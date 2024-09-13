تقدم شركة Vaporesso بود Xros 4 Nano الجديد لينضم الى مجموعة الأجهزة المدمجة سهلة الاستخدام. الشاشة الكبيرة ذات الألوان الخلابة وروعة الرسوميات ثلاثية الأبعاد تمنح الجهاز مظهرًا أنيقا للغاية.

حجم مثالي

بارتفاع أقل من 6 سم، يبرز بود Xros 4 Nano pod بين أجهزة المنافسين بشاشته الكبيرة الواضحة للغاية وسهلة القراءة. يتميز البود الجديد من Vaporesso بأنه سهل الاستخدام للغاية ويقدم نمطين مختلفين من الـvape ليلائم جميع المستخدمين.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 56,5 * 55,25 * 20,9 ملم وزن البود 90 غرام الشحن USB-C البطارية 1350 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي لغاية 30 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

اكسسوارات

دليل المستخدم

بود Xros 4 Nano .. سهولة الاستخدام

على أحد جانبي بود Xros 4 Nano، يوجد منفذ USB-C يسمح بشحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1350 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية متوافق إلى حد ما مع حجم الجهاز والطاقة المستهلكة في بعض الخراطيش المقدمة، وسوف نعود إلى هذا لاحقا.

يمتلك امكانية الفيب أثناء إعادة الشحن. وقت الشحن محدود وتشير النسبة المئوية بوضوح إلى الوقت المتبقي قبل الوصول إلى 100%. يستغرق الأمر لشحن بود Xros 4 Nano حوالي 20 دقيقة للوصول إلى نسبة 80%.

بجوار منفذ USB-C، يوجد زر دائري صغير مخصص لإنتاج البخار. من الممكن انتاج البخار إما عن طريق الضغط على هذا الزر أو بالتشغيل التلقائي عن طريق الاستنشاق. نظام التشغيل التلقائي في الاستخدام اليومي، يوفر سهولة عالية في الفيب. فعند الضغط بإصبعك، قد تعيق يدك فتحات تدفق الهواء.

على الجانب الآخر من بود Xros 4 Nano، يوجد زر طولي مسؤول عن ضبط تدفق الهواء الذي يصل الى الكويل داخل الخرطوشة. كلما كانت مفتوحة أكثر، كلما زاد دخول الهواء إلى الكويل ويمكنك الحصول على نمط الفيب المباشر. على العكس من ذلك، كلما كانت الفتحات مغلقة، كلما كان السحب أكثر احكاما. يتم ضبط تدفق الهواء بسهولة ولا يتحرك الزر من تلقاء نفسه أثناء النقل.

يتم وضع الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Xros 4 Nano. يبرز بشكل كافٍ للتحقق من مستوى السائل المتبقي. مكان مخصص لتركيب حزام الرقبة الذي توفره شركة Vaporesso في العلبة. تصميم البود رائع، ملئء بالمنحنيات ولا توجد زاوية حادة ومريح جدا في اليد.

شاشة دائرية عملاقة

الشاشة الملونة هي من مميزات البود. إنها دائرية الشكل وتعطي بشكل خاص مظهرا انيقا للغاية. توفر الشاشة جميع المعلومات الأساسية مثل مستوى البطارية، أو عدد السحبات، أو وضع الـvaping المحدد.

تعمل الكثير من الرسوميات ثلاثية الأبعاد على الشاشة مع كل سحبة إذا تم تنشيط هذا الخيار. وتتوفر. عدة أنماط للفيب. الأوضاع المختلفة قريبة جدًا من بعضها البعض من حيث الإحساس الذي يتم إدراكه أثناء الـ vaping.

يتم توفير خرطوشتين مع بود Xros 4 Nano في العلبة. الخراطيش مزودة بكويلات من نوع Corex وبقيم مختلفة مثل 0.8 أوم و 0.4 أوم. تبلغ سعة الخزان 3 مل. لملء الخزان، افصل قطعة الفم عن بقية الخرطوشة لتصل الى الفتحة المخصصة لذلك. الخراطيش ذات نظام مغلق وبالتالي عليك استبدالها بالكامل عند تلف الكويل.

قدمت الخرطوشة التي تحتوي على كويل 0.8 أوم أداء ممتاز من خلال تناسقها في العمل مع الجهاز. لكننا كنا أقل حماسًا مع الخرطوشة المزودة بكويل 0.4 أوم. لا يعني ذلك أن نتائجها غير مقنعة، بل على العكس. النكهات جيدة جدًا ويتوافق إنتاج البخار مع قيمة المقاومة. لكن هذه الخرطوشة تتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة، مقد تتجاوز الـ 25 واط. وهي طاقة كبيرة بالنسبة لـ بود Xros 4 Nano الذي سعة بطاريته 1350 مللي أمبير فقط. الأمر الذي يؤدي الى انخفاض ​​عمر بطاريته بسرعة كبيرة.

الامر الايجابي أن بود Xros 4 Nano متوافق مع جميع خراطيش سلسلة بودات Xros التي توفر كويلات تتراوح بين 0.4 وصولا إلى 1.2 أوم. الجهاز مناسب جدا للمبتدئين لصغر حجمه وجودة النكهات التي يقدمها.