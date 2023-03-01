تانك التقطير Sith هو أحدث تانكات شركة Vaperz Cloud. وهذه ليست المحاولة الأولى للشركة البريطانية المصنعة في إنتاج تانكات تقطير عالية الجودة. تقدم لنا اليوم هذا التانك ، الذي يعمل بكويل واحد ويقدم نكهات استثنائية.

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للوهلة الأولى ، يبدو تانك Sith RDA RSA مطابق لتانك Asgard mini المقدم من نفس الشركة المصنعة. توجد مداخل الهواء أعلى التانك. كويل واحد ، نجد في الأعلى مبسم بتنسيق 510. الغطاء من الداخل مصنوع بطريقة تركز البخار فهو مزيج ذكي بين النقاط الايجابية في التانك السابق Asgard mini مع اضافات اخرى. مرة أخرى ، تقدم لنا Vaperz Cloud تانك تقطير ممتاز مخصص للفيب المباشر DL و والمباشر المقيد DLR.

المواصفات التقنية

القطر 24 ملم الارتفاع 27 ملم الوزن 25 غرام متوافق مع اجهزة الـ BF نعم صعوبة الاستخدام بسيط نسبيا عدد الكويلات كويل واحد فتحات تدفق الهواء في الاعلى نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل المبسم – Drip Tip 510 الخامات المستخدمة الألومنيوم و البلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

قطع غيار

برغي التغذية السفلية – BF

مبسم – Drip tip

أداوات

دليل المستخدم

دقة في التنفيذ

تانك Sith RDA RSA مصنوع من الألومنيوم ، وهو متوفر حاليًا بخمسة ألوان. كالعادة ، تهتم Vaperz Cloud اهتمامًا خاصًا بمنتجاتها. مبسم بتنسيق 510 باللون الأسود مصنوع من البلاستيك المقاوم للحرارة Delrin. يتم تثبيته بواسطة حلقتين من السيليكون. في كيس قطع الغيار يوجد مبسم آخر أقصر قليلاً ، ولكن بنفس القطر الداخلي والخارجي.

الجزء العلوي من جسم التانك يوجد ما مجموعه 36 فتحة (18 فتحة في كل جانب). نظام تدفق الهواء هذا فعال للغاية ويسمح لك بالحصول على نمط فيب يتراوح بين المباشر المقيد DLR إلى المباشر المفتوح DL. يتم التحكم بكمية الهواء عن طريق دوران التانك بالكامل.

اسم التانك محفور على الجزء العلوي. النقوش مصممة بشكل مثالي ، وتأخذك إلى عالم ملحمة Star Wars ™ من خلال الخط المستخدم. يأتي تانك Sith RDA / RSA بقطر 24 ملم. يمكن إضافة حلقة في قاعدته لزيادة القطر إلى 25.5 ملم. لم يتم اختيار هذا القطر بشكل عشوائي. ليكون Sith RDA / RSA هو التانك المثالي لمود Empire ، وهو أحدث اجهزة الشركة المصنعة البريطانية والذي قمنا بمراجعته هنا.

في قاعدة تانك Sith RDA / RSA ، يوجد نقش عميق يشير إلى اسم الشركة المصنعة. يوجد على كل جانب الرقم التسلسلي برغيان صغيران تستخدم لتثبيت قاعدة البناء. البراغي من نوع BTR (سداسي) ، يتم توفير مفتاح BTR صغير مع التانك ، بالإضافة إلى مفتاح أكبر لإزالة برغي التغذية السفلية – BF.

يتوفر أيضًا برغي لموصل 510 العادي مع قطع الغيار. البرغي بارز بشكل كافٍ للاستخدام التانك مع المودات الميكانيكية الهجينة.

لوحة بناء بسيطة

تأتي لوحة البناء في تانك Sith RDA RSA بتصميم فريد فهي من غير أعمدة ولكن بأعمدة في نفس الوقت. مجهز بحلقات مطاطية تستخدم لمنع التسرب وللتثبيت ايضا. تؤدي وظيفتها بشكل مثالي.

