاج استفادوا من تمديد العلاج، مع ارتفاع معدلات الامتناع عن التدخين مقارنة بالعلاج الوهمي.

Hurt et al. (2018)14

العنوان: الفارينيكلين لعلاج إدمان التبغ لدى المدخنين المعتمدين على الكحول: تجربة عشوائية محكومة

المنشور: مجلة إدمان المخدرات والكحول

ملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية الفارينيكلين لدى المدخنين المعتمدين على الكحول، و مقارنة معدلات الامتناع عن التدخين بين أولئك الذين يتناولون الفارينيكلين وأولئك الذين يتناولون الدواء الوهمي.

النتيجة: بعد 12 و24 أسبوعًا، كان لدى المشاركين الذين تناولوا الفارينيكلين معدلات امتناع أعلى بكثير من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، مع آثار جانبية طفيفة.

Agboola et al. (2015)15

العنوان: الامتناع عن التدين والانتكاس بين المدخنين الذين يستخدمون الفارينيكلين في محاولة الإقلاع عن التدخين: تحليل مجمّع لتجارب عشوائية محكومة

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: فحص هذا التحليل التلوي معدلات الامتناع عن التدخين والانتكاس بعد استخدام الفارينيكلين، ومقارنة نتائج 52 أسبوع مع الدواء الوهمي.

النتيجة: أظهر المشاركون الذين تناولوا الفارينيكلين معدلات امتناع أعلى بكثير من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

Bolin et al. (2008)17

العنوان: علاج الإقلاع عن التدخين باستخدام الفارينيكلين: التكلفة لدورة إضافية من الفارينيكلين لمدة 12 أسبوعًا للحفاظ على الامتناع عن التدخين

الناشر: مجلة التقييم في الممارسة السريرية

ملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية وتكلفة تمديد العلاج بالفارينيكلين لمدة 12 أسبوعًا بعد فترة أولية مدتها 12 أسبوعًا.

النتيجة: أظهر تمديد العلاج معدلات امتناع عن التدخين أعلى بكثير ونسبة تكلفة إلى فائدة مواتية للحفاظ على الامتناع عن التدخين.

حدود دواء فارينيكلين للإقلاع عن التدخين

على الرغم من أن دواء الفارينيكلين معروف على نطاق واسع بفعاليته في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين، إلا أنه يحتوي على العديد من القيود المهمة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار.

أولاً، في حالات معينة، يسبب دواء الفارينيكلين Champix® آثارًا جانبية خطيرة. وجدت العديد من الدراسات روابط بين استخدام الفارينيكلين وظهور الأعراض النفسية الحادة، مثل تقلب المزاج، والقلق، والاكتئاب، وفي بعض الحالات، الأفكار الانتحارية، وخاصة في المرضى الذين لديهم تاريخ من الاضطرابات العقلية.18، 19، 23، 24، 25

في حين أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرات بشأن هذه المخاطر في الماضي، فقد خففت الدراسات الحديثة من هذه المخاوف وخلصت إلى أن هذه المخاطر قد لا تكون عالية كما كان يعتقد سابقًا.26، 27، 28، 29 يظل الحذر مطلوب، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة أثناء العلاج.

يرتبط دواء الفارينيكلين أيضًا بعدد من الآثار الجانبية الجسدية. وأكثرها شيوعًا هو الغثيان، الذي يصيب حوالي 30% من المستخدمين، بالإضافة إلى اضطرابات النوم مثل الأرق أو الأحلام المضطربة. على الرغم من أن هذه الآثار الجانبية غالبا ما تكون مؤقتة وتتبدد مع مرور الوقت، إلا أنها يمكن أن تجعل العلاج صعبا على بعض المرضى لتحمله وتؤدي إلى التوقف المبكر عن العلاج.

