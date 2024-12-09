علكة النيكوتين هي أحد بدائل النيكوتين المستخدمة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. تم تقديمها كعلاج للمرة الأولى في الثمانينيات، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع لتقليل الاعتماد على النيكوتين مع توفير بديل لاستنشاق الدخان. كما أنها أول بديل للنيكوتين يتم طرحه في السوق.

الأصل ومراحل التطور

تم تطوير علكة النيكوتين في أواخر السبعينيات من قبل Ove Fernö و Stefan Lichtneckert، الباحثين في شركة الأدوية Leo AB. في ذلك الوقت، اكتشف الباحثان أن مضغ النيكوتين عن طريق الفم يمكن أن يخفف من أعراض انسحاب النيكوتين. ومن خلال العمل مع باحثين في جامعة لوندز (جامعة سويدية مرموقة)، قاما بتطوير أول شكل تجاري لـ علكة النيكوتين تم طرحه في السوق الأمريكية في عام 1984. بعد 34 شهرًا من المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA).

قبل عصر اللصقات، كانت العلكة هي أول بديل للنيكوتين. لقد مكنت المدخنين من مضغ العلكة عن الشعور بالحاجة إلى التدخين، وبالتالي توفير دفعة سريعة من النيكوتين. ومع ذلك، لاحظ الباحثون بسرعة أن تناول النيكوتين عن طريق الفم يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات النيكوتين في الدم، مما يجعل هذه الطريقة أقل فعالية في إدارة الرغبة الشديدة في التدخين على مدار اليوم. وهي الحقيقة التي دفعت إلى استمرار البحث في هذا المجال وأدت إلى ظهور حلول تكميلية مثل اللصقات عبر الجلد التي تسمح بتوصيل النيكوتين بشكل مستمر طوال اليوم. كما ظهرت بدائل أخرى، تسمح بامتصاص النيكوتين بشكل أسرع.

علكة النيكوتين باختصار يمكن استخدام علكة النيكوتين في أي مكان تقريبًا. يساعد الإطلاق السريع نسبياً للنيكوتين على تقليل أعراض الانسحاب من التدخين. يصعب أحيانًا معرفة جرعاتها، مما قد يؤدي إلى تناول جرعة زائدة من النيكوتين.

ماذا يعني الإقلاع عن التدخين بـ علكة النيكوتين؟

عند مضغ العلكة يتم إطلاق النيكوتين ليتم بعدها امتصاصه عن طريق الفم. تتراوح جرعاته بشكل عام بين 2 ملغ و 4 ملغ.

امتصاص النيكوتين عبر اللثة مرن، حيث تعتمد حاجة كل مدخن على مدة المضغ وعدد قطع العلكة المستهلكة يوميًا. يوصى باستخدام علكة النيكوتين على فترات منتظمة طوال اليوم بحد أقصى لاستهلاك 24 علكة يوميًا. يُنصح المدخنون عمومًا بالتقليل تدريجيًا من عدد العلكة المستهلكة على مدار فترة 12 أسبوعًا من أجل إبعاد الجسم عن النيكوتين.

طريقة العمل

تعمل علكة النيكوتين بطريقة مشابهة لـ أقراص الاستحلاب.

– امتصاص النيكوتين: عند مضغ علكة النيكوتين ليتم إفراز النيكوتين الذي يمتصه الغشاء المخاطي الموجود في اللثة داخل الفم.

– التحكم في الرغبة الشديدة بالتدخين في بعض الأحيان: على عكس اللصقات التي توفر كمية ثابتة من النيكوتين، تسمح العلكة للمستخدمين بتقليل الرغبة للتدخين عند الحاجة.

مثل أقراص الاستحلاب أو أجهزة الاستنشاق، يتطلب مضغ علكة النيكوتين تقريبا عشرة دقائق حتى يبدأ مفعوله، مما يجعله غير ملائم للتحكم في الرغبة المفاجئة في التدخين.

الجرعات

يعتمد العلاج بـ علكة النيكوتين على نهج مرن ولكن توجد بعض النصائح العامة.

– الجرعة الأولية: بالنسبة للمدخنين الذين يستهلكون أكثر من 20 سيجارة يوميًا، غالبًا ما يتم وصف نسبة 4 ملجم من علكة النيكوتين، بينما قد تكون 2 ملجم كافية للمدخنين الذين يدخنون بكميات أقل.

– تكرار الاستخدام: في بداية العلاج، يمكن استخدام علكة النيكوتين كل ساعة إلى ساعتين مع تقليل تدريجي.

يجب مضغ العلكة حتى يشعر المستخدم بطعم قوي. وفي هذا الوقت يجب تركها بين الخد واللثة للسماح بامتصاص النيكوتين. يتم تكرار هذه العملية لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

كيف يعمل هذا العلاج؟

علكة النيكوتين تساعد المدخنين عند الإقلاع عن التدخين في تقليل أعراض الانسحاب. ويتم ذلك من خلال توفير كمية محددة من النيكوتين، وبهذا تخفف العلكة من أعراض الانسحاب مثل العصبية والقلق وما إلى ذلك.

