يُقترح العلاج بـ الإبر الصينية أحيانًا كطريقة تكميلية لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. وعلى الرغم من أن الأدلة العلمية الحالية بشأن فعاليته في الإقلاع عن التدخين لا تزال محدودة وموضع نقاش، إلا أنه قد يساعد بعض المدخنين في بعض الأحيان.

الأصل ومراحل التطور

الإبر الصينية هي ممارسة قديمة تعود جذورها إلى الطب التقليدي الصيني. يعتمد على مفهوم الطاقة الحيوية التي تتدفق في الجسم عبر قنوات تسمى خطوط الطول. وفقًا للتقاليد، فإن أي خلل أو اضطراب في هذه الطاقة يمكن أن يؤدي إلى الأمراض أو الاضطرابات، وتهدف الإبر الصينية إلى استعادة هذا التوازن عن طريق إدخال إبر رفيعة في نقاط استراتيجية بالجسم1 .

تم تقديم الإبر الصينية في الغرب في أوائل القرن العشرين، ولكن لم يبدأ قبولها كممارسة تكميلية مشروعة إلا في السبعينيات، خاصة بعد التقارب بين الصين والولايات المتحدة. منذ ذلك الحين، تم دراسة الإبر الصينية في سياقات سريرية مختلفة، بما في ذلك إدارة الألم والقلق، ومؤخراً للإقلاع عن التدخين.

في الثمانينيات والتسعينيات، بينما كانت زيادة الوعي بمخاطر التدخين تتزايد، بدأ الباحثون والمتخصصون في دراسة آثار الإبر الصينية في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين2، 3، 4، 5، 6 .رغم أن نتائج الدراسات لا تزال محل نقاش، أفاد بعض المدخنين بتقليص رغبتهم في التدخين وتقليل أعراض الانسحاب بفضل هذه الطريقة.

الإبر الصينية باختصار تعتمد فعالية الإبر الصينية على العديد من العوامل مثل تقبل المدخن وخبرة الممارس. الدراسات الجادة حول فعاليته للإقلاع عن التدخين غير كافية. أفاد بعض المدخنين بتقليص رغبتهم في التدخين بعد جلسة أو أكثر.

الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين

يعتمد استخدام الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين على فكرة أن تحفيز نقاط معينة في الجسم، التي غالبًا ما توجد في الأذنين (auriculothérapie)، يمكن أن يساعد في تقليل رغبات النيكوتين وأعراض الانسحاب من التدخين. تستند هذه الطريقة إلى مبادئ الطب الصيني التقليدي التي تربط هذه النقاط بالأعضاء أو الوظائف الجسدية التي تتعلق بإدارة التوتر، والعواطف، أو الادمانات.

الإبر الصينية، تحظى بشعبية بسبب غياب الآثار الجانبية الخطيرة له. وغالبًا ما يُنظر إليه كبديل جذاب للأشخاص الذين يرغبون في تجنب العلاجات الدوائية. ومع ذلك، تظل الأدلة العلمية حول فعاليته للإقلاع عن التدخين متناقضة وغير حاسمة 7، 8، 9، 10، 11.

طريقة العمل

يتم العلاج بـ الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين على عدة مراحل:

• التقييم الأولي :يبدأ الممارس باستشارة لفهم عادات المدخن، المحفزات العاطفية والبدنية له، بالإضافة إلى حالته الصحية العامة.

• إدخال الإبر: يتم إدخال الإبر الرفيعة في نقاط دقيقة في الجسم، غالبًا في الأذنين واليدين، وأيضًا في نقاط أخرى مرتبطة بالرئتين والجهاز العصبي. يتم ترك الإبر في مكانها لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

• الاسترخاء: خلال الجلسة، يبقى المريض في حالة استرخاء يساعد على التهدئة العقلية والبدنية. يعتبر هذا الاسترخاء أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى استفادة من العلاج.

