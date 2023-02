مود D-01 من شركة modder SKNKWORX عبارة عن جهاز مود رائع من نوع Dot Aio. مجهز بشريحة DNA 60 ، جهاز بحجم مثالي وخفيف الوزن. متوافق مع جميع خزانات boro القابلة لإعادة البناء أو الخزانات الجاهزة من نوع Dot Aio ، فهو يمثل حرفيا اجهزة الكل في واحد – All In One.

تصميم مثالي

يتميز مود D-01 بحجمه الصغير وبالكاد يتجاوز وزنه 100 جرام وهو مجهز بشريحة DNA 60. مصمم لجميع التانكات من نوع Dot Aio ، سواء كانت قابلة لإعادة البناء أم لا ،وهذا خيار ذكي من الشركة المصنعة SKNKWORX. فعال و بتصميم رائع ، يستحق التجربة فعلا!

المواصفات التقنية

ابعاد المود 82 * 47,5 * 24,8 ملم وزن المود 105 غرام الشحن USB C او شاحن خارجي البطارية بطارية واحدة نوع 18650 الطاقة القصوى 60 واط انماط الفيب واط, التحكم الحراري

محتويات العلبة :

جهاز المود

قطع غيار

خفيف وعملي

مود D-01 مغطى بألواح أو ابواب بلاستيكية من نوع PMMA القابلة للإزالة على كلا الجانبين. على أحد الجانبين محفور بعمق اسم العلامة التجارية ، بجوار زر التشغيل مباشرة. يمكن استبدال هذا الغطاء لمزيد من التخصيص. يتم تثبيت الأبواب بشكل مثالي بفضل 4 قطع من المغناطيس القوي. لا توجد حركة جانبية للأبواب وهذا شيء ممتاز. الجهاز مريح في الاستخدام ووزنه 105 غرام وهذا بفضل استخدام الألومنيوم لصناعة جسم الجهاز.

على الجانب الآخر ، تم نقش اسم الجهاز أيضًا على اللوحة. تسمح الفتحة الطولية المبينة في الصورة أعلاه للهواء بالمرور لتبريد الكويل الموجود في الخزان من النوع Dot مثل Dot Shell و Dot RBA وما إلى ذلك.

المساحة كبيرة بما يكفي لتغطية جميع الاحتياجات تمامًا ، بغض النظر عن الملحقات المستخدمة مع الجهاز.

يمكن إزالة الأبواب الجانبية بسهولة بفضل فتحة تسمح لك بمسك الباب وإزالته. يمكننا أن نرى زر التشغيل المحفور بدقة. يتم تثبيته أيضًا في مكانه بواسطة قطعتين من المغناطيس. اللمسات النهائية لا تشوبها شائبة.

يسمح منفذ USB-C بالشحن وكذلك لتحديث الشريحة. المود مجهز بشريحة DNA 60 من Evolv. من خلال برنامج EScribe (المجاني) ، من الممكن تخصيص جميع إعدادات الجهاز الخاص بك للحصول على تجربة أكثر عمقًا ومتناسبة مع احتياجاتك.

يتم تثبيت المبسم في الجزء العلوي من الجهاز. من خلال تثبيت قطعة الفم ، نقوم ايضا بربط الجسر الموجود في الجهاز من الداخل للحصول على الدعم الأمثل. تحتوي قاعدة المبسم المعدنية على قفل يمنع الدوران. وبالتالي فأن قطعة الفم لن تدور باستمرار عند تركيبها. هذه التفاصيل قد تكون غير مهمة جدا ، لكنها توفر راحة كبيرة في الاستخدام اليومي. يتم توفير محول للمبسم 510 يمكنك من تركيب اي نوع او شكل تريد.

مود D-01 من الداخل

تحت أحد الأبواب الجانبية ، توجد أزرار الضبط: “+ و” – “لضبط الطاقة وزر التشغيل (أسفل الزر المحفور باللوحة). جهاز بسيط ، بدون زخرفة ، ولكن قبل كل شيء يحتوي على جميع الأساسيات. المستخدمين ممن يحبون النظر كثيرا الى شاشة الجهاز ، الأمر هنا مختلف. انت مجبر لفك احد الابواب لضبط او تغيير الإعدادات في كل مرة تريد فيها ذلك.

على الجانب الآخر ، يوجد مكان التانك القابل لإعادة البناء وحجرة البطارية. يقع القطب الموجب في أسفل الجهاز. يعمل مود D-01 ببطارية واحدة من نوع 18650 مع طاقة قصوى تصل الى 60 واط. لذلك يقع القطب السالب في الجزء العلوي من المود وهو مثبت على نابض. يتطلب تركيب البطارية الضغط جيدًا على القطب السالب المجهز بنابض مع الانتباه لعدم إتلاف غلافها.

الشريحة الإلكترونية هي DNA 60 والتي ، كما هو مكتوب ، توفر ما يصل إلى 60 واط. الشاشة أحادية اللون وصغيرة الحجم ، لكنها مناسبة جدا لقراءة المعلومات الأساسية.

سنقوم قريبا بعمل مقال مفصل حول شرائح Evolv DNA المختلفة. هذا النوع من الشرائح بسط ، فائقة الكفاءة ، وجهاز مود D-01 مجهز بواحدة من هذه الشرائح التي ستوفر لك تجربة فيب ممتازة.

لا يشكل تركيب الخزانات القابلة لإعادة البناء أي صعوبة. على سبيل المثال ، مع تانك DotKerch RBA من الشركة المصنعة Susco يمكنك من الاستفادة من مود خفيف الوزن بتشطيبات عالية الجودة بالاضافة الى ان الشريحة الالكترونية تتكيف بشكل مثالي مع هذا النوع من المعدات. يعد مود D – 01 جهازا ممتازًا لمحبي الأجهزة بتنسيق Dot Aio الذين يرغبون في الحصول على إمكانية تطوير وتخصيص أجهزتهم.