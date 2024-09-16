أصدرت رئاسة الوزراء الأردنية في 12 سبتمبر الجاري القرار رقم (62) لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلات ضريبية شاملة على جميع منتجات التدخين. وشملت التعديلات السجائر التقليدية، معسل الأرجيلة، منتجات التبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية ايضا.

منتجات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية تحت المجهر

أعلن وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين خلال مؤتمر صحفي بُث على التلفزيون الأردني يوم الخميس أن سعر السجائر سيرتفع بمقدار 10 قروش لكل باكيت. وأضاف أن الضريبة على المعسل ستتضاعف، حيث كانت 65 قرشًا لكل 100 غرام، لتصبح 130 قرشًا لكل 100 غرام.

لم تقتصر التعديلات على السجائر التقليدية ومعسل الأرجيلة فحسب، بل شملت أيضًا منتجات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية. حيث ستكون الزيادة على علب التبغ المسخن التي تحتوي على 20 سيجارة بين 300 و600 فلس، في حين ستبلغ الزيادة على أجهزة التبغ المسخن 20 دينارًا.

أما فيما يخص السجائر الإلكترونية، فقد تم تقسيم الزيادة الضريبية إلى ثلاثة أقسام. أولًا، السجائر الإلكترونية المعبأة مسبقًا بالسائل الإلكتروني ستشهد زيادة قدرها 5 دنانير لكل مللي لتر من السائل. ثانيًا، ستُفرض زيادة ضريبية بقيمة 15 دينارًا على جميع أجهزة الفيب التي لا تحتوي على سائل إلكتروني. وأخيرًا، ستكون الضريبة على السوائل الإلكترونية المخصصة للفيب بقيمة دينار واحد لكل مللي لتر.

توجهات حكومية جديدة لتنظيم سوق التدخين

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق منتجات التدخين بمختلف أنواعها، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة وزيادة الإيرادات من خلال الضرائب. وقد أثار قرار الحكومة المنتهية ولايتها تفاعلات واسعة بين المواطنين والشركات العاملة في هذا القطاع، مع توقعات بزيادة التكاليف على المستهلكين.