من منا لايعرف الآثار الضارة للتدخين على جسم الانسان وبالاخص الجهاز الهضمي ، لكن ماذا عن السجائر الإلكترونية؟
تأتي جميع الآثار الضارة للتدخين على الجهاز الهضمي من مزيج أكثر من 4000 مادة سامة موجودة في دخان السجائر، نتيجة احتراق التبغ.
كون الية عمل السجائر الإلكترونية لا تتضمن أي عملية احتراق ، فهذا من شأنه تقليل هذه الآثار الضارة على الجهاز الهضمي وبشكل كبير.
مخاطر التدخين على الجهاز الهضمي
مرض كرون
داء كرون هو التهاب مزمن يمكن أن يؤثر على جدران الجهاز الهضمي بأكمله، من الفم إلى فتحة الشرج. من أعراضه ، التهاب القزحية (التهاب في العين)، تقرحات الفم، آلام المفاصل المختلفة، التهاب القنوات التي تفرز العصارة الصفراء أو حتى الإصابة بالحمى العقدية، التي تظهر على شكل حبوب صغيرة ، صلبة، حمراء ومؤلمة، وتكون موزعة على الساعدين والساقين.
غالبًا ما تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض أخرى مثل القيء والغثيان وفقدان الوزن ووجود دم في البراز وآلام في المعدة وما إلى ذلك. إذا لم يكن التدخين هو السبب الرئيسي لمرض كرون، فإنه يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض إلى حد كبير يعتبر أحد العوامل التي تؤثر سلبا في الشفاء من هذا المرض.
سرطان الجهاز الهضمي
التدخين هو السبب الأول للوفاة الذي يمكن الوقاية منه في جميع أنحاء العالم. من بين الأمراض التي يسببها ، هو مرض السرطان، بما في ذلك بعض أمراض الجهاز الهضمي. وبالتالي، فإن المعدة أو الكبد أو القولون أو البنكرياس هي أعضاء يمكن أن تصاب بالسرطان مباشرة بسبب سجائر التبغ.
يوضح الدكتور بينوا على موقع Info-Tabac.ca: “تحتوي السجائر على مواد سامة تخترق الأعضاء وتسبب تهيجًا موضعيًا”. بمرور الوقت، تؤدي هذه التهيجات إلى حدوث التهاب يمكن أن يعطل نمو الخلايا الطبيعي. وعندما يكون هناك تكاثر فوضوي لخلايا غير طبيعية في عضو ما، فإننا نتحدث هنا عن السرطان “.
يصعب تشخيص هذه السرطانات بشكل خاص، ولا سيما من خلال ظهور الأعراض فقط في مراحل متأخرة جدًا من المرض. بسبب ان التشخيص غالبًا ما يتم بعد فوات الأوان، لهذا يسجل السرطان معدل وفيات مرتفع. على سبيل المثال، معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان البنكرياس هو 5٪ فقط وبالكاد يصل إلى 15٪ للمريء.
التهاب البنكرياس المزمن
المرض الرئيسي الثالث والذي يحدث بسبب التدخين هو التهاب البنكرياس المزمن. إنه ببساطة التهاب دائم في البنكرياس، مما يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد، والإسهال، وعسر الهضم المتكرر وكذلك آلام البطن الشديدة. يمكن أن يتحول التهاب البنكرياس المزمن أيضًا إلى سرطان البنكرياس، ولكنه يسبب أيضًا الإصابة بمرض السكري.
ماذا عن السجائر الإلكترونية؟
تأتي جميع الآثار الضارة للتدخين على الجهاز الهضمي بسبب مزيج أكثر من 4000 مادة سامة موجودة في دخان السجائر، نتيجة احتراق التبغ. كون ان الية عمل السجائر الإلكترونية لا تتضمن أي عملية احتراق ، فهذا من شأنه تقليل الآثار الضارة هذه على الجهاز الهضمي وبشكل كبير.