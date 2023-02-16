في مقابلة أجراها الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية واستشاري البلديات الدولية، مع جريدة الطريق بحسب التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، فإن التبغ يودي بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة سنويًا، من بينهم أكثر من 7 ملايين من المدخنين والباقي هو نتيجة التدخين السلبي.

استهلاك السجائر يصل 4 مليار علبة سنويًا

المصريين يستهلكون كل عام 4 مليار علبة سجائر، كما أوضح عرفة ، وهذا يعني 80 مليار سيجارة ، و بتكلفة 70 مليار جنيه.

لم يقتصر ذلك على التبغ فقط، حيث يستهلك المصريين تقريبا 50 ألف طن من المعسل كل عام بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأشار عرفة إلى أنه يتم تدخين نحو 200 مليون سيجارة يومياً، من الأصناف المحلية والأجنبية، وذلك وفقاً لنتائج دراسة صادرة عن شركة الشرقية للدخان التابعة للحكومة المصرية، عن الربع الثاني من العام المالي 2020-2021.

المركز السابع عالميا

تشير التقارير إلى أن مصر احتلت المركز السابع بعد تركيا واليابان والولايات المتحدة من بين 20 دولة بتصنيف الأكثر استهلاكا للتبغ.

وأوضح أنها بحلول العام 2030 ستحتل المركز الرابع ، بعد أسواق الصين وإندونيسيا والولايات المتحدة.

وطالب عرفة تدخل الحكومة المصرية بزيادة حملات التوعية ، والاهتمام بصحة المواطن المصري. ويرى عرفة من بين الحلول هو فرض الغرامات المالية على المدخنين في الأماكن العامة، والمراكز الحكومية، والبلديات المحلية والدولية.

هل الفيب هو الحل؟

العديد من الدراسات تشير الى أن استخدام السجائر الإلكترونية لها تأثير مضاعف تقريبًا في الإقلاع عن التدخين على عكس استخدام بدائل النيكوتين الأخرى (اللصاقات ، العلكة ، إلخ).

حيث نشرت منظمة كوكرين الفرنسية دراسة منهجية حول استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين. كان الهدف منها هو دراسة عدد الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لمدة 6 أشهر على الأقل بفضل الفيب ، وعدد الأشخاص الذين قد يكونون قد عانوا من الآثار السلبية لهذه العادة.

أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) تقريرا حول الفيب أيضا ، والذي يؤكد أن الفيب هو الطريقة الأكثر أمانا وفعالية للإقلاع عن التدخين.

تم إجراء التقرير بواسطة باحثين في الجامعة الملكية – King’s College London ، وهو التقرير السابع المستقل الذي أصدرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا حول التدخين الإلكتروني – الفيب ، والذي سلط الضوء على النقاط التالية: