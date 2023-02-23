لاس فيغاس ، 24 فبراير 2023 / PRNewswire / – VAPORESSO ، العلامة التجارية الرائدة في مجال صناعة السجائر الالكترونية ، قدمت أداءً رائعًا في معرض Total Product Expo 2023 الذي عقد في مركز مؤتمرات لاس فيغاس في الفترة من 22 إلى 24 فبراير. كشفت VAPORESSO في المعرض عن بود 80W POD MOD – LUXE XR MAX ، أحدث عضو في عائلة LUXE X الشهيرة ، والتي جذبت اهتمامًا واسع النطاق. تم إجراء تبادلات متعمقة مع العديد من مستخدمي الفيب وتجار التجزئة وتجار الجملة والموزعين أثناء الكشف الحصري للمفهوم الجديد الذي من شأنه تغيير قواعد اللعبة ، منتج VAPORESSO COSS ، المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

مع جهاز 80W POD MOD – LUXE XR MAX تحتل العلامة التجارية مركز الصدارة ، حيث انتهزت VAPORESSO الفرصة لتأخذ عملائها في جولة وراء الكواليس ، حيث تم عمل معاينة حصرية لمنتجها الجديد ، VAPORESSO COSS ، والذي سيكون متاح للعملاء في وقت لاحق في عام 2023. خلال المعرض ، عقدت VAPORESSO معاينة مغلقة غير عامة في 23 فبراير لعملاء القنوات الأفضل في الولايات المتحدة الذين انبهروا بشدة بما شاهدوه.

ثلاث سنوات من التطوير ، هذا المنتج – الذي اشتق اسمه من “نظام التوريد الأكثر ملاءمة” – يتميز بالعديد من التقنيات والمفاهيم الجديدة في هذا القطاع وتعد العلامة التجارية بأن يكون أول حل ثوري لمعالجة النقاط السلبية الأساسية لأجهزة النظام المفتوح والنظام المغلق بشكل كامل والمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. مع هذا المنتج الجديد ، أنشأت VAPORESSO بمفردها فئة جديدة في صناعة الفيب ، تحقق فيه الراحة القصوى في التشغيل والإمداد الذكي. ينتظر قطاع الفيب بفارغ الصبر إطلاق هذا المنتج في وقت لاحق من هذا العام.

أضافت VAPORESSO في هذا المعرض ، جيمي هو ، نائب رئيس الشركة ، “نحن نهتم ، نحن نتجرأ ، نحن نشارك ، يمثل التزامنا العناية باحتياجات عملائنا من خلال الاستماع حقًا إلى ارائهم ، التي تدفعنا الى الابتكار من خلال السعي باستمرار بالابتعاد عن المألوف لنشارك هذه الثمار مع عملائنا. إعلاننا لخبر إطلاق VAPORESSO COSS الجهاز القادم هو دليل مثالي لهذا المبدأ ولا يمكننا الانتظار حتى نشارك هذا المنتج في وقت لاحق من هذا العام “.

حول VAPORESSO

تم إنشاء شركة VAPORESSO في عام 2015 وهي تكرس جهودها لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدميها. استنادًا إلى ابتكاراتها المستمرة ورقابتها الصارمة للجودة والتزامها الكبير ، تقوم VAPORESSO بصنع منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي الفيب.