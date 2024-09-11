جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 جهاز فيب Disposable سهل الاستخدام للغاية ويقدم مجموعة من النكهات الرائعة. يمكنك فصل خرطوشة السائل الإلكتروني واستبدالها أثناء الاستخدام للاستمتاع بالنكهات المتنوعة.

جهاز Pulse .. تصميم من المستقبل

جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 مصنوع من البلاستيك الشفاف. جميع مكوناته الداخلية مرئية. مصنوع من خامات جيدة جدًا، ويقدم نكهات ممتازة مع فيب غير مباشر محكم، جهاز مناسب للمبتدئين في التدخين الاليكتروني و أداة ممتازة للإقلاع عن التدخين.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 102,4 * 43,7 * 25,05 ملم الوزن 89 غرام الشحن USB-C البطارية 650 مللي أمبير سعة التانك 10 مل عدد السحبات 6000 سحبة

محتويات العلبة :

جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000

دليل المستخدم

جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 .. جودة النكهات

أكثر ما يميز جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 ذو الاستخدام الواحد، امكانية فصل خزان السائل الإلكتروني عن الجهاز. الخزان يشبه الى حد كبير زجاجة سائل كلاسيكية سعة 10 مل ويأخذ شكل الجهاز من الداخل. تكمن فائدة فصل خرطوشة السائل الإلكتروني عن السيجارة الإلكترونية في الحفاظ على النكهات: لا يصل السائل الى الكويل أثناء استبدال الخزان، ويتم الحفاظ على جودة السائل والكويل في الجهاز.

لإدخال خزان السائل، تحتاج إلى إزالة الغطاء الموجود اسفل جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 ثم فتح الزجاجة واخيرا وضعها في الداخل… وهذا كل شيء. الأمر بسيط، وستجد كل شيء موضح في دليل المستخدم. الخطأ غير وارد، العملية بسيطة و واضحة ومباشرة.

على أحد جانبي جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000، يوجد منفذ USB-C يسمح لك بإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 650 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ليس كبيرا، لكن استهلاك الطاقة جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 قليل جدًا. يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 40 دقيقة.

على الجزء الأمامي من جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000، يوجد شاشة تعرض الطاقة المحددة ومستوى البطارية المتبقي. يمكنك ضبط الطاقة بين 17 و 22 واط باستخدام الزر الموجود أعلى الشاشة. لا يحتوي على زر إنتاج بخار، حيث يعمل الجهاز بشكل تلقائي من خلال السحب. عند استخدام الجهاز والفيب، تظهر رسوم متحركة خفيفة على الشاشة وحول زر التعديل.

الكويل المدمج في جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 له قيمة 0.6 أوم ومن النوع الشبكي. يتوفر الجهاز مع مجموعة واسعة من النكهات تصل إلى 15 نكهة. تجربة الفيب ممتازة، النكهات واضحة ودقيقة جدًا. النكهات الحلوة دون أن تكون طاغية، لهذا سوف يرضي عشاق هذا النوع من النكهات. مستوى النيكوتين هو 20 مجم / مل، وهي جرعة قوية تساعد بشكل كبير في الإقلاع عن التدخين.

السحب مثالي بالنسبة للفيب غير المباشر. من الممكن الحصول على فيب مباشر ولكن مقيد للغاية.

جهاز السحبة Juicy Pod Pro 6000 هو جهاز Disposable جيد جدًا، وسهل الاستخدام للغاية، ويقوم بالمهمة بشكل مثالي. يتوفر مع مجموعة واسعة من النكهات كافية لإرضاء الغالبية العظمى من المدخنين. العيب الوحيد: قاعدة الجهاز ليست مسطحة، لذلك لا يمكن وضعه بشكل عمودي.