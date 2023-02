تصلنا العديد من الاسئلة المتعلقة بأستخدام السجائر الالكترونية وتأثيرها على الصحة. من بين هذه الاسئلة: ما هي آثار السجائر الإلكترونية على القلب؟ هل استخدام الفيب خطر؟ ما فرقه عن التدخين؟ اعددنا لكم هذا المقال الذي يجمع عدد من الدراسات التي ستجيبب على هذه الاسئلة.

ما هي آثار السيجارة الإلكترونية على صحة القلب؟

المزيد من الدراسات مهمة جدا لفهم آثار السجائر الإلكترونية على القلب بشكل شامل، ولكن الدراسات والابحاث الموجودة حاليا مطمئنة جدا. وفقا للعديد منها، لا يوجد فرق بالنسبة لصحة القلب بين من يستخدم الفيب ومن لا يستخدمه ، بعكس التدخين الذي يؤثر بشكل كبير على صحة القلب والشرايين. على الرغم ، من أن النيكوتين يسبب زيادة في معدل ضربات القلب.

التدخين ، خطر على القلب

ما هي وظيفة القلب؟ القلب هو عضلة حيوية وظيفتها الرئيسية هي ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. و من بين وظائف القلب، على سبيل المثال: الدورة الدموية : يضخ القلب الدم عبر الأوعية الدموية لتغذية الأعضاء و الأنسجة بالأكسجين والمواد المغذية الضرورية.

: يضخ القلب الدم عبر الأوعية الدموية لتغذية الأعضاء و الأنسجة بالأكسجين والمواد المغذية الضرورية. الأوكسجين : يحمل الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم ويزيل ثاني أكسيد الكربون.

: يحمل الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم ويزيل ثاني أكسيد الكربون. التحكم في ضغط الدم : يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق تغيير شدة تدفق الدم.

: يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق تغيير شدة تدفق الدم. التحكم في معدل الضربات : يتحكم القلب في معدل الضربات أي عدد النبضات في الدقيقة، استجابة لاحتياج الجسم للأوكسجين والطاقة.

: يتحكم القلب في معدل الضربات أي عدد النبضات في الدقيقة، استجابة لاحتياج الجسم للأوكسجين والطاقة. الحماية من العدوى : كما أنه يساعد في عملية الدفاع المناعي عن طريق إرسال خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى.

الآثار الضارة للتدخين على القلب عديدة. الآلاف من المواد السامة الموجودة في الدخان تعمل على ما يلي:

تضخم عضلة القلب : وجدت دراسة أجريت عام 2022 (1) على 3874 مشاركا من المدخنين كانت عضلة القلب لديهم اسمك من غير المدخنين. سيتأثر البطين الأيسر بشكل خاص، وهو المسؤول عن عملية ضخ الدم. بالتالي، ستكون كفاءة ضخ الدم أقل، مما يؤدي إلى إرسال دم أقل إلى الأعضاء، وبالتالي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، اللازمة للوظائف الحيوية.

زيادة تراكم الصفائح الدموية: بمعنى آخر، زيادة خطر تجلط الدم. وتحدث الجلطة بسبب انسداد واحد أو عدد من الشرايين، مما تسبب في احتشاء عضلة القلب. وفي حالة حدوث جلطة في الدماغ، تحدث السكتة الدماغية. أخيراً، يمكن أن تتأثر الساقين أيضا بسبب نقص التروية الحاد، كما يمكن أن تحدث مشاكل أخرى مثل أمراض الشرايين أو تمدد الأوعية الدموية.

انخفاض معدل الأوكسجين في الدم: وبالتالي عدم حصول الجسم بأكمله على مايكفيه من الأوكسجين، وبالتالي تغيير شامل في الوظائف الحيوية. ويحدث ذلك بسبب أول أكسيد الكربون الموجود في الدخان، والذي ستكون نسبته أكبر مع الأكسجين في الدم. في الواقع، سيحل أول أكسيد الكربون محل بعض الأكسجين الذي يحمله الدم. هذا يؤدي إلى قصور في وظائف العضلات (ومنها القلب)، وكذلك ضيق في التنفس.

تضيق الشرايين: والذي يؤدي الى انخفاض تدفق الدم. يسمى هذا المرض “الذبحة الصدرية التشنجية”، ويزيد بشكل كبير من خطر احتشاء عضلة القلب.

سيكون للسيجارة الإلكترونية ضرر أقل بكثير، هذا إن وجد

وفقا للدراسات والأبحاث الحالية فأن السجائر الإلكترونية لا تسبب أي ضرر للقلب ، لكن هذا لايعني ابدا ان هذا القطاع لا يزال بحاجة المزيد من الأبحاث للتأكد من هذه النتائج.

في عام 2022، أشار البحث (2) إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مستخدمي الفيب مشابه لغير المدخنين. في العام الذي قبله، خلصت دراسة أمريكية (3) إلى أن الفيب لم يحفز أي إجهاد تأكسدي، وهو العامل الرئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية.

في عام 2019، أوضحت دراسة (4) أنه عندما ينتقل المدخن إلى السجائر الإلكترونية، فإنه يظهر “تحسن كبير في وظائف القلب والأوعية الدموية”. في نفس العام، كشف تحليل (5) أنه “لا يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية بين احتشاء عضلة القلب واستخدام السجائر الإلكترونية”.

تظهر هذه القائمة، أنه حتى لو كانت هناك حاجة إلى دراسات أخرى لفهم تأثير السجائر الإلكترونية على القلب بشكل كامل، فإن النتائج المتوفرة تبدو مشجعة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن النيكوتين ليس ضارا بالقلب بشكل مباشر فقط لأنه يسبب زيادة في معدل ضربات القلب. منذ عام 2015، تقوم وزارة الصحة البريطانية بتحديث المعلومات والأبحاث حول هذا الموضوع ، والتي تشير إلى أن السجائر الإلكترونية “أقل ضررا بنسبة 95٪ على الأقل” من التدخين.

هذا المقال لا يشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

المصادر :

(1) E Holt, K G Skaarup, M C H Lassen, N D Johansen, P G Joergensen, R Hauser, J N Lind, G Jensen, P Schnor, E Prescott, P Soegaard, R Moegelvang, T Biering-Soerensen, The effects of smoking on cardiac structure and function in a general population, European Heart Journal, Volume 43, Issue Supplement_2, October 2022, ehac544.121, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.121

(2) E-cigarette Use and Risk of Cardiovascular Disease: A Longitudinal Analysis of the PATH Study, 2013-2019, Berlowitz et al, Circulation. 2022;145:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057369.

(3) Association of Cigarette and Electronic Cigarette Use Patterns With Levels of Inflammatory and Oxidative Stress Biomarkers Among US Adults: Population Assessment of Tobacco and Health Study – 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051551 [doi] – https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051551

(4) J Am Coll Cardiol. 2019 Nov 15. Epublished DOI:10.1016/j.jacc.2019.09.067 (5) Farsalinos, K. E., Polosa, R., Cibella, F., & Niaura, R. (2019). Is e-cigarette use associated with coronary heart disease and myocardial infarction? Insights from the 2016 and 2017 National Health Interview Surveys. Therapeutic Advances in Chronic Disease. https://doi.org/10.1177/2040622319877741