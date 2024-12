تعد أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين، بديلاً جديداً للمنتجات التقليدية للإقلاع عن التدخين. على عكس تبغ المضغ أو السنوس، لا تحتوي هذه الأكياس على تبغ، مما يوفر خياراً محتملاً أقل ضرراً للمدخنين الذين يرغبون في تقليل اعتمادهم على النيكوتين. تم تطوير هذه الأكياس مؤخراً لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الأكثر سرية وعملية، وقد أثارت اهتماماً كبيراً بين المستخدمين وكذلك في الأوساط الصحية العامة.

الأصل ومراحل التطور

تعد أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين ناتج للتطور في مجال بدائل النيكوتين، الذي تحفزه زيادة الطلب على حلول بديلة لا تتضمن الاحتراق أو التبغ. ظهرت في عقد 2010، وتم تقديمها لأول مرة في الدول الإسكندنافية حيث كان التبغ المخصص للاستعمال الفموي مثل السنوس شائعاً بالفعل.

وعلى عكس السنوس، فإن أكياس النيكوتين لا تحتوي على تبغ، وتقتصر على توصيل النيكوتين النقي،1 ، 2، 3 مما وسع جاذبيتها لتشمل مناطق خارج الدول الإسكندنافية مثل أوروبا والولايات المتحدة. كما أنها تلبّي توقعات المستهلكين الذين يبحثون عن حلول سرية وعملية، حيث لا تنتج هذه الأكياس دخاناً أو رائحة، وتسمح بـ استهلاك النيكوتين في أي وقت.

ساهم انتشار أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين دعم الشركات الكبرى. شركات مثل سوييديش ماتش، الرائدة في مجال السنوس، أو بريتيش أمريكان توباكو (BAT)، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمنتجات النيكوتين في العالم، استثمرت بشكل كبير في البحث والتطوير للمنتجات الخالية من التبغ. عملت هذه الشركات على تطوير أكياس النيكوتين التي تحتوي فقط على النيكوتين الدوائي والنكهات، دون التبغ أو أي منتجات احتراق أخرى، مما مكنهم من تسويقها كبديل محتمل أقل ضرراً من التدخين.

على الرغم من هذا الاهتمام، لم يكن إدخال أكياس النيكوتين سلساً تماماً. ففي عدة دول، لم تكن لوائح تنظيم منتجات بدائل النيكوتين خالية من التبغ واضحة، مما أدى إلى تفاوت السياسات المتبعة. على سبيل المثال، في بعض البلدان الأوروبية، تخضع أكياس النيكوتين لنفس القيود المفروضة على منتجات التبغ، بينما في أماكن أخرى تُعامل كمنتجات صحية أو مساعدات للإقلاع عن التدخين.

اليوم، تستمر أكياس النيكوتين في التطور من حيث التركيبة، والجرعة، والنكهات لتلبية احتياجات المستهلكين ومتطلبات المنظمين. إنها تمثل منتجاً مبتكراً في سوق النيكوتين، حيث تقدم بديلاً مثيراً للاهتمام للمدخنين وللمستخدمين الذين يسعون لتقليل المخاطر المرتبطة بالتبغ مع الحفاظ على السيطرة على استهلاكهم للنيكوتين.

أكياس النيكوتين باختصار تأتي بشكل مماثل للسنوس، لكنها لا تحتوي على تبغ. تؤكد العديد من الدراسات أنها أقل ضرراً من التدخين ومن السنوس. يمكن أن تساهم في تقليل معدل انتشار التدخين. كونها منتجات حديثة، هناك حاجة إلى دراسات إضافية لدراسة تأثيرات استخدامها على المدى الطويل.

كيف تعمل أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين؟

تستخدم أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين. من خلال إطلاق النيكوتين مباشرة في الغشاء المخاطي للفم، تماماً مثل الأقراص الاستحلاب، فهي تساعد في تقليل أعراض الانسحاب لدى المدخنين.

تهدف هذه الطريقة إلى استبدال النيكوتين الذي يتم الحصول عليه من السجائر، مما يساعد المستخدمين على التخلص تدريجياً من عادة التدخين مع تقليل الآثار الجانبية التي يسببها الإقلاع عن التدخين. كما تقدم إمكانية تقليل جرعات النيكوتين تدريجياً، مما يسهل الانتقال إلى حياة خالية من التدخين.

