هل توجد علاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية وزيادة خطورة الإصابة بالنوبات القلبية؟ ما هي آثار الفيب على القلب؟ أعددنا هذا المقال الذي يسلط الضوء على هذا الموضوع كي نجيب على هذه الأسئلة.

هل يزيد الفيب من خطر الإصابة بنوبة قلبية؟

الجواب هو لا، أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن الفيب يقلل من مخاطر أمراض القلب مقارنة بالتدخين.

على الرغم ، من أن السجائر الالكترونية، بحاجة إلى مزيد من الدراسات والابحاث لتأكيد هذه النتائج. الا ان المؤشرات والنتائج الحالية مطمئنة للغاية.

دراسات وأبحاث مغلوطة

ما هي النوبة القلبية؟ النوبة القلبية هي أحد الأمراض القلبية التي تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب. يحدث هذا عادة عندما يتم انسداد أحد الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم (الشريان التاجي). عندما يتم قطع إمدادات الدم، لم تعد عضلة القلب تتلقى ما يكفي من الأكسجين والمواد المغذية، مما قد يؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه. عادة ما تشمل أعراض النوبة القلبية ألما شديدا في الصدر وضيقاً، ولكن يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

في عام 2019، أحدثت دراسة (1) ضجة كبيرة. أشارت النتائج التي توصلت إليها إلى أن السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وأن استخدامها يسبب نفس الضرر لصحة القلب كالتدخين تماما.

استغرق الأمر عام تقريبا حتى تم سحب هذه الدراسة من قبل القائمين عليها. انتقد الكثير من الباحثين والعاملين في هذا المجال هذه الدراسة بسبب العديد من الأخطاء المنهجية والمغالطات. ومع ذلك فقد كانت كفيلة بغرس الشك في أذهان عامة الناس.

في وقت سابق من ذلك العام، خلصت دراسة أخرى (2) إلى أن السجائر الالكترونية يمكن أن تهاجم خلايا القلب والتسبب بمشاكل صحية معينة. ولكن ما هي حقيقة مخاطر السجائر الالكترونية؟ هل فعلا تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ والجواب هنا قطعا، لا.

الباحثون يطمئنوا مستخدمي السجائر الالكترونية

تم إجراء العديد من الدراسات الأخرى لتقييم ما إذا كانت السجائر الالكترونية تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أم لا. والاستنتاج واضح: لا بالتأكيد.

في عام 2019، حتى قبل نشر هذه “الدراسات” المثيرة للجدل، خلصت دراسة (بتمويل من صنّاع التبغ) إلى أن استخدام السجائر الالكترونية أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالتدخين. بعد بضعة أشهر، تم إطلاق بحث جديد (3) حول هذا الموضوع.

وخلص إلى أنه “لم يلاحظ أي ارتباط ذو دلالة إحصائية واضحة بين احتشاء عضلة القلب وأنماط استخدام السجائر الإلكترونية”. عند دراسة نتائج مماثلة لأمراض القلب التاجية هنا لاحظ الباحثون أنه “لم يرتبط أي نمط من انماط استخدام السجائر الإلكترونية بمرض الشريان التاجي”.

انتهوا بهذه الجملة:

لا يوجد دليل محدد أو حتى غير مباشر على أن استخدام السجائر الإلكترونية مرتبط بأمراض القلب.

دراسات حول العلاقة بين الفيب وصحة القلب

في نوفمبر من ذلك العام، أشارت دراسة أخرى (4) إلى أن المدخنين ممن ينتقلون إلى السجائر الإلكترونية ينعمون بصحة أفضل من خلال تحسن واضح في حالة القلب.

في عام 2021، أشار البحث (5) في استنتاجاته إلى أنه لا يوجد فرق بين مستخدمي الفيب وغير المدخنين فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية.

في وقت لاحق من ذلك العام، كشف تحليل ومراجعة لثلاث دراسات كانت قد أشارت إلى استخدام السجائر الإلكترونية تزيد من خطر احتشاء عضلة القلب. وكانت نتائج هذا التحليل , انها دراسات خاطئة لدرجة أنه تم التشكيك في “شرعية المؤسسات العلمية التي قامت بها”.

في مايو 2022، خلصت دراسة جديدة (6) تبحث في هذا السؤال، وجاءت النتائج لتثبت العكس تماما، السيجارة الإلكترونية تقلل من مخاطر أمراض القلب بنسبة 90٪ مقارنة بالتدخين.

هذا المقال لا يشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

