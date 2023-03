من منا لايعرف الآثار العديدة الضارة للتدخين على جسم الإنسان بما فيها الأسنان، ولكن ماذا عن السيجارة الإلكترونية؟

التدخين يشكل خطرا على الأسنان

إذا فكرنا بعدد الأمراض المرتبطة بالتدخين، نجد أن السرطانات وأمراض القلب على رأس القائمة، ونجد أيضاً أن أضراره لا تتوقف عند هذا الحد، وذلك لأن الجسم كله معرض للخطر بسبب آلاف المركبات السامة الموجودة في الدخان ، والأسنان ليست استثناء.

مم تتكون الأسنان؟ تتكون الأسنان بشكل أساسي من ثلاث طبقات: المينا, العاج, اللب المينا هي الطبقة الخارجية للسن. تتكون في الأساس من مجموعة من المعادن، ومعظمها من الفلوروباتيت. إنها أصعب طبقة من الأسنان، والتي تحمي الأسنان من الأضرار الميكانيكية.

هي الطبقة الخارجية للسن. تتكون في الأساس من مجموعة من المعادن، ومعظمها من الفلوروباتيت. إنها أصعب طبقة من الأسنان، والتي تحمي الأسنان من الأضرار الميكانيكية. العاج هو الطبقة الأساسية من المينا. يتكون بشكل أساسي من المعادن، وخاصة هيدروكسيباتيت، وهو أكثر ليونة من المينا ومسؤول عن لون وشفافية السن.

هو الطبقة الأساسية من المينا. يتكون بشكل أساسي من المعادن، وخاصة هيدروكسيباتيت، وهو أكثر ليونة من المينا ومسؤول عن لون وشفافية السن. أخيراً، اللب وهو النسيج الرخو داخل السن الذي يحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية. وهي مسؤولة عن تغذية الأسنان والإحساس بالألم عند تلفها.

التدخين مسؤول عن العديد من أمراض الأسنان مثل:

اصفرار الأسنان وخصوصاً طبقة المينا.

رائحة الفم الكريهة.

تساقط الأسنان.

تسارع ظهور اللويحة السنية مما يزيد من مشاكل تسوس الأسنان.

زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة.

الحد من نجاح العديد من علاجات الأسنان.

اغلب هذه المشاكل ناتجة عن أول أوكسيد الكربون الموجود بنسبة كبيرة في دخان السجائر، والذي يحل محل الأوكسجين في دم المدخنين.

نقص الأوكسجين هذا يمنع الفم، وبالتالي الأسنان من الدفاع عن نفسها ضد الالتهابات والهجمات الأخرى التي نعاني منها بشكل يومي، وذلك لأن كمية الدم الموجودة في الشعيرات الدموية في اللثة تقل بشكل كبير، كما أن الخلايا المناعية التي يتمثل دورها في حماية الفم ستكون أقل عملاً. أظهرت بعض الدراسات (1) أيضا أن النيكوتين يسبب تضيق الأوعية الدموية الموجودة في اللثة.

أخيرًا، أظهرت دراسة ألمانية (2) أجريت في عام 2015 أن خطر فقدان الأسنان أعلى بثلاث مرات لدى المدخنين مقارنة بالأشخاص الغير مدخنين. ويُعتقد أن أمراض اللثة هي المسؤولة عن هذا الخطر المتزايد والذي يستمر لمدة تصل إلى 20 عامًا بعد الإقلاع عن التدخين.

السجائر الإلكترونية أقل ضررا على الاسنان

في الوقت الحاضر، الدراسات المتعلقة بآثار السجائر الإلكترونية على الأسنان غير كافية ونحتاج الى المزيد.

مع ذلك، نظرا لأن أحد أهم أسباب تدهور صحة الفم لدى المدخنين هو أول أكسيد الكربون، فمن الممكن أن نستنتج أن الآثار الضارة للسيجارة الإلكترونية ستكون أقل لأن هذا المركب موجود بكميات أقل بكثير في بخار السجائر الالكترونية.

ومع ذلك ، استخدام السيجارة الإلكترونية لا يخلو من بعض المخاطر. خلصت دراسة يرجع تاريخها إلى عام 2015 (3) إلى أن التأثيرات الوحيدة المؤكدة للفيب على الجسم هي، تهيج الفم الموضعي والجفاف. أعددنا هذا المقال الذي يشرح كيفية الوقاية من هذه التأثيرات بخطوات بسيطة.

في الختام تبقى اضرار النيكوتين على الأوعية الدموية في اللثة متشابهة تماما بين تدخين سجائر التبغ و السجائر الالكترونية. وبالتالي يمكن أن يحدث تضيق للأوعية الدموية في اللثة عند استخدام سيجارة إلكترونية.

هذا المقال لا يشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

المصادر :

(1) Dalkou, S., Clair, C., Tabagisme, vapotage et risque cardiovasculaire : mise au point, Rev Med Suisse, 2017/566 (Vol.3), p. 1186–1190. DOI: 10.53738/REVMED.2017.13.566.1186

(2) Dietrich T, Walter C, Oluwagbemigun K, et al. Smoking, Smoking Cessation, and Risk of Tooth Loss: The EPIC-Potsdam Study. Journal of Dental Research. 2015;94(10):1369-1375. doi:10.1177/0022034515598961

(3) Hajek, P., et al., Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit.Addiction, 2014. 109(11): p. 1801-1810. DOI: 10.1111/add.12659