وأخيرا، مثل جميع العلاجات الأخرى التي تهدف إلى المساعدة في الإقلاع عن التدخين، فإن الفارينيكلين ليس حلا معجزة. إذا كان الدواء فعالا على المدى القصير، فإن خطر الانتكاس لا يزال قائما. ولهذا السبب غالبًا ما يكون من الضروري أن يصاحب العلاج مراقبة سلوكية لزيادة فرص نجاحه على المدى الطويل.

ختاماً

يبرز دواء الفارينيكلين Champix® كواحد من أكثر العلاجات فعالية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، لا سيما بسبب آلية عمله الفريدة التي تستهدف مستقبلات النيكوتين في الدماغ بشكل مباشر. من خلال العمل كمنشط جزئي ومضاد، فإنه يقدم فائدة مزدوجة: تخفيف أعراض الانسحاب مع تقليل المتعة المرتبطة باستهلاك النيكوتين. وهذه الآلية فعالة بشكل خاص في مساعدة المدخنين على تجاوز المراحل الحرجة الأولى من الإقلاع عن التدخين حيث تكون مخاطر الانتكاس أعلى.

تم تأكيد فعالية دواء الفارينيكلين Champix® من خلال العديد من الدراسات السريرية التي أظهرت أنه يمكن أن يزيد من فرص النجاح بمقدار اثنين أو ثلاثة مرات مقارنة بالعلاج الوهمي أو حتى العلاجات الأخرى مثل بدائل النيكوتين أو البوبروبيون. قدرته على تقليل الرغبة في التدخين وجعل السجائر أقل متعة للاستهلاك تجعله علاجًا ممتازًا للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين. يعد الفارينيكلين مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين فشلوا بالفعل في استخدام طرق أخرى لأنه يقدم نهجًا دوائيًا مستهدفًا مختلفًا عن الآخرين، والذي يعمل بشكل مباشر على آليات الادمان.

على الرغم من فعاليته، فإن الفارينيكلين لا يتمتع بمزايا فحسب. تعتبر الآثار الجانبية، مثل الغثيان واضطرابات النوم أو حتى الأعراض النفسية (العصبية أو الاكتئاب على وجه الخصوص)، مصدر قلق كبير لبعض مستخدميه. يمكن أن تؤثر هذه التأثيرات على مدى تحمل العلاج وتتطلب في بعض الأحيان إشرافًا طبيًا، خاصة في المرضى الذين لديهم تاريخ من الاضطرابات النفسية. التحذيرات المتعلقة بخطر حدوث مضاعفات نفسية، على الرغم من أنها قليلة حسب الدراسات الحديثة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التفكير في استخدام Champix®.

هناك جانب مهم آخر يجب مراعاته وهو الحاجة إلى تخصيص النهج العلاجي. على الرغم من أن الفارينيكلين فعال بالنسبة لغالبية كبيرة من المدخنين، إلا أنه غير مناسب للجميع، وخاصة المدخنين الذين لديهم تاريخ من الاضطرابات النفسية. ويجب أيضًا، في كثير من الأحيان، دمج الدواء في استراتيجية أكثر شمولاً للإقلاع عن التدخين والتي قد تشمل الدعم السلوكي والنفسي لتعظيم فعاليته و فرص الإقلاع عن التدخين.

يعد دور الفارينيكلين في الحفاظ على الامتناع عن التدخين أيضًا نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار. بالنسبة لغالبية المدخنين، لا تنتهي المعركة ضد إدمان التبغ بعد بضعة أسابيع فقط بدون سجائر. تعد الانتكاسات أثناء التوقف عن التدخين أمرًا شائعًا، وغالبًا ما يكون الخطر مرتفعًا، حتى بعد عدة أشهر من الإقلاع عن التدخين. ولحسن الحظ، أظهرت إطالة العلاج بعد الأسابيع الـ 12 الأولى أن الفارينيكلين يمكن أن يساعد في الحفاظ على الامتناع عن التدخين على المدى الطويل. جانب مهم بشكل خاص للمدخنين الذين يعانون من إدمان قوي أو الذين حاولوا بالفعل الإقلاع عن التدخين، ولكن دون جدوى.