فعالية علكة النيكوتين

أثبتت علكة النيكوتين فعاليتها في العديد من الدراسات 2، 3، 4، 5 على الرغم من أنها لا تحافظ على مستوى ثابت من النيكوتين في الدم كما يمكن أن تفعل اللصقات على سبيل المثال. حيث تعمل علكة النيكوتين بشكل أكثر دقة عن طريق توصيل النيكوتين فقط عند مضغها. وبحسب العديد من الدراسات فإن استخدامها يزيد بشكل كبير من فرص الإقلاع عن التدخين مقارنة بغياب بدائل النيكوتين.

ومع ذلك، فإن فعالية العلكة تعتمد إلى حد كبير على استخدامها بالشكل المناسب والتزام المستخدم باتباع جرعة منتظمة. الاستخدام غير المنتظم أو غير المناسب لـ علكة النيكوتين قد يقلل من قدرتها على تخفيف أعراض الانسحاب وبالتالي يزيد من خطر الانتكاس.10، 11

تظهر الأبحاث أيضًا أن علكة النيكوتين تكون فعالة بشكل خاص عندما تقترن بأحد أشكال الدعم السلوكي أو النفسي. كشف بحثان أجرتهما منظمة كوكرين أن فعالية علكة النيكوتين تزيد بشكل كبير عند استخدامها بالتزامن مع العلاج النفسي، مما يزيد من فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين.12، 13 استنتاجات يمكن تفسيرها بسهولة لأنه إذا كانت علكة النيكوتين تعالج الاعتماد الجسدي على النيكوتين، فهي لا تفيد في كل ما يتعلق بالجوانب السلوكية والنفسية للتدخين، والتي يجب مراعاتها أيضًا لانتهاز جميع الفرص في الإقلاع عن التدخين.

المميزات المرونة: يمكن استخدام علكة النيكوتين حسب احتياجات المدخن. قابلية النقل: سهلة النقل، ويمكن استخدامها في أي مكان على عكس اللصقات أو أجهزة الاستنشاق.

العيوب الآثار الجانبية: قد تسبب علكة النيكوتين تهيج الفم أو آلام الفك أو مشاكل في الجهاز الهضمي. إدارة الجرعة: قد يكون من الصعب على بعض المدخنين التحكم في الجرعة الضرورية، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإفراط في استهلاك النيكوتين. امتصاص بطيء نسبيًا: يتطلب امتصاص النيكوتين الموجود في العلكة تقريبا عشر دقائق، مما يجعل من الصعب التحكم في الرغبة المفاجئة في التدخين.

بعض الدراسات عن علكة النيكوتين

Hjalmarson, A. (1984)2

العنوان: تأثير علكة النيكوتين في الإقلاع عن التدخين. دراسة عشوائية مزدوجة

الناشر: مجلة JAMA الطبية

ملخص: قامت هذه الدراسة العشوائية المزدوجة بتقييم فعالية علكة النيكوتين (2 ملغ) كمساعد للعلاج الجماعي للإقلاع عن التدخين. وبعد عام واحد، ظل 29% من الأشخاص الذين عولجوا بـ علكة النيكوتين ممتنعين عن التدخين، مقارنة بـ 16% لمجموعة الدواء الوهمي.

النتيجة: علكة النيكوتين زادت بشكل كبير من معدل النجاح في الإقلاع عن التدخين و خفضت الرغبة في التدخين لدى 70% من المستخدمين.

Tønnesen & Al. (1988)4

العنوان: تأثير علكة النيكوتين مع الاستشارة النفسية والسلوكية على الإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة نيو إنجلاند الطبية

ملخص: تناولت هذه الدراسة فعالية علكة النيكوتين (2 ملجم و4 ملجم) مع العلاج السلوكي للمدخنين المعتمدين بشدة. تم التحقق من الامتناع عن التدخين عدة مرات على مدى عامين.

النتيجة: كان معدل النجاح أعلى مع العلكة 4 ملغ، خاصة بين المدخنين المعتمدين بشدة، حيث بلغت معدلات الامتناع عن التدخين 33% بعد عامين.

Christen & Al. (1984)5

العنوان: فعالية علكة النيكوتين في تسهيل الإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة الجمعية الأمريكية لطب الأسنان

ملخص: تم استخدام علكة النيكوتين كعامل مساعد لبرنامج تعديل السلوك لتسهيل الإقلاع عن التدخين. وتسلط هذه الدراسة الضوء على فائدة هذا النهج لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

النتيجة: استخدام علكة النيكوتين، إلى جانب برنامج تعديل السلوك، مكّن عددًا أكبر من المدخنين من الإقلاع عن التدخين.

