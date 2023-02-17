تقدم لنا شركة Lost Vape جهازها الجديد Ursa Pro ، بود خفيف الوزن و بتصميم أنيق وبجودة عالية. يقدم البود أداء ممتاز في الفيب غير المباشر – MTL. جهاز مثالي للدخول إلى عالم الفيب ، سهل الاستخدام مع وضعين للفيب فقط.

وزن خفيف وجودة عالية

يتميز بود Ursa Pro بجودة تصنيع عالية ، مع هيكل بطارية مصنوع من الألومنيوم. خفيف جدًا 49.5 غرام فقط ويعمل بنمط الفيب غير مباشر ، الجهاز مثالي للأشخاص الذين يرغبون في بدء تجربة الفيب. يعمل أما بالتشغيل التلقائي عند السحب أو بالضغط على الزر.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 24 * 14 * 94,4 ملم وزن البود 49,5 غرام الشحن USB-C البطارية 900 مللي أمبير سعة التانك ,52 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 25 واط

محتويات العلبة :

البود

خزانات احتياطية

كابل USB-C

اكسسوارات

دليل المستخدم

بود Ursa Pro بسيط وفعال

نجد في قاعدة بود Ursa Pro منفذ USB-C المخصص للشحن السريع. الجهاز مزود ببطارية سعة 900 مللي أمبير توفر فترة تشغيل جيدة وهي متوافقة مع حجم الجهاز. تسمح تسمح لك الشريحة الالكترونية بتعديل الطاقة من 5 إلى 25 واط. البود مصنوع من الألومنيوم ، الأمر الذي يجعله صلب ومتين.

على أحد جوانب البود ، نجد اسم البود منقوشا بشكل فتحات صغيرة. تسمح هذه الثقوب الصغيرة بمرور الضوء أثناء الفيب وإعادة الشحن ، وذلك بفضل سلسلة من مصابيح LED الموجودة أسفل غلاف البود.

على جانب بود Ursa Pro توجد فتحة تدفق الهواء. فتحة واحدة صغيرة لكنها فعالة ، في هذا النوع من السحب المحكم مثالي للإقلاع عن التدخين والحصول على إحساس قريب من سيجارة التبغ. من الممكن ، عن طريق تحريك العتلة المبينة في الصورة ، يمكنك تعديل كمية الهواء وبالتالي الحصول على فيب مفتوح أو مقيد جدا.

في الجزء الأمامي من البود نجد الشاشة وزر تشغيل. التصميم مثالي ، يقع زر التشغيل بشكل طبيعي تحت الإبهام عند الإمساك بالجهاز. توفر الشريحة الالكترونية خيار استخدام هذا الزر لإنتاج البخار أو الانتقال الى الفيب التلقائي عند السحب. أضافت Lost Vape في هذا البود خاصية التشغيل التلقائي ، عن طريق الاستنشاق أو السحب. لاحظنا بعض التأخير أثناء مراحل الاختبار باستخدام الخيار التلقائي.

يتيح لك الزر تشغيل البود وإيقاف تشغيله بخمس ضغطات سريعة. من خلال الضغط السريع على الزر 4 مرات ، من الممكن قفل الزر والانتقال إلى التشغيل التلقائي ، مما يوفر راحة أكثر في الاستخدام. من خلال 3 ضغطات سريعة ، يمكنك ضبط الطاقة.

تظهر على الشاشة الطاقة المطلوبة ومستوى البطارية وقيمة المقاومة وعدد السحبات. مستوى السطوع مريح ، حتى في الاضاءة القوية اثناء النهار.

الكثير من الخيارات

يأتي مع بود Ursa Pro نوعان من الخزانات او الخراطيش. النوع الاول مغلق ويجب التخلص من الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل ، بينما يسمح النوع الثاني الثاني باستبدال الكويل. الأول يحتوي على كويل بقيمة 0.6 أوم لاستخدامه بين 14 و 25 واط. تقرأ الشريحة الالكترونية قيمة المقاومة بشكل ممتاز وتتكيف تلقائيًا مع الطاقة للاستخدام الأمثل.

الخرطوشة الثانية تسمح لك باستبدال الكويل عند تلفه. ولفعل هذا كل ماعليك فعله هو إدخال الكويل الجديد في الفتحة المخصصة لهذا الغرض.

الخرطوشة متوافقة مع النوع UB Mini من الشركة المصنعة Lost Vape.

تبلغ قيمة الكويل المرفق والذي تستخدم في النوع الثاني 0.8 أوم. الكويل مزود بحلقات مطاطية عالية الجودة لتثبيت الكويل بشكل مثالي في الخرطوشة.

لم نلاحظ أي تسريب خلال فترة الاختبار. نطاق الطاقة التي يجب استخدامها موضح بشكل جيد على الكويل ، من 12 إلى 17 واط لـ 0.8 أوم.

ومع ذلك ، عندما نقوم بإدخال الخرطوشة في الجهاز ، تقوم الشريحة بضبط الطاقة عند 9 واط ، وهو ما لا يتوافق مع القيم الموضحة. من الممكن تعديل هذه القوة ب 3 ضغطات سريعة على زر التشغيل.

من ناحية أخرى ، الشريحة تتمتع بتقنية ذكية ، فهي تمنع تجاوز 17 واط لتجنب التلف المبكر للكويل. توفر شركة Lost Vape كويل آخر بقيمة 1 أوم ، كخيار إضافي.

في كل من الخرطوشتين كانت النكهات ممتازة.

طريقة اعادة التعبئة متطابقة في كلتا الخرطوشتين. فقط اسحب غطاء السيليكون لإدخال طرف زجاجة السائل الإلكتروني.

بود Ursa Pro جهاز ممتاز ومتكامل. على الرغم من أن الوضع التلقائي ليس الأكثر كفاءة وفيه تأخير بسيط في إنتاج البخار. الوضع التلقائي يفضله الكثير من المبتدئين.