ولذلك يعد الفارينيكلين حلاً دوائيًا مبتكرًا ومثيرًا للاهتمام للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، ولكنه يتطلب إدارة وإشرافًا دقيقين بسبب آثاره الجانبية المحتملة. وعلى الرغم من كل شيء، فإنه يظل أحد أكثر الخيارات الموصى بها للمدخنين الذين حاولوا بالفعل الإقلاع عن التدخين دون جدوى باستخدام الطرق الأخرى. إن فوائد Champix®، ولا سيما قدرته على تقليل الرغبة في التدخين والمتعة المرتبطة بالسجائر، تجعله علاجًا فعالاً بشكل خاص.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

الطرق الاخرى لـلاقلاع عن التدخين

المصادر :

1 Wynder, E. L., & Graham, E. A. (1950). Tobacco smoking as a possible etiologic factor in bronchiogenic carcinoma: A study of six hundred and eighty-four proved cases. Journal of the American Medical Association, 143(4), 329–336. https://doi.org/10.1001/jama.1950.02910390001001

2 Gritz, E. R., Carr, C. R., & Marcus, A. C. (1991). The tobacco withdrawal syndrome in unaided quitters. British Journal of Addiction, 86(1), 57-69. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1991.tb02629.x

3 Hughes, J. R. (1992). Tobacco withdrawal in self-quitters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(5), 689-697. https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.5.689

4 Cummings, K. M., Giovino, G., Jaén, C. R., & Emrich, L. J. (1985). Reports of smoking withdrawal symptoms over a 21-day period of abstinence. Addictive Behaviors, 10(4), 373-381. https://doi.org/10.1016/0306-4603(85)90034-6

5 Cohen, S., Lichtenstein, E., Prochaska, J. O., Rossi, J. S., Gritz, E. R., Carr, C. R., Orleans, C. T., Schoenbach, V. J., Biener, L., & Abrams, D. B. (1989). Debunking myths about self-quitting: Evidence from 10 prospective studies of persons who attempt to quit smoking by themselves. American Psychologist, 44(11), 1355-1365. https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.11.1355

6 Kawazoe, S., & Shinkai, T. (2015). Nicotine dependence. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine, 73(9), 1516-1521. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16483-5_4082

7 Green, S. H., Bayer, R., & Fairchild, A. L. (2016). Evidence, policy, and e-cigarettes—Will England reframe the debate? The New England Journal of Medicine, 374(14), 1301-1303. https://doi.org/10.1056/NEJMp1601154

8 Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub4

9 Foulds, J., Ramström, L., Burke, M., & Fagerström, K. (2003). Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden. Tobacco Control, 12(4), 349–359. https://doi.org/10.1136/tc.12.4.349

10 Ramström, L., & Foulds, J. (2006). Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden. Tobacco Control, 15(3), 210–214. https://doi.org/10.1136/tc.2005.014969

11 Kopperud, S. E., Ansteinsson, V., Mdala, I., Becher, R., & Valen, H. (2023). Oral lesions associated with daily use of snus, a moist smokeless tobacco product. A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Acta Odontologica Scandinavica, 1-6. https://doi.org/10.1080/00016357.2023.2178502

12 Azzopardi, D., Liu, C., & Murphy, J. J. (2021). Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums. Drug and Chemical Toxicology, 45(3), 2246-2254. https://doi.org/10.1080/01480545.2021.1925691

13 Salokannel, M., & Ollila, E. (2021). Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (NAT), 38, 540-554. https://doi.org/10.1177/1455072521995704

14 Simonavicius, E., McNeill, A., Shahab, L., & Brose, L. (2018). Heat-not-burn tobacco products: a systematic literature review. Tobacco Control, 28(5), 582-594. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054419