آلية العمل

تم تصميم أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين لتوضع بين اللثة والشفة العليا، حيث يتم امتصاص النيكوتين بواسطة الغشاء المخاطي للفم. هذه الطريقة في الامتصاص مشابهة لتلك المستخدمة في السنوس، رغم أن أكياس النيكوتين لا تحتوي على تبغ 6،7. بمجرد ملامستها للثة، يتسرب النيكوتين إلى الدورة الدموية.

يسمح الامتصاص تحت اللسان، رغم أنه أبطأ من النيكوتين المستنشق، بتوزيع أكثر تحكماً واعتدالاً في الجسم، مما يقلل من الذروة الفورية للمتعة مع الحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين للحد من الرغبة في التدخين 9،10.

فترة استخدام أكياس النيكوتين

يحتوي كل كيس على جرعة محددة من النيكوتين تتراوح عادة بين 2 ملغ إلى 12 ملغ، مما يتيح للمستخدمين ضبط استهلاكهم بناءً على احتياجاتهم. تذوب الأكياس ببطء وتحرر النيكوتين تدريجياً، مما يوفر تجربة خفية وغير كريهة. تختلف مدة استخدام الكيس حسب التفضيلات الفردية لكنها تتراوح عادة بين 20 إلى 60 دقيقة. يمكن للمستخدمين بذلك التحكم في تناولهم للنيكوتين على مدار اليوم.

فعالية أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين

تزايد الاهتمام العلمي بدراسة فعالية أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين، رغم أن البيانات المتاحة ما زالت محدودة. أظهرت هذه المنتجات إمكانات واعدة في مساعدة المدخنين على تقليل استهلاكهم للسجائر، خاصة في البلدان التي تم دمج استخدامها فيها بشكل جيد مثل السويد 11، 12، 13، 14.

تعتمد فكرة أكياس النيكوتين على استبدال طريقة الحصول على النيكوتين، وهي طريقة مثبتة تُستخدم في عدة أشكال من العلاج البديل مثل العلكة ولصاقات النيكوتين. على عكس هذه الأخيرة، توفر أكياس النيكوتين امتصاصاً أسرع للنيكوتين، مشابه للسنوس. يمكن أن يسهل هذا الامتصاص من خلال الغشاء المخاطي للفم الانتقال لأولئك المدخنين الذين يواجهون صعوبة في التكيف مع الأشكال الأبطأ من إطلاق النيكوتين، مثل اللصاقات.

أظهرت عدة دراسات أولية أن أكياس النيكوتين قد تساعد في تقليل عدد السجائر المستهلكة، وكذلك تكرار الانتكاسات. 15، 16 وتوفر هذه الأكياس تقليلاً تدريجياً لجرعات النيكوتين، حيث يمكن للمستخدمين تعديلها وفقاً لاحتياجاتهم. وتعد هذه القدرة على تخصيص الجرعة ميزة رئيسية لأنها تسمح للمدخنين بالتحكم في استهلاكهم للنيكوتين وتقليل اعتمادهم تدريجياً دون التعرض لأعراض الانسحاب الشديدة.

من المهم مع ذلك أن نلاحظ أن فعالية أكياس النيكوتين من أجل الإقلاع التام عن التدخين لا تزال قيد التقييم، وأنه من الضروري إجراء المزيد من التجارب السريرية لتوفير أدلة أكثر قوة. تشير بعض الأبحاث على سبيل المثال إلى أنه رغم أنها تقلل من استهلاك السجائر، إلا أن أكياس النيكوتين لا تؤدي بالضرورة إلى الإقلاع الكامل عن استهلاك النيكوتين لدى جميع المستخدمين 15.

قد يستمر الإدمان، هذه المرة ليس على السجائر، بل على الأكياس نفسها. وهذا يثير تساؤلًا حول “استبدال الإدمان”، حيث يواصل المستخدمون استهلاك النيكوتين تحت هذا الشكل البديل دون الانفصال التام عن العادة. في هذا السياق، تظهر أكياس النيكوتين كأداة لتقليل مخاطر التدخين، مثل السجائر الإلكترونية أو التبغ المسخن. هدفها هو استبدال التدخين، الذي نعرف أضراره الصحية العديدة، بخيار يُعتبر أقل ضررًا.

