الصين ، 14 فبراير / شباط ، / PRNewswire / – تطلق شركة VAPORESSO, العلامة التجارية الرائدة عالمياً في صناعة السجائر الإلكترونية ، حملة عيد الحب عبر موقعها الإلكتروني للتوصية بأفضل الهدايا لهذه المناسبة مع تشجيع المستخدمين على خلق ذكريات مشتركة بينهم وبين من يحبون.

منذ إنشائها في عام 2015 ، كرست شركة VAPORESSO لتأسيس عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدميها. استنادًا إلى ابتكاراتها المستمرة ورقابتها الصارمة للجودة والتزامها الكبير ، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي الفيب.

تماشياً مع مفهوم BIG IDEA لعام 2023 – وهدفها المتمثل في إنشاء العلامة التجارية الأولى في الصناعة ، تقدم VAPORESSO نهجها غير المتردد للابتكار بشأن المستقبل من خلال هذه الحملة.

“سيكون عيد الحب هذا فرصة مثالية أخرى لـ VAPORESSO للتواصل مع الملايين من مستخدميها. التمسك بجوهر العلامة التجارية ، وتعزيز التزام الشركة بالابتكار من بداية رحلة المنتج إلى التصميم وصولا الى مبيعات الأجهزة ، تدعو جميع مستخدميها إلى تبني أحدث الاتجاهات مع الحفاظ على الشمولية والالتزام بأسلوبهم الخاص مع بزوغ فجر حقبة جديدة في عام 2023 ، ” قال جيمي هو ، نائب رئيس VAPORESSO.

توصيات العلامة التجارية VAPORESSO لعيد الحب هي منتجات XROS 3 و 3 MINI الحائزة على العديد من الجوائز. بفضل بطارية عالية الكثافة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة ، اكتسب بود XROS 3 سمعة طيبة كواحد من أكثر منتجات الفيب موثوقية وقوة في السوق. يعطي مدة تغيل تصل لمدة 48 ساعة من شحنة واحدة. يأتي المنتج مزودًا بمؤشر ضوئي نيون لإعلام المستخدم على الفور بكمية طاقة البطارية المتبقية ، مما يضاعف من الراحة والتطبيق العملي.

يستخدم بود XROS 3 أيضًا تصميمًا دائريًا أنيقًا للتأكد من أن قطعة الفم تناسب شفاه المستخدمين تمامًا ، وتمهيد تجربة الفيب الغير مباشر MTL (من الفم إلى الرئة) بشكل شامل. تم تجهيز الجهاز بتقنية COREX لتدفئة الكويل المبتكرة من الشركة للتسخين السريع والمتساوي ، مما يوفر نكهة جيدة ويوفر إعادة إنتاج النكهة الأكثر دقة.

باعت الشركة أكثر من 40 مليون قطعة من سلسلة XROS منذ إطلاقها في عام 2020. وقد حصل XROS 3 ، وهو أحدث إصدار من السلسلة ، على العديد من الجوائز حتى الآن بفضل تصميمه المبتكر والعصري. تشمل الاستحقاقات الأخيرة جائزة Red Dot المرموقة في عام 2022 بالإضافة إلى العديد من جوائز Muse Design.