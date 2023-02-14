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في 18 أكتوبر ، أصدرت شركة VOOPOO رسميًا أحدث جهاز لها ، بود ARGUS P1 من خلال موقعها على الإنترنت. يتميز بود ARGUS P1 بميزة الشحن السريع 15 واط PD والتصميم المستقبلي ، جهاز سيغير انطباعك تجاه اجهزة البود – POD!

شحن سريع 15W PD لمدة الشحن اقل

يأتي بود ARGUS P1 ، ببطارية مدمجة سعة 800 مللي أمبير في الساعة ومحول شحن USB-PD ، بشحن سريع يصل إلى 15 واط ، والذي يشحن البطارية من 0 إلى 80٪ في غضون 12 دقيقة فقط. مدة شرب كوب من القهوة كافية لشحن الجهاز من 0 إلى 100٪. لن تقلق بشأن عمر البطارية بعد الآن.

تصميم مستقبلي يعكس الحرفية والاتقان لهذه السلسلة

يُظهر بود ARGUS P1 أسلوبًا مستقبليًا وميكانيكيًا بتصميم نصف معدني ونصف شفاف. يأتي بخمس ألوان مختلفة لتقدم للمستخدم تجربة فريدة. مصنوع من سبائك الزنك القوية ، تصميم مثالي بزوايا منحنية ، تعطي إحساسا مريحا عند الاستخدام.

بالاضافة إلى ، امكانية رؤية الشرائح الإلكترونية ، التي تظهر فيها شريحة GENE.AI 1.2 لأول مرة. شريحة ذكية ، استخدمت فيها الشركة المصنعة أحدث تكنولوجيا. تعمل مؤشرات الـ LED الأربعة ذات التصميم البصري المبتكر للإشارة إلى القوة في الوقت الفعلي. يعطي التصميم البسيط لمحة عن القوة التكنولوجية غير العادية لـ VOOPOO.

شريحة GENE.AI 1.2 تستشعر قوة السحب لتعطي الفيب المناسب

تتميز شريحة GENE.AI 1.2 بضبط تلقائي للطاقة ، والذي يوفر إعدادًا مثاليًا للطاقة عن طريق استشعار كل سحبة دون ضبط يدوي ، وبالتالي توفر سهولة في التشغيل وتوفير الطاقة.

إلى جانب ذلك ، توفر الشريحة 6 وسائل حماية مثل حماية لمدة 8 ثواني ضد الجهد المفرط ، وحماية ضد الماس الكهربائى ، وحماية من الشحن الزائد ، وحماية البطارية المنخفضة ، وحماية ضد التيار الزائد ، وحماية من درجة الحرارة الزائدة.

خزان يعمل بتقنية ITO لنكهة مثالية

تعمل خزانات بود ARGUS P1 بتقنية ITO المبتكرة للفيب الغير مباشر – MTL. التصميم الفريد للخزان يعمل على تسريع عملية توصيل السائل ، كما يعمل الكويل على توفير منطقة تسخين أكبر. نقلة حقيقة أكثر سلاسة لسوائل ملح النيكوتين لتوفير بخار مثالي ، مما يوفر للمستخدمين تجربة نكهة غنية.

اختر بود ARGUS P1 واستمتع بتقنية الشحن فائقة السرعة. دع متعة الفيب تستمر للأبد!

حول شركة VOOPOO

تم إنشاء شركة VOOPOO في عام 2017 ونمت بسرعة كبيرة خاصة مع منتجات DRAG ، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم في وقت قصير. كمؤسسة ذات تقنية عالية مع أنشطة البحث والتطوير والتصميم والتصنيع ،

تمتلك VOOPOO أربع سلاسل منتجات رئيسية – ARGUS و DRAG و VINCI و V. حاليًا ، VOOPOO موجودة في أكثر من 70 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

موقع الشركة : https://www.voopoo.com/

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/voopooglobal

صفحة انتساغرام: https://www.instagram.com/voopootech_official/

قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/VOOPOO

حساب التيكتوك: https://www.tiktok.com/@voopoofans

المتجر： https: //shop.voopoo.com/