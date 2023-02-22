لاس فيغاس ، 22 فبراير 2023 / PRNewswire / – ستعرض VAPORESSO ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الفيب ، مجموعة كبيرة من المنتجات في معرض Total Product Expo (TPE 2023) ، أحد أكبر المعارض التجارية في الولايات المتحدة. من المقرر أن يبدأ المعرض من 22 إلى 24 فبراير في مركز مؤتمرات لاس فيغاس.

في طريقها لتقوية انتشارها الدولي ، أطلقت VAPORESSO أيضًا أحدث طراز لها من بود 80 POD MOD – LUXE XR MAX – في المعرض. يجمع العضو الجديد في عائلة اجهزة LUXE X ، المتوافق تمامًا مع منتجات LUXE X الأخرى ، بين الميزات الأساسية المدعومة بشريحة AXON المميزة للشركة ، وتقنية مقاومة التسرب SSS ، و COREX ، وهي تقنية مبتكرة لتسخين الكويلات وتعزيز النكهة طورتها VAPORESSO .

مع شريحة AXON ، جاء LUXE XR MAX بواجهة مستخدم أسهل من أي وقت مضى لمساعدة المستخدمين في الحصول على أفضل أداء ممكن من أجهزة الفيب الخاصة بهم. تعمل الرقاقة أيضًا على تزويد منتجات VAPORESSO بوضع الاستخدام الذكي. كجزء من التصميم الجديد ، يتبنى LUXE XR MAX الشكل الكلاسيكي الواضح والمستقبلي لسلسلة LUXE X ، ويوفر للمستخدمين تجربة فيب أقوى من أي وقت مضى. يتيح تصميمه المقاوم للتسرب SSS ، إلى جانب تقنية COREX الخاصة بالعلامة التجارية ، للمستخدمين تجربة فيب ممتعة وفعالة ، حيث يزيد النموذج بشكل فعال من نكهة كويلات GTX وعمرها الافتراضي.

تلعب تقنية COREX الخاصة بـ VAPORESSO دورًا أساسيًا عند تطوير النموذج الجديد. بفضل تقنية COREX الخاصة بها ، ارتقت VAPORESSO بتناسق النكهة إلى مستوى أعلى ، مع ضمان أداء أفضل لنسبة كفاءة التبخير وعمر الكويلات في النموذج الجديد.

بهدف التميز في تطوير المنتجات الجديدة ، تتبنى VAPORESSO بنجاح مجموعة بطاريات اصغر وبكثافة عالية للغاية للمنتج الجديد ، مما يجعل LUXE XR MAX يأتي في شكل أصغر مقارنة بالمنتجات الأخرى في نفس الفئة. يتميز الطراز الجديد أيضًا بعمر بطارية أطول ، مما يجعله مناسبًا تمامًا لمستخدمي الفيب المباشر الى الرئة (DTL).

بإمكانك رؤية هذه المنتجات عن طريق زيارة الكشك رقم 8029 في TPE 2023 لمعرفة المزيد عن LUXE XR MAX ، والمنتجات مبيعًا في VAPORESSO ، بما في ذلك سلسلة XROS و LUXE X و GEN.

حول VAPORESSO

تم إنشاء شركة VAPORESSO في عام 2015 وهي تكرس جهودها لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدميها. استنادًا إلى ابتكاراتها المستمرة ورقابتها الصارمة للجودة والتزامها الكبير ، تقوم VAPORESSO بصنع منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي الفيب.