القطب الموجب المطلي بالذهب معزول بشكل ممتاز عن باقي السطح. في حين ، يكون القطب السالب جزء من القاعدة.

الاعمدة مجهزة ببراغي مسطحة بحجم 2 ملم. يوجد براغي احتياطية مع قطع الغيار بالإضافة إلى جميع الحلقات المطاطية الخاصة بالتانك.

في الجهة المقابلة للأعمدة ، قطعة منقوش عليها اسم التانك مخصصة لتثبيت مخفض البخار. يأتي الخزان ، بعمق 5 ملم ، وهو يستوعب كمية جيدة من السائل الإلكتروني.

في التانك من الداخل ، يوجد مخفض البخار (القطعة الصفراء في الصورة أعلاه). تثبيته بسيط جدا وهو يضمن أيضًا تثبيت المبسم. استخدمت Vaperz Cloud هذا النظام لسنوات عديدة واتقنته بمرور الوقت.

لهذه القطعة وظيفتان: الأولى هي تقليل حجم حجرة البخار بشكل كبير وبالتالي تركيز النكهات. والوظيفة الثانية هي السماح بتوجيه الهواء بشكل مثالي ليصل الى الكويل. وهذا ما يتقنه تانك Sith RDA RSA.

يوفر التانك نكهات رائعة مع امكانية التحكم الدقيق للغاية بتدفق الهواء من DLR إلى DL المفتوح دون فقدان النكهة.

لوحة البناء في تانك Sith RDA RSA تسمح لك باستخدام العديد من الكويلات ، وسنعود إلى هذا لاحقا.

تركيب الكويل سهل جدا. ما عليك سوى قص الساقين بطول 7 ملم وإدخالها في الأعمدة. للحصول على وضع مثالي ، يجب خفض الكويل حتى يستقر في المنتصف.

وضع القطن سهل ايضا. فقط عليك قص القطن مع ترك 10 ملم على كل جانب من جوانب الكويل حتى يلامس القطن قاعدة الخزان.

لضمان التثبيت الصحيح للكويل فيما يتعلق بمنافذ الهواء ، ما عليك سوى وضع مخفض البخار على لوحة البناء والتأكد من أن الكويل مقابل الفتحة كما في الصورة أعلاه.

اختبرنا تانك Sith RDA RSA مع عدة كويلات لنتمكن من الحكم على امكانياته. وكانت النتائج ممتازة مع جميع الكويلات.

بدأنا مع كويل ni80 2 x 28/36 فيوزد بقطر 3 ملم حيث كانت المقاومة 0.5 أوم. عند اختيار أقل تدفق هواء حصلنا على فيب مباشر مقيد – DLR عالي الجودة بطاقة ثلاثين واط. البخار كثيف ودافئ ، وتقديم النكهات جيدًا ودقيقًا للغاية.

بالنسبة للفيب المباشر المفتوح ، قمنا بتركيب كويل ni80 3 × 28/36 alien بقطر 3 ملم أيضًا. تدفق الهواء في المنتصف ، وضبط الطاقة على 55 واط . بخار كثيف للغاية ، ولكن أكثر سخونة ، كما أن استعادة النكهات أكثر دقة. قمنا بتجربته مع نفس النوع من الأسلاك ، ولكن بقطر 3.5 ملم ، النكهات جيدة ، ولكنها ليست بنفس الدقة كما في الكويلات السابقة.

أخيرًا ، ومن أجل اختبار حدود إمكانيات التانك ، قمنا بتركيب كويل alien 90 (3 × 27/36) عند 0.17 أوم. تم ضبط الطاقة على 75 واط ، تانك Sith RDA RSA لا ترتفع درجة حرارته على الإطلاق ويستمر في تقديم نكهات استثنائية. حتى عند تقليل تدفق الهواء. إن إمكانات تانك Sith RDA RSA استثنائية حقًا خاصة وأنه تانك يعمل بكويل واحد. تانك ممتاز ننصحك بتجربته.