15 Leigh, N. J., Tran, P. L., O’Connor, R., & Goniewicz, M. (2018). Cytotoxic effects of heated tobacco products (HTP) on human bronchial epithelial cells. Tobacco Control, 27(Suppl 1), s26-s29. https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/Suppl_1/s26

16 Dusautoir, R., Zarcone, G., Verriele, M., Garçon, G., Fronval, I., Beauval, N., Allorge, D., Riffault, V., Locoge, N., Lo-Guidice, J., & Anthérieu, S. (2020). Comparison of the chemical composition of aerosols from heated tobacco products, electronic cigarettes, and tobacco cigarettes and their toxic impacts on human bronchial epithelial BEAS-2B cells. Journal of Hazardous Materials, 401, 123417. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123417

17 Majek, P., Jankowski, M., & Brożek, G. (2023). Acute health effects of heated tobacco products: comparative analysis with traditional cigarettes and electronic cigarettes in young adults. ERJ Open Research, 9, 00595-2022. https://doi.org/10.1183/23120541.00595-2022

18 Tønnesen, P., Paoletti, P., Gustavsson, G., Russell, M. A., Saracci, R., Gulsvik, A., Rijcken, B., & Sawe, U. (1999). Higher dosage nicotine patches increase one-year smoking cessation rates: Results from the European CEASE trial. European Respiratory Journal, 13(2), 238-246. https://doi.org/10.1034/j.1399-3003.1999.13b04.x

19 Ferguson, S. G., Gitchell, J. G., Shiffman, S., & Sembower, M. (2009). Prediction of abstinence at 10 weeks based on smoking status at 2 weeks during a quit attempt: Secondary analysis of two parallel, 10-week, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials of 21-mg nicotine patch in adult smokers. Clinical Therapeutics, 31(9), 1957-1965. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2009.08.029

20 Burke, P., Chivers, A., Clements, J., Dawes, M., Eastwood, I., Ebbs, D., Godlee, R., Harrington, R., Kearley, K., Maclennan, N., Mant, D., Murray, J., Nichols, M., Oss, H. V., Stern, D., Stevens, R., Thurston, D., Wilson, R., & Wood, S. (1993). Effectiveness of a nicotine patch in helping people stop smoking: Results of a randomised trial in general practice. British Medical Journal, 306, 1304-1308. https://doi.org/10.1136/bmj.306.6888.1304

21 Hughes, J., Hatsukami, D., Pickens, R., Krahn, D., Malin, S., & Luknic, A. (1984). Effect of nicotine on the tobacco withdrawal syndrome. Psychopharmacology, 83(1), 82-87. https://doi.org/10.1007/BF00427428

22 West, R., & Shiffman, S. (2001). Effect of oral nicotine dosing forms on cigarette withdrawal symptoms and craving: A systematic review. Psychopharmacology, 155(2), 115-122. https://doi.org/10.1007/s002130100712

23 Hatsukami, D., McBride, C., Pirie, P., Hellerstedt, W., & Lando, H. (1991). Effects of nicotine gum on prevalence and severity of withdrawal in female cigarette smokers. Journal of Substance Abuse, 3(4), 427-440. https://doi.org/10.1016/S0899-3289(10)80024-0

24 Shiffman, S. (2008). Effect of nicotine lozenges on affective smoking withdrawal symptoms: secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Clinical Therapeutics, 30(8), 1461-1475. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2008.07.019

25 Kotlyar, M., Lindgren, B., Vuchetich, J., Le, C., Mills, A. M., Amiot, E., & Hatsukami, D. (2017). Timing of nicotine lozenge administration to minimize trigger induced craving and withdrawal symptoms. Addictive Behaviors, 71, 18-24. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.02.018

26 Ebbert, J. O., Severson, H. H., Croghan, I. T., Danaher, B. G., & Schroeder, D. R. (2009). A randomized clinical trial of nicotine lozenge for smokeless tobacco use. Nicotine & Tobacco Research, 11(12), 1415-1423. https://doi.org/10.1093/ntr/ntp154

27 Schneider, N. G., Olmstead, R., Nilsson, F., & Franzon, M. (1996). Efficacy of a nicotine inhaler in smoking cessation: a double-blind, placebo-controlled trial. Addiction, 91(9), 1293-1306.