• المتابعة: وفقًا لاستجابة المريض، قد تكون هناك حاجة إلى عدة جلسات لتعزيز التأثيرات، مصحوبة أحيانًا بتوصيات بشأن نمط الحياة، مثل إدارة التوتر.

فعالية ومدة العلاج بـ الإبر الصينية

يختلف عدد جلسات الإبر الصينية حسب الأفراد، ولكن العلاج النموذجي يشمل عادةً بين 5 و10 جلسات موزعة على عدة أسابيع. يلاحظ بعض الأشخاص تحسنًا بعد بضع جلسات فقط، بينما يحتاج آخرون إلى متابعة أطول للحفاظ على الامتناع عن التدخين. أخيرًا، قد لا يجد بعض المرضى أي فائدة على الإطلاق.

تظل فعالية الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين قيد البحث. أظهرت مراجعة منهجية قامت بها منظمة كوكرين 5 ، أن الإبر الصينية قد تساعد في تقليل رغبات النيكوتين وأعراض الانسحاب، على الرغم من أن فعاليته على المدى الطويل لا تزال غير مؤكدة. غالبًا ما تعمل الإبر الصينية بشكل أفضل عند استخدامه كمكمل لطرق أخرى مثل العلاجات السلوكية أو العلاجات الدوائية.

المميزات نهج مخصص: تسمح الإبر الصينية بتكييف العلاج وفقًا لاحتياجات المريض المحددة ومحفزاته العاطفية. طريقة غير مؤذية: عادة ما تكون الإبر الرفيعة غير مؤلمة، وهذه الطريقة لا تتطلب أدوية. آثار جانبية قليلة: على عكس العلاجات الدوائية، فإن الإبر الصينية لها آثار جانبية قليلة جدًا عندما يتم إجراؤه بواسطة ممارس مؤهل.

العيوب فعالية متغيرة: مثل العلاج بالتنويم المغناطيسي، فإن فعالية الإبر الصينية ليست متساوية بالنسبة للجميع، حيث يستجيب بعض المرضى بشكل أفضل من غيرهم. ضرورة وجود ممارس ذو خبرة: تلعب خبرة وكفاءة الممارس دورًا رئيسيًا في فعالية العلاج. غالبًا ما تحقق الإبرة نتائج محدودة أو حتى لا شيء إذا كان الممارس أقل كفاءة. مدة العلاج: غالبًا ما تكون عدة جلسات ضرورية، مما قد يتطلب استثمارًا في الوقت والمال.

بعض الدراسات حول الإبر الصينية

Waite & Clough (1998)5

العنوان: دراسة ذات شواهد حول علاج بسيط بالإبر الصينية في الإقلاع عن التدخين

الناشر: المجلة البريطانية للممارسة العامة The British Journal of General Practice

الملخص: اختبرت هذه الدراسة المُراقَبة علاجًا بسيطًا بالإبر الصينية الأذنية لمساعدة المدخنين على الإقلاع.

النتيجة 12.5%: من المشاركين في مجموعة الإبر الصينية توقفوا عن التدخين بعد 6 أشهر، مقابل 0% في مجموعة الدواء الوهمي.

He et al. (1997)6

العنوان: آثار الإبر الصينية في الإقلاع عن التدخين أو تقليله للمدخنين المتحفزين

الناشر: مجلة الطب الوقائي Preventive Medicine

الملخص: قيمت هذه الدراسة آثار الإبر الصينية لدى المدخنين المتحفزين، مع مقارنة النقاط الفعّالة للإبر الصينية مع النقاط التي يُفترض أنها غير فعّالة.

النتيجة: 31% من المشاركين في مجموعة الإبر الصينية توقفوا عن التدخين، مقابل لا شيء في مجموعة التحكم.

Ashenden et al. (1997)7

العنوان: تحليل لفعالية الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين.

الناشر: مراجعة المخدرات والكحول Drug and Alcohol Review

الملخص: فحص هذا التحليل تسعة تجارب عشوائية محكومة تقيم فعالية الإبر الصينية في الإقلاع عن التدخين.

