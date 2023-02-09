عودتنا شركة Steam Crave على التانكات كبيرة الحجم الممتازة ، تخرج الشركة الصينية من منطقة الراحة الخاصة بها لتقدم لنا تانك البناء Meson RTA. تانك مخصص للفيب المباشر المقيد قليلاً ، ويقدم النكهات بشكل رائع . أداء ممتاز مع جميع أنواع السوائل ذات النكهات المعقدة و الفواكه كذلك. تانك يحبه المولعين بهذا النوع من الـ vape.

نظام تدفق هواء علوي فعال

تانك Meson RTA أحادي الكويل واحد ويأتي بقطر 25 ملم وسعة 5 مل ، والتي يمكن زيادتها إلى 6 مل باستخدام الخزان الثاني المرفق في العلبة. بالنسبة لقاعدة البناء ، احتفظت Steam Crave بنظام القاعدة القابلة للإزالة. بالاضافة الى ان التانك خال من التسريب بفضل نظام تدفق الهواء العلوي.

المواصفات التقنية

قطر التانك 25 ملم طول التانك 52 ملم سعة التانك 5 مل وزن التانك 71 غرام نظام التعبئة من الاعلى نوع المستخدم يحتاج الى القليل من الخبرة قاعدة البناء كويل واحد نظام تدفق الهواء من الاعلى نطاق الاستخدام بحسب قيمة الكويل المبسم – Drip tip 810 الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

خزان احتياطي

قطع غيار

ادوات

المبسم – Drip tip

اكسسوارات

دليل المستخدم

جودة التصنيع

تانك Meson RTA مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومتوفرة في 3 ألوان ، ويتميز بجودة تصنيع عالية. في الأعلى نجد المبسم – Drip tip بتنسيق 810 ومصنوع من الريزن. تم نقش اسم التانك على الغطاء العلوي المزود بملمس خشن على محيطه مما يسهل عملية الفتح اثناء اعادة تعبئة الخزان.

نظام تدفق الهواء موجود في الجزء العلوي من التانك. ويتكون من اثنان من الفتحات الطولية بمقاس 6 × 2 مم ويتم التحكم بها عن طريق حلقة التحكم. الحلقة مزودة بنظام قفل تحد من دورانها بشكل لانهائي. يمكن إزالة الحلقة بسهولة من التانك للتنظيف الشامل.

يتم تفكيك أجزاء تانك Meson RTA على مرحلتين. يجب عليك أولاً فك المدخنة باستخدام عملة معدنية صغيرة أو مفك براغي مسطح كبير بدرجة كافية. يمكنك بعدها فك أنبوب تدفق الهواء الموجود في حجرة البخار. ثم فك الجزء العلوي للتانك ، يمكنك الان تنظيف التانك الكامل ، أو لاستبدال الخزان الزجاجي وبالتالي زيادة سعته إلى 6 مل.

في داخل حجرة البخار كما مبين في الصورة أعلاه ، نجد مجموعة فتحات تدفق الهواء المكونة من 18 فتحة والتي تسمح بإعادة توجيه تدفق الهواء مباشرة إلى الكويل. كما أنه يقلل بشكل كبير من حجم المكان الذي يمر خلاله البخار لتركيز النكهات.

في قاعدة تانك Messon RTA ، توجد نقوش مثل اسم المصمم والرسوم التوضيحية المعتادة والرقم التسلسلي. يبرز موصل 510 بشكل كافٍ للاستخدام التانك على أجهزة المود الميكانيكية الهجينة.

لوحة بناء بتوقيع Steam Crave

كما عودتنا Steam Crave بأستخدام لوحة البناء القابلة للإزالة. لفكها من التانك ، ببساطة قم بفك الحلقة السفلية التي تعمل مثل الغطاء العلوي. يتم وضع ختم سيليكون كبير بالداخل لضمان عزل مثالي للبناء. بمجرد ازالته الحلقة ، يتم فصل لوحة البناء عن طريق سحب الموصل الـ 510. تركيب اللوحة بسيط للغاية ولا يوجد سوى اتجاه واحد للتركيب.

لوحد البناء خالية من الأعمدة – Postless ، و مجهزة ببراغي من نوع 1.3 BTR لتركيب الكويل. يسمح اثنين من البراغي من نوع Philips بإزالة القطب السالب لأغراض التنظيف الشامل. يتم تفكيك القطب الموجب عن طريق فك برغي الـ 510 من الاسفل. توجد قناتان يمر من خلالها القطن وصولا الى قعر الخزان.

تركيب الكويل سهل للغاية. توصي Steam Crave في دليل المستخدم بقطع ساقي الكويل بطول 4 ملم. هذا الطول جيد ، ولكن نفضل وضعه أعلى قليلاً عند 4.5 ملم. اعتمادًا على نوع الفيب الذي تبحث عنه ، يمكنك استخدام كويلات بقطر 2.5 ملم أو 3 ملم.

بالنسبة لوضع القطن فأن الأمر يتطلب القليل من الدقة. بمجرد إدخال القطن عبر الكويل ، يفضل يفضل ان يكون بكمية تتناسب مع قطر القنوات التي يمر خلالها القطن وصولا الى قاع الخزان. يسمح ترطيب القطن بالسائل الإلكتروني لتسهيل هذه العملية. من المهم التأكد من قص القطن لنقطة وصوله أسفل لوحة التركيب وان لا يتجاوزها.

قمنا بأختبار تانك Meson RTA في نوعين مختلفين من الكويلات.

الاولى عبر تركيب كويل كلابتون مدمج 2 × 30/38 في ni80 و 8 دورات بقطر 2.5 ملم ، كانت القراءة 0.75 أوم. استخدمنا بعدا التانك على مود الكتروني عند 35 واط ، تدفق الهواء نصف مغلق ، كانت النتيجة حصولنا على بخار بارد مثالي للسوائل بنكهات الفواكه. البخار كثيف ، والنكهات ممتازة ، والتناغم بين النكهة وكمية البخار مثالي.

البناء الثاني ، قمنا بتثبيت كويل Alien مصنوع من 4 × 28/38 في ni90 و 5 دورات بقطر 3 ملم والقراءة كانت 0.15 أوم. تم اختباره مع نكهة معقدة على المود الميكانيكي والمود الالكتروني عند 63 واط ، وفتح تدفق الهواء بالكامل. مرة أخرى ، تانك Meson RTA يقدم نتائج ممتازة للغاية. البخار كثيف بشكل كبير ودافئ. النكهات الكاملة للسائل موجودة ، ودقيقة للغاية. كون هذا التانك هو مخصص للفيب المباشر DL المقيد قليلا. لذلك لا تحاول رفع الطاقة إلى أكثر من 65 واط لأنك ستحصل على بخار ساخن جدًا.