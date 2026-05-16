تواصل سلسلة Xros من شركة Vaporesso ترسيخ مكانتها بين أفضل أجهزة البود في السوق، مع إطلاق بود Xros 6 الذي يجمع بين البساطة، الأداء، وجودة التصنيع العالية. بفضل بطاريته المدمجة بسعة 1800 مللي أمبير، وتصميمه العملي، والخراطيش المتنوعة المرفقة معه، يقدّم الجهاز تجربة استخدام مريحة تناسب المبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة على حد سواء. جهاز يركز على الأساسيات، لكنه يتقنها بشكل ممتاز.

بود Xros 6 .. توازن مثالي بين العملية والأداء

في وقت تتجه فيه الكثير من الشركات نحو أجهزة ضخمة وتصاميم مبالغ فيها مع التركيز على عدد السحبات والإضاءة والمؤثرات البصرية، ينجح بود Xros 6 في تقديم تجربة مختلفة تعتمد على الكفاءة وسهولة الاستخدام. الجهاز صغير الحجم، أنيق، وخفيف في اليد، لكنه في الوقت نفسه قادر على توفير تجربة فيب متكاملة بجودة نكهة ممتازة.

يحافظ الجهاز على فلسفة سلسلة Xros الشهيرة، والتي تقوم على تقديم أجهزة موثوقة، سهلة الاستخدام، وعملية للاستخدام اليومي. لذلك، يمكن اعتبار بود Xros 6 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جهاز بود متوازن دون تعقيدات غير ضرورية.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

سلسلة Xros الموثوقة في تطور مستمر

يأتي بود Xros 6 مزودًا بمنفذ USB-C على أحد جانبيه، ما يسمح بشحن البطارية المدمجة بسرعة وكفاءة. ورغم أن سعة 1800 مللي أمبير قد لا تبدو الأكبر ضمن فئة أجهزة البود الحديثة، فإن الجهاز يحقق توازنًا ممتازًا بين الحجم الصغير وعمر البطارية المقبول، خصوصًا مع كفاءة الخراطيش في استهلاك الطاقة.

أما من ناحية التصميم، فقد حافظت شركة Vaporesso على الهوية البصرية الأنيقة لسلسلة Xros. زر التشغيل والتنقل في القوائم مدمج بشكل أنيق بجانب الخرطوشة، دون التأثير على انسيابية التصميم أو راحة الاستخدام.

وعلى الجانب المقابل، يوجد نظام التحكم بتدفق الهواء، والذي يسمح بتخصيص تجربة السحب بسهولة. فتح تدفق الهواء يمنح سحبة أكثر تهوية وبرودة، مناسبة لمحبي الفيب المباشر للرئة، بينما يؤدي تضييق تدفق الهواء إلى سحبة أكثر إحكامًا ودفئًا، أقرب إلى تجربة التدخين التقليدي أو الفيب غير المباشر من الفم إلى الرئة. المميز هنا أن إعدادات الهواء ثابتة ولا تتغير تلقائيًا أثناء حمل الجهاز أو نقله.

تعرض الشاشة الأمامية المعلومات الأساسية الخاصة بالجهاز بشكل واضح وسهل القراءة. ومن خلال الضغط مرتين متتاليتين، يمكن الوصول إلى القائمة والتنقل بين الإعدادات المختلفة. يوفّر بود Xros 6 ثلاثة مستويات للطاقة: عالي، عادي، واقتصادي، وذلك مع المقاومات التي تتراوح بين 0.6 و1.2 أوم. أما عند استخدام مقاومة 0.4 أوم، فيتيح الجهاز التحكم اليدوي بالطاقة حتى 30 واط بزيادات قدرها 0.5 واط، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في تخصيص الأداء بحسب أسلوب الاستخدام المفضل لديه.

كما تتضمن الواجهة مجموعة من الخصائص المعتادة مثل تغيير خلفية الشاشة، الرسوم المتحركة، وعداد السحبات، إلى جانب ميزة جديدة خاصة بالتهيئة السريعة للكويل، والتي تساعد على تشبع القطن بالسائل الإلكتروني بسرعة أكبر بعد تعبئة الخزان. وخلال الاختبار، أثبتت هذه الميزة فعاليتها في تقليل وقت الانتظار قبل أخذ أول سحبة.

يأتي بود Xros 6 مزودًا بخرطوشتين مختلفتين. الأولى خرطوشة Xros بمقاومة 0.6 أوم مخصصة لسحب مباشر محدود، والثانية خرطوشة 0.8 أوم لسحبة أكثر إحكامًا. كما يدعم الجهاز خراطيش إضافية بمقاومات 0.4 و0.7 و1 و1.2 أوم، ما يمنحه تنوعًا كبيرًا يناسب معظم مستخدمي السجائر الإلكترونية الباحثين عن جهاز صغير وعملي.

ورغم إعجابنا بأداء خرطوشة 0.4 أوم من حيث كثافة البخار وجودة النكهة، إلا أن استهلاكها المرتفع للطاقة يجعلها أقل عملية مع بطارية بسعة 1800 مللي أمبير، خصوصًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الجهاز طوال اليوم. أما باقي الخراطيش، فتقدّم توازنًا ممتازًا بين الأداء واستهلاك البطارية.

تبلغ سعة خزان السائل الإلكتروني 3 مل، وهي سعة مناسبة جدًا لهذا النوع من الأجهزة. ومن ناحية النكهة، يقدّم بود Xros 6 أداءً ممتازًا بالفعل، حيث تبدو النكهات واضحة وغنية ومتوازنة، مع قدرة جيدة على الحفاظ على جودة الطعم حتى مع انخفاض مستوى السائل داخل الخزان. كما تتميز الخراطيش بمقاومة جيدة للتسريب، وهي نقطة لطالما عُرفت بها سلسلة Xros.

يتماشى نظام تدفق الهواء بشكل ممتاز مع مختلف قيم المقاومات المتوفرة، ما يمنح المستخدم حرية حقيقية في تخصيص تجربة السحب. وبفضل هذا التنوع الكبير في الخراطيش المتوافقة، ينجح بود Xros 6 في تقديم تجربة استخدام متعددة الاستخدامات تناسب مختلف أنماط الفيب.