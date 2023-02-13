من منا لايعرف الآثار الضارة للتدخين على جسم الانسان وبالاخص الجهاز الهضمي ، لكن ماذا عن السجائر الإلكترونية؟

هل السجائر الإلكترونية مضرة للجهاز الهضمي؟

تأتي جميع الآثار الضارة للتدخين على الجهاز الهضمي من مزيج أكثر من 4000 مادة سامة موجودة في دخان السجائر، نتيجة احتراق التبغ.



كون الية عمل السجائر الإلكترونية لا تتضمن أي عملية احتراق ، فهذا من شأنه تقليل هذه الآثار الضارة على الجهاز الهضمي وبشكل كبير.

مخاطر التدخين على الجهاز الهضمي

ماذا نقصد بالجهاز الهضمي؟ الجهاز الهضمي هو مجموعة الأعضاء التي لها وظيفة هضم الطعام وامتصاصه لتوفير الطاقة والعناصر الغذائية للجسم. ويتألف من: الفم : الجزء المسؤول عن مضغ وتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة لتسهيل عملية هضمها، بالإضافة إلى إفراز اللعاب الذي بدوره يساعد على تقسيم الطعام إلى أجزاء يسهل امتصاصها واستخدامها في الجسم.

: الجزء المسؤول عن مضغ وتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة لتسهيل عملية هضمها، بالإضافة إلى إفراز اللعاب الذي بدوره يساعد على تقسيم الطعام إلى أجزاء يسهل امتصاصها واستخدامها في الجسم. المريء : يبدأ في منطقة الحلق ويمتدُّ بجوار المجرى الهوائي وصولا إلى المعدة، وينتقل الطعام في المريء من خلال مجموعة من الانقباضات العضليَّة المعروفة بالتمعُّج ، ويعتبر من الأجزاء المهمة في الجهاز الهضمي.

: يبدأ في منطقة الحلق ويمتدُّ بجوار المجرى الهوائي وصولا إلى المعدة، وينتقل الطعام في المريء من خلال مجموعة من الانقباضات العضليَّة المعروفة بالتمعُّج ، ويعتبر من الأجزاء المهمة في الجهاز الهضمي. المعدة : المكان الذي يتم فيه هضم الطعام من خلال خلطه مع الإنزيمات الهاضمة المختلفة ، مثل مركَّب حمض كلور الماء أو حمض الهيدروكلوريك ، ليتم بعدها نقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة.

: المكان الذي يتم فيه هضم الطعام من خلال خلطه مع الإنزيمات الهاضمة المختلفة ، مثل مركَّب حمض كلور الماء أو حمض الهيدروكلوريك ، ليتم بعدها نقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة. الكبد والمرارة : تساعد هذه الأعضاء في هضم الدهون في الأمعاء الدقيقة. عن طريق إنتاج العديد من العناصر الكيميائيَّة الهامَّة للجسم، و إنتاج العصارة الصفراء التي يتم تخزينها في المرارة قبل إفرازها في الأمعاء.

: تساعد هذه الأعضاء في هضم الدهون في الأمعاء الدقيقة. عن طريق إنتاج العديد من العناصر الكيميائيَّة الهامَّة للجسم، و إنتاج العصارة الصفراء التي يتم تخزينها في المرارة قبل إفرازها في الأمعاء. الأمعاء الدقيقة : الجزء المسؤول على معظم عمليات هضم وتكسير الطعام ، فهو المكان الذي يتم فيه إفراز إنزيمات البنكرياس الهاضمة والعصارة الصفراء، لكي يتم امتصاص العناصر الغذائيَّة.

: الجزء المسؤول على معظم عمليات هضم وتكسير الطعام ، فهو المكان الذي يتم فيه إفراز إنزيمات البنكرياس الهاضمة والعصارة الصفراء، لكي يتم امتصاص العناصر الغذائيَّة. القولون : يتم جمع العناصر الغذائية والنفايات التي لم يتم امتصاصها لغرض التخلص منها من خلال المستقيم. يتم التحكم في الجهاز الهضمي عن طريق الهرمونات والأعصاب التي تنظم تقلصات العضلات وإفراز العصارات الهضمية.

مرض كرون

داء كرون هو التهاب مزمن يمكن أن يؤثر على جدران الجهاز الهضمي بأكمله، من الفم إلى فتحة الشرج. من أعراضه ، التهاب القزحية (التهاب في العين)، تقرحات الفم، آلام المفاصل المختلفة، التهاب القنوات التي تفرز العصارة الصفراء أو حتى الإصابة بالحمى العقدية، التي تظهر على شكل حبوب صغيرة ، صلبة، حمراء ومؤلمة، وتكون موزعة على الساعدين والساقين.

غالبًا ما تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض أخرى مثل القيء والغثيان وفقدان الوزن ووجود دم في البراز وآلام في المعدة وما إلى ذلك. إذا لم يكن التدخين هو السبب الرئيسي لمرض كرون، فإنه يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض إلى حد كبير يعتبر أحد العوامل التي تؤثر سلبا في الشفاء من هذا المرض.

سرطان الجهاز الهضمي

التدخين هو السبب الأول للوفاة الذي يمكن الوقاية منه في جميع أنحاء العالم. من بين الأمراض التي يسببها ، هو مرض السرطان، بما في ذلك بعض أمراض الجهاز الهضمي. وبالتالي، فإن المعدة أو الكبد أو القولون أو البنكرياس هي أعضاء يمكن أن تصاب بالسرطان مباشرة بسبب سجائر التبغ.

يوضح الدكتور بينوا على موقع Info-Tabac.ca: “تحتوي السجائر على مواد سامة تخترق الأعضاء وتسبب تهيجًا موضعيًا”. بمرور الوقت، تؤدي هذه التهيجات إلى حدوث التهاب يمكن أن يعطل نمو الخلايا الطبيعي. وعندما يكون هناك تكاثر فوضوي لخلايا غير طبيعية في عضو ما، فإننا نتحدث هنا عن السرطان “.

يصعب تشخيص هذه السرطانات بشكل خاص، ولا سيما من خلال ظهور الأعراض فقط في مراحل متأخرة جدًا من المرض. بسبب ان التشخيص غالبًا ما يتم بعد فوات الأوان، لهذا يسجل السرطان معدل وفيات مرتفع. على سبيل المثال، معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان البنكرياس هو 5٪ فقط وبالكاد يصل إلى 15٪ للمريء.

التهاب البنكرياس المزمن

المرض الرئيسي الثالث والذي يحدث بسبب التدخين هو التهاب البنكرياس المزمن. إنه ببساطة التهاب دائم في البنكرياس، مما يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد، والإسهال، وعسر الهضم المتكرر وكذلك آلام البطن الشديدة. يمكن أن يتحول التهاب البنكرياس المزمن أيضًا إلى سرطان البنكرياس، ولكنه يسبب أيضًا الإصابة بمرض السكري.

ماذا عن السجائر الإلكترونية؟

تأتي جميع الآثار الضارة للتدخين على الجهاز الهضمي بسبب مزيج أكثر من 4000 مادة سامة موجودة في دخان السجائر، نتيجة احتراق التبغ. كون ان الية عمل السجائر الإلكترونية لا تتضمن أي عملية احتراق ، فهذا من شأنه تقليل الآثار الضارة هذه على الجهاز الهضمي وبشكل كبير.