28 Hjalmarson, A., Nilsson, F., Sjöström, L., & Wiklund, O. (1997). The nicotine inhaler in smoking cessation. Archives of Internal Medicine, 157(15), 1721-1728. https://doi.org/10.1001/archinte.1997.00440360143016

29 Bohadana, A., Nilsson, F., Rasmussen, T., & Martinet, Y. (2000). Nicotine inhaler and nicotine patch as a combination therapy for smoking cessation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Archives of Internal Medicine, 160(20), 3128-3134. https://doi.org/10.1001/archinte.160.20.3128

30 Hjalmarson, A., Franzon, M., Westin, Å., & Wiklund, O. (1994). Effect of nicotine nasal spray on smoking cessation. A randomized, placebo-controlled, double-blind study. Archives of Internal Medicine, 154(22), 2567-2572. https://doi.org/10.1001/archinte.1994.00420220059007

31 Sutherland, G., Stapleton, J., Russell, M. A. H., Jarvis, M., Hajek, P., Belcher, M., & Feyerabend, C. (1992). Randomised controlled trial of nasal nicotine spray in smoking cessation. The Lancet, 340(8815), 324-329. https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)91403-U

32 Nides, M., Danielsson, T., Saunders, F., Perfekt, R., Kapikian, R., Solla, J., Leischow, S., & Myers, A. E. (2018). Efficacy and safety of a nicotine mouth spray for smoking cessation; a randomized, multicenter, controlled study in a naturalistic setting. Nicotine & Tobacco Research. https://doi.org/10.1093/ntr/nty246

33 Hind, D., Tappenden, P., Peters, J., & Kenjegalieva, K. (2009). Varenicline in the management of smoking cessation: a single technology appraisal. Health Technology Assessment, 13(Suppl 2), 9-13. https://doi.org/10.3310/hta13suppl2/02

34 Jorenby, D. E., Hays, J. T., Rigotti, N. A., Azoulay, S., Watsky, E. J., Williams, K. E., Billing, C. B., Gong, J., & Reeves, K. R. (2006). Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA, 296(1), 56-63. https://doi.org/10.1001/jama.296.1.56

35 Hayford, K. E., Patten, C. A., Rummans, T. A., Schroeder, D. R., Offord, K. P., Croghan, I. T., Glover, E. D., Sachs, D. P., & Hurt, R. D. (1999). Efficacy of bupropion for smoking cessation in smokers with a former history of major depression or alcoholism. The British Journal of Psychiatry, 174(2), 173-178. https://doi.org/10.1192/BJP.174.2.173

36 Hurt, R. D., Sachs, D. P., Glover, E. D., Offord, K. P., Johnston, J. A., Dale, L. C., Khayrallah, M. A., Schroeder, D. R., Glover, P. N., Sullivan, C. R., Croghan, I. T., & Sullivan, P. M. (1997). A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 337(17), 1195-1202. https://doi.org/10.1097/00008483-199803000-00010

37 Aubin, H., Lebargy, F., Berlin, I., Bidaut-Mazel, C., Chemali-Hudry, J., & Lagrue, G. (2004). Efficacy of bupropion and predictors of successful outcome in a sample of French smokers: a randomized placebo-controlled trial. Addiction, 99(9), 1206-1218. https://doi.org/10.1111/J.1360-0443.2004.00814.X

38 West, R., Zatónski, W., Cedzyńska, M., Lewandowska, D., Pazik, J., Aveyard, P., & Stapleton, J. (2011). Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 365(13), 1193-1200. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1102035

