مود Empire Box BF هو ثمرة التعاون بين Orca Vape و Grimm Green ، ويعتبر من أحدث أجهزة الشركة المصنعة Vaperz Cloud. يعمل هذا المود مع بطارية بحجم 21700. مصمم ليعمل مع تانك التقطير Sith RDA/RSA المقدم من نفس الشركة المصنعة ، ويعمل أيضًا بشكل مثالي مع جميع تانكات التقطير – Drippers بشرط ألا يتجاوز قطرها 25.5 ملم.

تصميم مبتكر

بعد طرحها لتناك التقطير Sith RDA/RSA ، تقدم لنا Vaperz Cloud أحدث أجهزة المود ذات التغذية السفلية ، جهاز Empire Box BF. المود متين فهو مصنوع من الألومنيوم. يعمل مع بطارية واحدة بحجم 21700 ويمكن أن يوفر طاقة تصل إلى 100 واط. مع نظام تغذية سفلية BF مبتكر وسهل الاستخدام للغاية ، فمن دون شك ، ننصح بتجربته.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 82,5 * 29 * 48 ملم وزن المود 161 غرام الشحن شاحن خارجي البطارية بطارية واحدة نوع 21700 الطاقة القصوى 100 واط انماط الفيب واط, التحكم الحراري, مباشر – Bypass سعة الخزان 8,7 مل اقصى قطر للتانك 25,5 ملم

محتويات العلبة :

جهاز المود

قطع غيار

خزان BF احتياطي

دليل المستخدم

مود Empire Box BF رائع

مصنوعة بالكامل من الألمنيوم ، وهو متوفر حاليًا بثلاثة ألوان. موصل 510 مرتفع قليلاً من جسم الجهاز لتلافي اي خدوش اثناء تركيب التانك. الموصل معزول بالسيليكون بشكل ممتاز لمنع السائل الإلكتروني من الدخول الى الجهاز وبالتالي إتلاف الشريحة الالكترونية.

اهتمت Vaperz Cloud بشكل خاص لتصميم هذا الجهاز. إنه يشبه بشكل كبير بوابات سفن Saga المأخوذة من فيلم Star Wars ™.

في الجزء الأمامي من المود ، نجد زر التشغيل. الزر صامت ومصنوع بشكل ممتاز. موقع الزر مثالي ، يستخدم مع الإبهام أو السبابة. تكمل شاشة OLED أحادية اللون الجانب الأمامي وتحتها مباشرة أزرار “+” و “-” المستخدمة للتحكم بالإعدادات. الجهاز لا يحتوي على منفذ للشحن.

في الجهة الأخرى يوجد الباب وهو مثبت بقطعتين من المغناطيس القوية. التثبيت مثالي ولا توجد أي حركة غير مرغوب بها.

عند ازالة الباب يمكنك الوصول إلى خزان السائل الالكتروني والبطارية. أقطاب البطارية منقوشة بشكل واضح ومثالي. تتمتع الشريحة الالكترونية بنظام حماية في حالة انعكاس قطبية البطارية. في الداخل ، هناك نقوش شعارات وأسماء المصممين والرقم التسلسلي وبعض المعلومات المعتادة.

أعادت الشركة البريطانية Vaperz Cloud أيضًا تصميم نظام تثبيت البطارية. حيث يمكنك التحكم بمدى التوصيل. ما عليك سوى إدخال البطارية في مكانها وقم بتدوير العجلة المبينة في الصورة أعلاه لضمان التوصيل المثالي. لن تقلق بعد الان من إتلاف غلاف البطارية عند سحبها.

على أحد الجوانب في الأسفل ، هناك فتحة تتيح لك الضغط على خزان السائل الإلكتروني. ونجد ايضا اسم الجهاز محفور بعناية و بشكل رائع.

في قاعدة المود ، هناك لوحة بلاستيكية مثبتة بثلاثة براغي من نوع Torx. عند فتح اللوحة ستتمكن من تنظيف نقطة التلامس الكهربائي بين البطارية والشرائح. يمكن استبدال هذه اللوحة بأخرى ، تأتي اللوحة المرفقة مع الجهاز باللون الأسود.

نظام BF مبتكر

مربع الشكل ، يأتي خزان السائل الإلكتروني بسعة 8.7 مل. الخزان مصنوع من السيليكون ، أما غطاء اعادة التعبئة فهو مصنوع الفولاذ المقاوم للصدأ. يمكن إزالة الخزان بسهولة عن طريق السحب. يمكن تفكيك أجزاء الخزان بسهولة لأغراض التنظيف.

يتم ضمان عدم تسرب السائل من الخزان بواسطة حلقة سميكة من السيليكون. يعمل بشكل مثالي ولم نلاحظ أي تسرب خلال مراحل الاختبار المختلفة.

من الممكن تفكيك الخزان للتنظيف الكامل أو لتغييره (يأتي مع الجهاز خزان ثاني). للقيام بذلك ، ما عليك سوى فك برغي واحد. لملئه بالسائل الإلكتروني ، يجب عليك فك الغطاء المعدني. يوفر الغطاء عزل ممتاز ويمكن فكه باليد. يوجد في العلبة غطاء احتياطي ثاني مع قطع الغيار بالإضافة إلى مجموعة من الحلقات المطاطية الاضافية.

فتحة التعبئة كبيرة بما يكفي للسماح باستخدام معظم زجاجات السائل باستثناء تلك التي لديها نهاية كبيرة جدًا. ويمكنك ملء الخزان وهو داخل المود دون الحاجة إلى إخراجه.

عملية اعادة التعبئة سهلة ، عليك فقط الحذر من صب السائل بسرعة كبيرة لتجنب التسريب. نظام الضغط -Squonk هذا ممتع للغاية عند الاستخدام.

شريحة بسيطة وفعالة

توفر الشريحة الالكترونية الموجودة في مود Empire Box BF نطاق طاقة بين 5 و 100 واط (بزيادة 0.5 واط حتى 30 واط ثم 1 واط من 30 إلى 100 واط). من الممكن أيضًا استخدامه في التحكم الحراري لأسلاك (NI ، TI و SS) وكذلك في وضع التجاوز – Bypass.

شاشة التحكم من نوع OLED أحادية اللون. السطوع ممتاز وهو غير قابل للتعديل. هذه هي المعلومات التي تعرضها الشاشة: وضع الفيب ، نسبة البطارية ، الطاقة المعدلة (أو درجة الحرارة في أوضاع CT) ، الجهد الذي يتم تسليمه ، وقيمة المقاومة وعداد السحبات.

يتم تشغيل او ايقاف تشغيل المود بخمس ضغطات على زر التشغيل. من خلال ثلاثة ضغطات متتالية على زر التشغيل ، ستتمكن من الدخول الى قوائم الإعدادات. هناك خياران : الأول يسمح لك باختيار وضع الفيب. والثاني لإعادة ضبط عداد السحبات أو إيقاف تشغيل الشاشة. من الممكن أيضًا قفل أزرار تعديل الطاقة عن طريق الضغط المتزامن على زري التعديل.

للوصول إلى تعديل الطاقة في أوضاع التحكم في درجة الحرارة ، يجب عليك الضغط على زر التشغيل و زر “-” الزر “في وقت واحد لفترة.

تتميز الشريحة الالكترونية لجهاز مود Empire Box BF بأنها بسيطة وسريعة الاستجابة. بصورة عامة ، الجهاز ممتع وسهل الاستخدام على أساس يومي.