أظهرت دراسة أجريت عام 2019 عدم وجود فرق بين مستخدمي الفيب والغير مدخنين، بالنسبة للنساء الحوامل والأجنة كذلك.

مخاطر السجائر الإلكترونية على النساء الحوامل

توصل الباحثون الى أن استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل “لا يرتبط بانخفاض وزن الجنين عند الولادة أو حالات حدوث الولادة المبكرة. يبدو أن النتائج التي حصلنا عليها من النساء الحوامل والاجنة مماثلة لتلك الخاصة بغير المدخنين “.

التدخين خطر على الجنين

التدخين له مخاطر عديدة، لا تقتصر بعضها على المدخن فقط. ففي حال التدخين من قبل المرأة الحامل، فهذا يشكل خطراً على صحة الجنين. وبالتالي، وفقًا لعدة دراسات، فإن التدخين أثناء الحمل يزيد من خطر:

حدوث إجهاض.

الولادة المبكرة.

مشاكل الحمل خارج الرحم.

إنجاب طفل منخفض الوزن، مما يشكل خطرًا على الصحة.

انفصال المشيمة المبكر.

الموت المفاجئ للمولود.

بالاضافة الى ان أول أكسيد الكربون الموجود في دخان السجائر مسؤولاً أيضًا عن الاصابة بنقص الأوكسجين المزمن للجنين. من خلال استبدال جزء من الأوكسجين في الدم، وبالتالي سيكون مستواه أعلى مرتين في دم الطفل منه في دم الأم. وهذا يزيد من خطر إصابة الطفل بمشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة الى أمراض أخرى.

يجدر الإشارة أيضًا إلى أن النساء المدخنات تقل فرصهم في الحمل من الأساس. حيث ان التدخين بالفعل مسؤولاً عن انخفاض عدد البويضات، والهرمونات اللازمة للتخصيب، ومعدل الحمل. قد يحدث انقطاع الطمث أيضًا عامين قبل موعد انقطاعه.

السجائر الإلكترونية أقل خطورة بكثير

ان استخدام السجائر الإلكترونية بالعموم اقل خطورة بعيدًا عن مسألة الحمل، حيث أجريت دراسة (1) على الفئران خلصت إلى أن النيكوتين سيكون له تأثير ضار على الخصوبة، فإن آثاره الضارة ستظل أقل من التدخين.

في عام 2019، دراسة (2) أجريت على نساء حوامل لتسجيل نسب حدوث الحوادث أثناء الولادة. كان عدد المشاركات 85 امرأة ، استخدموا فيها السجائر الإلكترونية فقط طيلة فترة الحمل.

أظهرت النتائج أن الأطفال المولودين لديهم متوسط ​​وزن عند الولادة مماثل لغير المدخنين او ممن لم يستخدموا الفيب ايضا. كانت ​​نسبة المواليد لمستخدمي السجائر الإلكترونية من الإناث مماثل لتلك الخاصة بغير المدخنين / غير مستخدمين للفيب، ومختلفة تماما من تلك النتائج الخاصة بالمدخنات.

أخيرًا، فيما يتعلق بالولادة نفسها، اهتم الباحثون بطريقة الولادة (طبيعية او قيصرية) ومعدل حصول الحوادث كالنزيف ما بعد الولادة. مرة أخرى، كانت النتائج مشابهة لنتائج غير المدخنين / غير مستخدمين للفيب. كما لم تُلاحظ أي امراض تنفسية لدى الأطفال حديثي الولادة. في النتائج التي توصلوا إليها، ذكر الباحثون أن استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل “لا يرتبط بانخفاض وزن الجنين عند الولادة أو الولادة المبكرة.

يبدو أن النتائج التي حصلنا عليها من النساء الحوامل والاجنة مماثلة لتلك الخاصة بغير المدخنين “. النتائج تبين ، أن عدم التدخين / الفيب هو أفضل شيء للمرأة الحامل وللجنين ، لكن تبقى السجائر الإلكترونية حلاً أفضل بكثير من التدخين. علاوة على ذلك، فإن فعاليتها في الإقلاع عن التدخين ستكون أعلى بكثير من بدائل النيكوتين الأخرى، بالنسبة لجميع المدخنين والنساء الحوامل على وجه التحديد (3).

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

