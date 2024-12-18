في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات اثارة القلق عبر نشر معلومات مثل أن السجائر الإلكترونية تسبب إدمان جيل كامل على النيكوتين، تسلط العديد من الدراسات الضوء على هذا المنتج باعتباره من الأدوات الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين، متفوقة على الطرق التقليدية مثل العلاج ببدائل النيكوتين و التدخلات السلوكية.

تفوقت السجائر الإلكترونية على أدوات الإقلاع الأخرى في 8 دراسات من أصل 11، ولم تجد أي دراسة أنها أقل فعالية من البدائل الأخرى.

أكدت مراجعة حديثة أجراها مركز الحد من الضرر (CoEHAR) في جامعة كاتانيا أن السجائر الإلكترونية أكثر فعالية للإقلاع عن التدخين من الطرق التقليدية. نُشرت المراجعة في مجلة Drug and Alcohol Dependence، وهي واحدة من أكثر الدراسات شمولاً حتى الآن، حيث جمعت النتائج من 16 مراجعة منهجية و24 تجربة عشوائية محكومة (RCTs).

أشارت البيانات إلى أن السجائر الإلكترونية تفوقت على علاجات الإقلاع الأخرى في 8 دراسات من أصل 11، ولم تجد أي دراسة أنها أقل فعالية من البدائل الاخرى. في بعض الأبحاث، تم العثور على نتائج مختلطة عند مقارنة السجائر الإلكترونية ببدائل النيكوتين، ومع ذلك، كانت الاتجاهات عمومًا لصالح السجائر الإلكترونية.

معدلات الإقلاع عن التدخين أعلى مع السجائر الإلكترونية

أظهرت طرق الإقلاع عن التدخين التقليدية، كما هو مدرج في إرشادات الصحة العامة، نجاحًا محدودًا على مستوى السكان. على سبيل المثال، يبلغ متوسط ​​معدلات الإقلاع عن التدخين في الولايات المتحدة من خلال هذه الطرق التقليدية 7.5٪ فقط في 12 شهرًا. حتى التدخلات الأكثر كثافة، التي تجمع بين العلاجات السلوكية والدوائية، حققت معدل إقلاع عن التدخين بنسبة 15.2٪ في ستة أشهر، ثم انخفض إلى 8.6٪ بدون دعم دوائي.

وعلى هذه الخلفية، تظهر أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية (ENDS) كأدوات أكثر فعالية، مع معدلات نجاح طويلة الأجل تتراوح بين 10٪ و12٪.

ولتحقيق هذه الغاية، خلصت المراجعة التي قادها فريق In Silico Research التابع لـ CoEHAR إلى أن السجائر الإلكترونية تتفوق على طرق الإقلاع عن التدخين التقليدية، مع الاعتراف ببعض القيود، مثل الافتقار إلى البيانات طويلة الأجل حول معدلات الانتكاس.

وأكد الباحث المشارك ومؤسس CoEHAR، البروفيسور ريكاردو بولوسا، على أهمية دمج استراتيجيات الحد من الضرر في أطر الصحة العامة. “تقدم هذه الدراسة أدلة قوية تدعم إمكانات أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية كمساعد فعال للإقلاع عن التدخين، لكنها تدعو أيضًا إلى إرشادات سريرية معززة ومزيد من الأبحاث للحصول على نتائج طويلة الأجل”.

السجائر الإلكترونية تزيد من فرص نجاح الإقلاع عن التدخين

في المملكة المتحدة، صنفت السجائر الإلكترونية بأنها الأداة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين، حيث يقلع أكثر من نصف المدخنين عن التدخين بفضلها. تُظهر بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن الجمع بين السجائر الإلكترونية وخدمات الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى معدل نجاح يبلغ حوالي الضعفين. ومع ذلك، فإن اللوائح والقوانين الصارمة الجديدة المتعلقة بالتدخين الإلكتروني، بما في ذلك حظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة والنكهات، قد تعيق التقدم نحو هدف المملكة المتحدة الخالي من التدخين بحلول عام 2030.

كشفت دراسة جديدة أخرى، نُشرت في مجلة BMC Medicine وبتمويل من مركز Cancer Research، أن المدخنين السابقين يتجهون بشكل متزايد إلى السجائر الإلكترونية لتجنب الانتكاس والعودة إلى التدخين. أجرى الدراسة باحثون في جامعة كوليدج لندن (UCL)، و حللت بيانات من 54251 شخصا بالغًا في إنجلترا بين أكتوبر 2013 ومايو 2024، مما يسلط الضوء على الدور المتزايد لـ السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين.

ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية أثناء محاولات الإقلاع عن التدخين من 27٪ في عام 2013 إلى 41٪ في عام 2024. وتصدر المدخنون السابقون الأصغر سنًا (18-24 عامًا) هذا الاتجاه، بنسبة 59٪ من المدخنين الإلكترونيين في عام 2024 مقارنة بـ 11٪ فقط من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكثر.

يرى الباحثون أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا من التدخين، الا إن التعرض غير المبرر للنيكوتين يمثل مخاطر غير ضرورية. وأشار البروفيسور ليون شهاب من جامعة لندن إلى الآثار المزدوجة للتدخين الإلكتروني طويل الأمد بين المدخنين السابقين. ففي حين أنه يقلل الضرر عن طريق استبدال التدخين، فإنه قد يزيد من خطر الانتكاس من خلال الحفاظ على إدمان النيكوتين، حيث يستمر العديد من المدخنين السابقين في الفيب لسنوات بعد الإقلاع عن التدخين.

وبينما أشارت الدكتورة سارة جاكسون من جامعة لندن على الرغم من ان السجائر الإلكترونية تساعد في منع الانتكاسات والعودة إلى التدخين، فإن الزيادة في التعرض الى النيكوتين على المدى الطويل تثير المخاوف. ومع ذلك، ردًا على مثل هذه المخاوف، يسلط خبراء الحد من أضرار التبغ الضوء على أن هذه الزيادة في استخدام السجائر الإلكترونية بين غير المدخنين لا تزال أقل من الأشخاص الذين يدخنون، وبالتالي لا يزال يُعتبر انتصارًا للصحة العامة.

وذكر فريق البحث أيضًا أن زيادة استخدام السجائر الإلكترونية بين الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين منذ فترة طويلة تثير تساؤلات. بطبيعة الحال، بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر الانتكاس والعودة إلى التدخين، فإن استخدام السجائر الإلكترونية هي البديل الأكثر أمانًا، ولكن بالنسبة للآخرين من غير المدخنين، فإنه يقدم تعرضًا غير ضروري للنيكوتين. توصي إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالحد التدريجي من التدخين الإلكتروني بعد الإقلاع عن التدخين لتجنب الاستمرار في إدمان النيكوتين.

وهو ما يتماشى مع النصيحة التي نقدمها دائما، السجائر الإلكترونية أداة فعالة جدا للإقلاع عن التدخين. ويجب أن يتم استخدامها لهذا الغرض فقط، لذلك ان كنت غير مدخن لا ننصحك بأستخدام السجائر الإلكترونية.