وفي البلدان التي تكون فيها أكياس النيكوتين أكثر انتشارا، مثل السويد، انخفضت معدلات انتشار التدخين بشكل كبير، مما يشير إلى أن هذه المنتجات، عند دمجها في نهج شامل للصحة العامة، يمكن أن تساهم بشكل فعال في الحد من التدخين.11، 13، 17

المميزات غياب التبغ: لا تحتوي على أي من المواد السامة المرتبطة بحرق التبغ. السرية: استخدامها سهل وسري، مما يسمح باستخدامها في الأماكن العامة. امكانية التحكم بالجرعة: تتوفر الأكياس بتركيزات مختلفة، مما يتيح تخصيص الجرعة. التأثير الصحي المنخفض: في غياب التبغ، تكون مخاطر الأمراض القلبية والرئوية المرتبطة بالتدخين أقل.

العيوب الآثار الجانبية: قد يؤدي استخدامها إلى آثار جانبية مثل الصداع، والغثيان، أو التهابات في الفم. غياب التجارب السريرية: ما زالت الأبحاث حول آثارها على المدى الطويل محدودة، مما يثير تساؤلات حول سلامتها على مدار سنوات. التكلفة: غالبًا ما يكون سعرها أعلى من بدائل النيكوتين التقليدية.

بعض الدراسات حول أكياس النيكوتين

Azzopardi, Liu & Murphy (2021)7

العنوان: التصنيف الكيميائي للسجائر الفموية الحديثة الخالية من التبغ وموقفها على مسارات السموم والمخاطر

الناشر: مركز السموم الكيميائية والأدوية Drug and Chemical Toxicology

الملخص: تحلل هذه الدراسة مستويات السمية في أكياس النيكوتين الحديثة الخالية من التبغ وتقارنها ببدائل مثل السنوس والعلاجات البديلة للنيكوتين.

النتيجة: أكياس النيكوتين تظهر ملفًا سموميًا مشابهًا للعلاج البديل، مما يضعها كبديل محتمل أقل ضررًا من التبغ المدخن.

Lee, Fry & Ljung (2021)11

العنوان: تقدير تأثير الصحة العامة من إدخال أكياس النيكوتين الخالية من التبغ في الولايات المتحدة

الناشر: MedRxiv

الملخص: دراسة تقدّر التأثير المحتمل لأكياس النيكوتين في تقليل الوفيات الناتجة عن التدخين في الولايات المتحدة، مع مقارنتها بالسنوس السويدي.

النتيجة: قد يؤدي إدخال أكياس النيكوتين إلى تقليل كبير في الوفيات المرتبطة بالتدخين، مما يضعها كاستراتيجية لتقليل المخاطر على مستوى الصحة العامة.

Rensch et al. (2021)12

العنوان: الديناميكا الدوائية للنيكوتين والاستجابة الذاتية بين المدخنين البالغين الذين يستخدمون نكهات مختلفة من أكياس النيكوتين On!® مقارنة بالسجائر القابلة للاحتراق

الناشر: مركز علم العقاقير النفسية

الملخص: تقارن هذه الدراسة الاستجابات الدوائية الذاتية والحرارية لمستخدمي أكياس النيكوتين On!® مع مدخني السجائر.

النتيجة: توفر أكياس النيكوتين راحة فعالة من الرغبة في التدخين مع إمكانية استخدام أقل خطورة من السجائر، مما يظهر فعاليتها كبديل.

Azzopardi et al. (2022)13

العنوان: العلامات الحيوية للتعرض والضرر المحتمل لدى المستخدمين الحصريين لأكياس النيكوتين والمدخنين الحاليين والسابقين وغير المدخنين

الناشر: مركز العلامات الحيوية Biomarkers

الملخص: تقارن هذه الدراسة العلامات الحيوية للسمية لدى المستخدمين الحصريين لأكياس النيكوتين مع المدخنين الحاليين والسابقين والأشخاص الذين لم يدخنوا أبداً.

