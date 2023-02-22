جهاز Voopoo الجديد ، بود Vinci 3. جهاز متين و بتصميم رائع ، يوفر تجربة فيب عالية الجودة بفضل كويلات الشركة المصنعة القابلة للتبديل. على الرغم من شكله الكلاسيكي و حجمه الصغير ، إلا أنه قادر على إنتاج كمية كبيرة من البخار.

نقاط تحتاج الى اعادة نظر

يعطيك بود Vinci 3 الثقة من النظرة الأولى. جهاز متين وثقيل الوزن مقارنة بأجهزة هذه الفئة ​​، بالاضافة الى كونه جهاز سهل الاستخدام كذلك. حلقة ضبط تدفق الهواء دقيقة وعالية الجودة. ومع ذلك ، هناك نقطتان قد تعكر صفو التجربة لدى البعض.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 101,3 * 30,5 * 21,6 ملم وزن البود 99 غرام الشحن USB-C البطارية 1800 مللي أمبير سعة التانك 4 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 40 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

كابل USB-C

دليل المستخدم

دقة الصنع في بود Vinci 3

يتمتع بود Vinci 3 بمظهر عصري و أنيق ، ومصنوع بدقة عالية. على أحد الجوانب ، نجد منفذ USB-C المخصص للشحن السريع ، الجهاز مجهز ببطارية مدمجة سعة 1800 مللي أمبير في الساعة. المثير للاستغراب أنه لا يمكن استخدام بود Vinci 3 أثناء الشحن. نقطة سلبية ، خاصة وان معظم المنتجات الحالية تقدم هذا الخيار الذي اصبح من الاساسيات.

على كل جانب من جوانب بود Vinci 3 ، توجد فتحات تدفق هواء التي تسمح بدخول الهواء إلى الكويل مباشرة.

تحت فتحات تدفق الهواء ، نجد شاشة التحكم التي تعرض الإعدادات المختلفة. زر التشغيل موجود على الجهة الأمامية ، أسفل حلقة التحكم بتدفق الهواء مباشرة. الزر ممتاز ، ثابت ويتميز بسرعة استجابة عالية.

يمكن الفيب عبر الضغط على هذا الزر أو تلقائيًا عند الاستنشاق. في الجهاز الذي قمنا باختباره ، وجدنا أن الفيب التلقائي غير دقيق.

حلقة التحكم بتدفق الهواء يمكن الوصول إليه من كلا جانبي البود وهي موجودة أسفل نافذة (فتحة تمكنك من رؤية كمية السائل المتبقي) الخرطوشة. طريقة التحكم بكمية الهواء الداخل إلى الكويل بسيطة. الحلقة تدور بسهولة ولا تتحرك من تلقاء نفسها.

يأتي المبسم بشكل خاص كما مبين في الصورة ، وهو مريح جدا في الاستخدام ومناسب لأنماط الفيب المختلفة.

الشاشة أحادية اللون ، وتوفر المعلومات الأساسية. مع 3 ضغطات متتالية على زر التشغيل ، يتم تعديل الطاقة من 5 إلى 40 واط. يتعرف البود على المقاومة المختارة وعليه يوفر نطاق طاقة معين لا يمكن تجاوزه للحفاظ على عمر الكويل.

توجد نافذة شفافة كبيرة على كل جانب من الجهاز لتسهل رؤية مستوى السائل الإلكتروني المتبقي دون الحاجة إلى إزالة الخرطوش. الجهاز مصنوع بطريقة مدروسة جيدًا وعملي للغاية.

نمط فيب مفتوح

توجد خرطوشة بود Vinci 3 في الجزء العلوي من الجهاز. يتم تثبيته في مكانه بواسطة قطع من المغناطيس القوي الذي يؤدي دوره بشكل مثالي. التثبيت ممتاز ، لا داعي للقلق. باستثناء السقوط من مكان مرتفع ، الا ان الخزان ثابت في مكانه.

الخزان بسعة 4 مل ، لإعادة تعبئة الخزان يجب فصل الفوهة عن الخرطوشة كما مبين في الصورة أعلاه. فتحة إعادة التعبئة مغطاة بغشاء مطاطي يسمح للأطراف الدقيقة لزجاجة السائل الإلكتروني بالدخول. التعبئة بسيطة ويمكن تحديد مستوى السائل بسهولة بفضل شفافية الخزان.

يأتي مع بود Vinci 3 اثنين من الكويلات. الأول Pnp DW 60 بقيمة 0.6 أوم أوم مخصص لنطاق استخدام من 18 إلى 23 واط ، والثاني Pnp TW 30 الذي يستخدم من 28 إلى 36 واط و بقيمة 0.3 أوم. الكويلات المرفقة تقدم النكهات بشكل مثالي. لدينا تفضيل لكويل 0.6 أوم الذي نجده أكثر دقة في تقديم النكهة.

الكويلات ذات نوعية جيدة ، ولكن يجب استخدام بود Vinci 3 في الفيب المباشر وهو الأمر الذي يتميز به هذا الجهاز. على الرغم أنه يمكن استخدام كويل Pnp DW 60 من 18 إلى 23 واط ، إلا أن إنتاج البخار كبيرًا وتدفق الهواء يبقى مفتوحا بالرغم من إعداد تدفق الهواء شبه المغلق. في الفيب غير المباشر ، لا يكون السحب محكمًا او مقيدا بدرجة كافية والبخار شديد الحرارة.

في الفيب المباشر و البخار الكثيف ، يعمل البود بشكل مثالي ، وعلى الرغم من الحجم الصغير ، فهو قادر على إنتاج كمية جيدة من البخار.