39 Hajek, P., McRobbie, H., & Myers, K. (2013). Efficacy of cytisine in helping smokers quit: systematic review and meta-analysis. Thorax, 68(11), 1037-1042. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-203035

40 Walker, N., Howe, C., Glover, M., McRobbie, H., Barnes, J., Nosa, V., Parag, V., Bassett, B., & Bullen, C. (2014). Cytisine versus nicotine for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 371(25), 2353-2362. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1407764

41 Killen, J. D., Fortmann, S. P., Schatzberg, A. F., Arredondo, C., Murphy, G. M., Hayward, C., Celio, M., Cromp, D., Fong, D., & Pandurangi, M. (2008). Extended cognitive behavior therapy for cigarette smoking cessation. Addiction, 103(8), 1381-1390. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02273.x

42 Kapson, H. S., & Haaga, D. A. F. (2010). Depression vulnerability moderates the effects of cognitive behavior therapy in a randomized controlled trial for smoking cessation. Behavior Therapy, 41(4), 447-460. https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.10.001

43 Possenti, I., Scala, M., Lugo, A., Clancy, L., Keogan, S., & Gallus, S. (2023). The effectiveness of Allen Carr’s method for smoking cessation: A systematic review. Tobacco Prevention & Cessation, 9. https://doi.org/10.18332/tpc/172314

44 Wood, K., Albery, I., Moss, A., White, S., & Frings, D. (2017). Study protocol for a randomised controlled trial of Allen Carr’s Easyway programme versus Lambeth and Southwark NHS for smoking cessation. BMJ Open, 7, e016867. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016867

45 Dijkstra, A., Zuidema, R., Vos, D., & van Kalken, M. (2014). The effectiveness of the Allen Carr smoking cessation training in companies tested in a quasi-experimental design. BMC Public Health, 14, 952. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-952

46 Dickson-Spillmann, M., Haug, S., & Schaub, M. (2013). Group hypnosis vs. relaxation for smoking cessation in adults: A cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health, 13, 1227. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-1227

47 Barnes, J., Dong, C., McRobbie, H., Walker, N., Mehta, M., & Stead, L. (2010). Hypnotherapy for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, CD001008. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001008.pub2

48 Lynn, S. J., Green, J. P., Accardi, M., & Cleere, C. (2010). Hypnosis and smoking cessation: The state of the science. American Journal of Clinical Hypnosis, 52(3), 177-181. https://doi.org/10.1080/00029157.2010.10401717

49 Spiegel, D., Frischholz, E. J., Fleiss, J. L., & Spiegel, H. (1993). Predictors of smoking abstinence following a single-session restructuring intervention with self-hypnosis. American Journal of Psychiatry, 150(7), 1090-1097. https://doi.org/10.1176/ajp.150.7.1090

50 Tahiri, M., Mottillo, S., Joseph, L., Pilote, L., & Eisenberg, M. J. (2012). Alternative smoking cessation aids: A meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Medicine, 125(6), 576-584. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2011.09.028

51 Ashenden, R., Silagy, C., Lodge, M., & Fowler, G. (1997). A meta-analysis of the effectiveness of acupuncture in smoking cessation. Drug and Alcohol Review, 16(1), 33-40. https://doi.org/10.1080/09595239700186311

52 White, A., Rampes, H., Liu, J. P., Stead, L., & Campbell, J. (2014). Acupuncture and related interventions for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014(1), CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009.pub4

53 Cai, C. Y., Changxin, Z., Ung, W., Lei, Z., & Kean, L. S. (2000). Laser acupuncture for adolescent smokers–a randomized double-blind controlled trial. The American Journal of Chinese Medicine, 28(3-4), 443-449. https://doi.org/10.1142/S0192415X00000520

54 White, A., Rampes, H., & Ernst, E. (2002). Acupuncture for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009

55 White, A., Rampes, H., Liu, J. P., Stead, L., & Campbell, J. L. (2011). Acupuncture and related interventions for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011(1), CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009.pub3