النتيجة: يبدو أن الإبر الصينية واعدة ولكنها تفتقر إلى أدلة قوية لتوصيتها كعلاج فعال.

White et al. (2011)8

العنوان: الإبر الصينية والتدخلات المتعلقة للإقلاع عن التدخين.

الناشر: قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية The Cochrane Database of Systematic Reviews

الملخص: استعرضت هذه المراجعة آثار الإبر الصينية والتدخلات المرتبطة به (الضغط بالإبر، العلاج بالليزر، التحفيز الكهربائي) على الإقلاع عن التدخين.

النتيجة: لا توجد أدلة قوية تشير إلى أن هذه التدخلات أكثر فعالية من العلاجات الوهمية أو العلاج بدون تدخل على المدى الطويل.

White et al. (2002)9

العنوان: الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين.

الناشر: قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية The Cochrane Database of Systematic Reviews

الملخص: قامت هذه المراجعة المنهجية بتقييم فعالية الإبر الصينية، الضغط بالإبر، العلاج بالليزر، والتحفيز الكهربائي في الإقلاع عن التدخين، مقارنة بالعلاجات الوهمية وتدخلات أخرى.

النتيجة: لا توجد أدلة قوية تشير إلى أن الإبر الصينية أكثر فعالية من العلاجات الوهمية في الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.

حدود الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين

تواجه الإبر الصينية العديد من القيود، خاصة فيما يتعلق بفعاليته في الإقلاع عن التدخين. أولاً، تعتمد فعالية الإبر الصينية بشكل كبير على الاستجابة الفردية. بعض الأشخاص يستجيبون لهذه الطريقة بشكل جيد ويلاحظون انخفاضًا ملحوظًا في رغبتهم في التدخين، بينما لا يشعر آخرون بأي تأثير ملموس.

كما أن الإبر الصينية تعالج بشكل رئيسي الأعراض الجسدية والعاطفية المتعلقة بالإدمان على النيكوتين، مثل التوتر والقلق، لكنها لا يعالج الجوانب السلوكية أو النفسية للتدخين، التي تعد أساسية للحفاظ على الإقلاع بشكل دائم. لهذا السبب، يوصي العديد من الخبراء بدمج الإبر الصينية مع تدخلات أخرى مثبتة مثل العلاجات السلوكية المعرفية (TCC) أو العلاجات الدوائية مثل الفارينكلين أو البوبروبيون لمعالجة الإدمان البدني والعادات السلوكية المرتبطة بالتدخين.

تعتمد فعالية الإبر الصينية أيضًا إلى حد كبير على كفاءة المعالج. سيكون المعالج ذو الخبرة قادرًا على استهداف نقاط الوخز المناسبة وفقًا للاحتياجات الخاصة للمريض، في حين أن المعالج الأقل خبرة قد يحقق نتائج أقل بكثير. لذا فإن جودة تدريب المعالج يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نتائج العلاج.

ختاماً

الإبر الصينية للإقلاع عن التدخين، على الرغم من كونها طريقة تكميلية مثيرة للاهتمام للإقلاع عن التدخين، لا تزال تمثل نهجًا يتم نقاش فعاليتها على المدى الطويل. تكمن أبرز مميزاتها في كونها غير تدخلية وتحتوي على مخاطر جانبية قليلة، فضلاً عن إمكانية تكيفها وفقًا لاحتياجات المريض الفردية. علاوة على ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أنها يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الانسحاب، خاصة الرغبة في التدخين والتوتر.

لكن الأدلة العلمية الحالية لا تكفي لتوصية الإبر الصينية كعلاج أساسي للإقلاع عن التدخين. تختلف النتائج من شخص لآخر، وتبدو فعاليتها محدودة عند استخدامها بمفردها. ولتحقيق أفضل فرصة للنجاح، يُنصح عادة بدمج الإبر الصينية ضمن خطة شاملة للإقلاع تشمل العلاجات السلوكية والعلاجات الدوائية المثبتة مثل الفارينكلين أو البوبروبيون.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