النتيجة: تبدي أكياس النيكوتين سمية أقل، مما يشير إلى إمكانياتها في استراتيجيات الحد من المخاطر المرتبطة بالتبغ.

Becker et al. (2023)15

العنوان: توصيف سلوك استخدام Ad Libitum On! أكياس النيكوتين

الناشر: المجلة الأمريكية لسلوك الصحة American Journal of Health Behavior

الملخص: تبحث هذه الدراسة سلوكيات استخدام أكياس Ad Libitum On وفعاليتها في تقليل استهلاك السجائر.

النتيجة: تقلل أكياس النيكوتين من استهلاك السجائر لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى التوقف الكامل عن التدخين، مما يبرز إمكانياتها في تقليل المخاطر دون أن تكون بديلاً مطلقًا.

حدود أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين

على الرغم من شعبيتها المتزايدة، فإن أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين تحمل بعض القيود التي تثير تحفظات لدى بعض الخبراء في مجال الصحة العامة. تعتمد فعاليتها إلى حد كبير على التزام المستخدمين وقدرتهم على إدارة استهلاكهم بشكل مستقل. وعلى عكس البدائل النيكوتينية التقليدية، التي يمكن وصفها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، فإن أكياس النيكوتين غالبًا ما تُستخدم بدون متابعة طبية نظرًا لأنها تُباع بدون وصفة طبية (ممنوعة فقط على القُصر).

جانب آخر يجب أخذه في الاعتبار هو غياب البيانات الموثوقة حول تأثيرات هذه المنتجات على المدى الطويل. على الرغم من أن أكياس النيكوتين لا تحتوي على التبغ ولا على منتجات الاحتراق، إلا أن تأثيرها على الصحة بعد سنوات من الاستخدام لا يزال غير معروف بشكل جيد. تركز الأبحاث الحالية بشكل أساسي على التأثيرات الفورية وقصيرة المدى، مما يترك حالة من عدم اليقين حول العواقب المحتملة لاستخدامها على المدى الطويل. كما يخشى الخبراء من حدوث “تحويل للإدمان”، حيث يستبدل الأفراد السجائر بأكياس النيكوتين دون التوصل إلى إقلاع كامل.

قد تحافظ هذه الاستبدالات على حالة من الإدمان على النيكوتين، مما يعوق الهدف النهائي من الإقلاع التام. وهذه مشكلة أيضاً تواجهها السجائر الإلكترونية على سبيل المثال.

وأخيرًا، قد تسبب أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين بعض المشاكل الفموية مثل الالتهابات. ومع ذلك، فإن هذه المشاكل تتوقف بعد التوقف عن الاستخدام 18. تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن استخدام أكياس النيكوتين، بفضل غياب التبغ، قد يكون أقل إشكالية للفم مقارنةً باستهلاك السنووس 7, 19.

ختاما

تعد أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين ابتكاراً واعداً في مجال الإقلاع عن التدخين، حيث توفر بديلاً خالياً من التبغ ومن الاحتراق. على الرغم من فوائدها الواضحة، لا يزال البحث العلمي حول فعاليتها على المدى الطويل محدوداً. ولذلك، فإن هذه الأكياس تظل أداة هامة في تقليل مخاطر التدخين، ولكن ينبغي مراقبتها عن كثب لمعرفة المزيد عن آثارها المستقبلية.

بالرغم من هذه المزايا التي لا يمكن إنكارها، إلا أن فعالية أكياس النيكوتين للإقلاع عن التدخين مازالت موضوعًا للنقاش داخل المجتمع العلمي. الدراسات السريرية حول تأثيراتها على المدى الطويل غير كافية حاليًا لتحديد سلامتها وقدرتها الحقيقية على مساعدة المستخدمين في تحقيق الإقلاع الكامل. وعلى الرغم من أن بعض التجارب السريرية على المدى القصير تُظهر نتائج مشجعة فيما يتعلق بتقليل التدخين، إلا أن مسألة الإدمان على النيكوتين في هذه الصورة الجديدة ما تزال قائمة.

أكياس النيكوتين هي إذًا أداة لتقليل مخاطر التدخين يجب مراقبتها عن كثب، سواء من حيث فعاليتها أو من حيث الاكتشافات العلمية المحتملة التي قد تظهر عنها في المستقبل.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

