جهاز الفيب الجديد من شركة Geekvape، بود Wenax Q Pro، يرقى إلى مستوى سمعة العلامة التجارية. تصميم رائع والتشطيبات مثالية وتجربة الفيب بمستوى ممتاز. وأكثر ما يميز هذا البود، الشاشة التي تعمل باللمس لمزيد من الراحة في الاستخدام.

بود Wenax Q Pro .. التصميم والجودة

يعد بود Wenax Q Pro جهاز رائع وبتصميم لا تشوبه شائبة ويقدم تحكم بالإعدادات بشكل ممتاز. بدون تعقيدات، فهو جهاز بود سهل الاستخدام ويقدم نمطين من الـ vaping. جهاز بود مثالي للبدء في الـvaping أو كجهاز ثانوي لتأخذه معك في كل مكان.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 119,46 * 17,99 * 26 ملم وزن البود 65 غرام الشحن USB-C البطارية 1200 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام بين 8 و 30 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

شاشة تعمل باللمس

يأتي بود Wenax Q Pro بتصميم رائع. على أحد الجانبين، يوجد اسم العلامة التجارية محفور بعمق بينما على الجانب الآخر، مكتوب كلمة Wenax وهو اسم الطراز. مستوى التصميم المثالي يجعله ليس بحاجة الى إضافة عناصر أو رسوم أخرى لابهار المستخدم. يتوفر بـ 8 تشطيبات وبألوان زاهية.

على إحدى الجهات، يوجد زر التحكم بتدفق الهواء. عندما تكون ثقوب التهوية مفتوحة بالكامل، يوفر بود Wenax Q Pro نمط الفيب المباشر بشكل محدود للغاية. على العكس من ذلك، كلما اغلقت مداخل الهواء، كلما كان تيار الهواء أكثر إحكامًا. لا يتحرك الزر الذي على شكل شريحة من تلقاء نفسه عند حمل البود في الجيب أو الحقيبة.

على الجانب الآخر، يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع لبطارية الجهاز المدمجة التي تأتي بسعة 1200 مللي أمبير في الساعة. إنها ليست أكبر بطارية في السوق في هذه الفئة، لكن كويلات الخراطيش ممتازة من حيث استهلاك الطاقة. ميزة أخرى هي أن بود Wenax Q Pro يتم إعادة شحنه بالكامل في أقل من 30 دقيقة. مع امكانية الفيب أثناء الشحن بالتأكيد.

يهتز الجهاز عندما تصل البطارية إلى 10٪ من الاستقلالية. يتيح لك هذا عدم البقاء عالقًا عند مستوى الشحن المتبقي طوال فترة الاستخدام والحصول على تحذير عندما يحين وقت إعادة الشحن.

على الجانب الرئيسي نجد زر التشغيل الذي يبرز بالكاد من جسم الجهاز. يضيء عند التشغيل. من الممكن اختيار طريقة إنتاج البخار: إما تلقائي عن طريق الاستنشاق، أو بالضغط على الزر، أو من خلال الجمع بين الوضعين. في الجزء العلوي من بود Wenax Q Pro، يتم تثبيت الخرطوشة بشكل مثالي دون أدنى مشكلة، وتضيء من الأسفل عند تشغيل البود. هذه تفاصيل مفيدة في حالات الإضاءة المنخفضة.

تحت الزر مباشرةً، توجد شاشة توفر المعلومات الأساسية للمستخدم. تعديل الطاقة عن طريق اللمس. في القائمة، يمكنك ضبط وضع التشغيل، ووضع الطاقة (الذكي الذي يضبط الطاقة تلقائيًا وفقًا للمقاومة، أو يدويًا)، وتصفير عداد السحبات، ووضع Eco الذي يقلل من الحركة والاهتزازات على الشاشة إلى الحد الأدنى للحفاظ على عمر البطارية. الشاشة ذات سطوع عالي وتبقى مرئية بوضوح حتى في ضوء الشمس القوي.

يأتي مع بود Wenax Q Pro خرطوشتين. الاولى بقيمة 0.8 أوم من نوع Q V2 وتستخدم بين 12 إلى 18 واط وخرطوشة اخرى بقيمة 0.6 أوم من نوع Q V2 لاستخدام بين 18 و 25 واط. خرطوشة 0.8 أوم أكثر ملاءمة للفيب غير المباشر على عكس 0.6 أوم. سعة الخزان 3 مل وهي سعة كبيرة بالنسبة لحجم الجهاز.

كما هو الحال مع كل الاجهزة التي تقدمها Geekvape، الكويلات ممتازة وتقوم بإنتاج نكهات السوائل الإلكترونية بشكل رائع، خاصة تلك التي تحتوي على نكهات الفواكه. النكهات قوية ودقيقة وكمية البخار متوافقة مع الطاقة المحددة.

نأسف فقط لاستخدام الخراطيش التي تستخدم لمرة واحدة. لاحظنا، عند استخدام الخرطوشة التي تبلغ مقاومتها 0.6 أوم: عند 25 واط، لا يمكن للبطارية الاستمرار لمدة يوم كامل دون إعادة الشحن. لحسن الحظ، يتيح لك وقت الشحن السريع استخدام جهاز بود Wenax Q Pro بسرعة.