Harackiewicz & Al. (1988)14

العنوان: علكة النيكوتين وأدلة المساعدة الذاتية في الإقلاع عن التدخين: تقييم في سياق طبي

الناشر: مجلة السلوكيات الإدمانية

ملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية علكة النيكوتين في برنامج المساعدة الذاتية للإقلاع عن التدخين. وعلى الرغم من أن العلكة أظهرت فوائد قصيرة المدى، إلا أن التأثير اختفى بعد مرور عام.

النتيجة: انخفضت فعالية علكة النيكوتين مع مرور الوقت، مع فقدان كبير للتأثير بعد عام واحد.

Areechon & Al. (1988)15

العنوان: الإقلاع عن التدخين من خلال استخدام علكة النيكوتين: تجربة مزدوجة في تايلاند

الناشر: مجلة العلاجات السريرية

ملخص: اختبرت هذه الدراسة فعالية علكة النيكوتين لدى المدخنين في تايلاند، مع مجموعة دواء وهمي. وأظهرت النتائج أن المدخنين المعتمدين بشكل كبير حققوا معدل نجاح أفضل.

النتيجة: عدد أكبر بكثير من المدخنين الذين استخدموا علكة النيكوتين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين مقارنة بالعلاج الوهمي، وخاصة بين المدخنين الأكثر اعتمادا.

حدود علكة النيكوتين في الإقلاع عن التدخين

على الرغم من أن علكة النيكوتين فعالة بشكل عام في تقليل أعراض معينة للإقلاع عن التدخين، إلا أن لها العديد من القيود مثل بدائل النيكوتين الأخرى.

تعتمد فعاليتها في المقام الأول على تكرار المضغ لأنها لا توصل النيكوتين إلا عندما يقوم المدخن بمضغ العلكة. 14، 16 هذا النمط يسبب تقلبات في مستويات النيكوتين في الدم من خلال صعود سريع تليه انخفاض سريع، مما يجعلها أقل فعالية في السيطرة الرغبة الشديدة على مدى فترة طويلة من الزمن.17، 18، 19

على عكس لصقات النيكوتين التي توفر النيكوتين بشكل مستمر، تتطلب علكة النيكوتين تحكم من قبل المدخن. وقد لا تكون هذه الاختلافات كافية لمنع ظهور أعراض الانسحاب على مدار اليوم، خاصة إذا كان المستخدم لا يمضغ العلكة على فترات منتظمة.

كما أن علكة النيكوتين لا تعالج الجوانب النفسية والسلوكية للتدخين. غالبًا ما يرتبط التدخين بعادات معينة مثل قهوة الصباح، أو تدخين السجائر بعد الوجبة، أو فترات الراحة في العمل، وما إلى ذلك. إن استخدام علكة النيكوتين لا يمنع هذه المحفزات من البقاء موجودة، مما قد يجعل المدخن يرغب في التدخين حتى لو كان جسمه قد تلقى بالفعل جرعة النيكوتين التي يحتاجها.

بالنسبة لبعض المستخدمين، قد يكون مضغ العلكة بشكل متكرر غير عملي أو حتى غير مريح، خاصة في مواقف معينة كما هو الحال في الأماكن العامة أو في العمل.

أخيرًا، يستغرق الأمر تقريبا عشر دقائق قبل أن يتم امتصاص النيكوتين الموجود في العلكة فعليًا، مما لا يسمح لهم بالتحكم في الرغبة الشديدة في التدخين والتي يمكن أن تظهر في ظروف معينة.

ختاماً

يمكن أن تكون علكة النيكوتين بديلاً مفيدًا للمدخنين الذين يسعون إلى دمجها مع العلاجات الأخرى. على عكس اللصقات، فإنها لا توفر توصيلًا مستمرًا للنيكوتين مما قد يحد من قدرتها على الحفاظ على مستويات ثابتة من النيكوتين في الدم طوال اليوم، مما يجعلها أقل ملاءمة للمدخنين الذين يحتاجون إلى إدارة طويلة الأمد لأعراض الانسحاب. كما أنها لا توفر استجابة تتكيف مع احتياجات التدخين المباشرة.

لتحقيق أقصى قدر من فعالية علكة النيكوتين، من الضروري استخدامها كجزء من خطة اقلاع منظمة. وتظهر الدراسات أن فعالية علكة النيكوتين تزداد عندما يتم دمجها مع الدعم السلوكي أو النفسي. يساعد هذا النوع من الدعم في علاج الجوانب السلوكية والنفسية للتدخين بينما تعالج علكة النيكوتين الجانب الجسدي لإدمان النيكوتين.

على الرغم من أن علكة النيكوتين أداة فعالة للإقلاع عن التدخين، إلا أن نجاحها يعتمد إلى حد كبير على استخدامها بالشكل الصحيح والمنتظم. ولذلك فمن المستحسن دمجها في استراتيجية شاملة للإقلاع عن التدخين تجمع بين بدائل النيكوتين والدعم السلوكي من أجل تقليل خطر الانتكاس وزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

الطرق الاخرى لـلاقلاع عن التدخين

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