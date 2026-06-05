يُعدّ بود Argus G4 من أحدث أجهزة البود التي أطلقتها الشركة الصينية Voopoo. ويُخفي هذا الجهاز ابتكارًا فريدًا يتمثل في نظام الخراطيش متعددة المقاومة، الذي يتيح للمستخدم تغيير قيمة المقاومة بسهولة للحصول على تجربة فيب تناسب تفضيلاته الشخصية. ابتكار عملي ومثير للاهتمام يستحق التجربة.

جهاز بود يُغيّر قواعد اللعبة

رغم أن بود Argus G4 يبدو للوهلة الأولى كأي جهاز بود تقليدي، فإنه يتميز بنظام مبتكر متعدد المقاومة (Multi-Ohm). تتيح الخرطوشة الواحدة للمستخدم الاستفادة من عدة مستويات مقاومة مختلفة دون الحاجة إلى تغيير الخرطوشة أو إجراء أي تعديلات على الجهاز نفسه. عمليًا، يُعد هذا المفهوم مفاجئًا للغاية، لكنه أثبت فعاليته بشكل ملحوظ أثناء الاستخدام. ويُشكل بود Argus G4 مفاجأة سارة بفضل مرونته وقدرته على التكيف مع أنماط فيب مختلفة، ما يجعله جهازًا متعدد الاستخدامات بكل معنى الكلمة.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود Argus G4 … متعدد الاستخدامات

يحتوي بود Argus G4 على زر تحكم في أحد جانبيه يتيح التنقل بين القوائم المختلفة. ومن خلال مجموعات محددة من الضغطات المتتالية، يمكن ضبط الطاقة واختيار قيمة المقاومة المناسبة. دليل المستخدم واضح بما يكفي لفهم جميع الوظائف بسرعة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الزر لا يُستخدم لتشغيل الجهاز، إذ يتم إنتاج البخار تلقائيًا عن طريق الاستنشاق فقط.

على الجانب الآخر، يوجد منفذ USB-C المخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة بسعة 1650 مللي أمبير في الساعة. وتوفر البطارية أداءً جيدًا يتناسب مع حجم الجهاز وقيم المقاومة المتاحة في خراطيش Argus G4.

في الجزء الخلفي من الجهاز، يوجد زر منزلق للتحكم في تدفق الهواء، مما يسمح بتكييف السحبة وفقًا للخرطوشة المستخدمة وأسلوب الفيب المفضل. فكلما زاد تدفق الهواء أصبحت السحبة أكثر انفتاحًا وبرودة، بينما يؤدي تقليل تدفق الهواء إلى الحصول على سحبة أكثر إحكامًا من الفم إلى الرئة (MTL). ويُعد هذا العنصر جزءًا أساسيًا من تجربة بود Argus G4، خاصة عند الاستفادة من نظام الخراطيش متعددة المقاومة، وهو ما سنتحدث عنه لاحقًا.

يمتلك بود Argus G4 شاشة ملونة بتصميم بسيط وواضح، وتعرض المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستخدم، مثل الطاقة المختارة، وقيمة المقاومة المستخدمة، وعدد السحبات، ومستوى شحن البطارية. كما تتميز أرقام الطاقة بحجم كبير يسهل قراءته أثناء الاستخدام.

يأتي بود Argus G4 مزودًا بخرطوشتين تحملان نفس قيمة المقاومة، لكن يمكن استخدام كل منهما بإعدادات مختلفة. يشير أحد الجانبين إلى مقاومة 1 أوم، بينما يشير الجانب الآخر، الذي يحمل شعار العلامة التجارية، إلى مقاومة 0.7 أوم. وكل ما عليك فعله هو تركيب الخرطوشة بالاتجاه المطلوب للحصول على قيمة المقاومة المناسبة.

الأمر بهذه البساطة. فبمجرد إدخال الخرطوشة، يتعرف الجهاز تلقائيًا على قيمة المقاومة ويعرض نطاق الاستخدام المناسب، كما يقترح مستوى الطاقة الأمثل. وبذلك يمكن استخدام خرطوشة واحدة للحصول على نمطين مختلفين من الفيب. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يمكن خفض المقاومة إلى 0.4 أوم عبر الضغط مرتين على زر الضبط، ما يتيح الاستفادة من ثلاث قيم مقاومة مختلفة باستخدام الخرطوشة نفسها.

عند استخدام مقاومة 0.4 أوم، لا تصبح السحبة أكثر انفتاحًا بشكل ملحوظ، لكنك ستلاحظ زيادة في قوة السحب وكثافة النكهة. ويظهر ذلك بوضوح عند الإبقاء على إعداد تدفق الهواء نفسه، حيث يصبح البخار أكثر دفئًا، وهو ما يناسب بشكل خاص سوائل السجائر الإلكترونية ذات النكهات الحلوة أو نكهات الحلويات. وبشكل عام، تتميز خراطيش Argus G4 بأداء ممتاز مع مختلف أنواع سوائل السجائر الإلكترونية، مع إعادة إنتاج دقيقة ومتوازنة للنكهات.