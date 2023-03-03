بود Gotek S أحدث ابتكارات شركة Aspire. التوازن بين خفة الوزن والأداء المذهل. بود يعمل بشكل تلقائي عند السحب ، ويقدم تجربة فيب رائعة. يسمح نظام التحكم بتدفق الهواء الخاص به باستخدامه في كل من الفيب المباشر وغير المباشر.

بود بوزن الريشة

مع 45.5 جرامًا ، يعد بود Gotek S أحد أخف اجهزة البود في السوق. يعمل مع خراطيش Gotek POD التي تأتي بسعة 4.5 مل. أوتوماتيكي بالكامل ومجهز ببطارية 650 مللي أمبير ، ليوفر تجربة فيب ممتازة لساعات طويلة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 74,5 * 40,5 * 20 ملم وزن البود 45,5 غرام الشحن USB-C البطارية 650 مللي أمبير سعة التانك 4,5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

كابل USB-C

دليل المستخدم

البساطة والكفاءة

مصنوع من البلاستيك ، ويأتي بود Gotex S بستة ألوان. شفاف بالكامل من المنتصف مما يمكنك من رؤية البطارية التي تأتي بسعة 650 مللي أمبير والخرطوشة ايضا. الأمر الذي يجعل من السهل رؤية مستوى السائل الإلكتروني المتبقي.

الجزء العلوي والسفلي من البود تكون ملوَّنة بألوان مختلفة. وتكون مزينة بنقوش ثلاثية الأبعاد. البود أوتوماتيكي بالكامل ، لذلك هو خال من الإعدادات وأزرار التشغيل. البود سريع الاستجابة للغاية ، ولم نلاحظ أي تأخير في خاصية التشغيل التلقائي.

في قاعدة البود نجد منفذ الشحن من نوع USB-C ويمكن الشحن لغاية (5V / 500mA) كحد أقصى. لا توجد طريقة تسمح لك برؤية مستوى البطارية المتبقي. وهذه نقطة سلبية ، خاصة وأنك لا تستطيع استخدام البود أثناء إعادة الشحن ، علما أن العديد من المنافسين يقدمون هذه الخاصية. يوجد بجانب منفذ الشحن زر خاص لضبط تدفق الهواء والذي يسمح لك بالتبديل من الفيب غير المباشر الذي يذكرنا بسجائر التبغ التقليدية إلى الفيب المباشر المقيد.

يتم إدخال الخرطوشة من الأعلى. وهي مثبتة بقطعتين من المغناطيس القوي الذي يؤدي دوره بشكل ممتاز. عزل الخرطوشة بحلقات السيليكون مثالي ، ولم نلاحظ أي تسرب.

سعة خزان كبيرة

تم تجهيز خراطيش Gotek POD بكويلات من النوع الشبكي بأسلاك Kanthal قيمة 0.8 أوم. الكويل جزء من الخرطوشة ، لذلك عليك تغيير الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل. توفر الخراطيش سعة كبيرة تبلغ 4.5 مل التي تعطي فترة استخدام طويلة.

تقع فتحة إعادة التعبئة في الجزء السفلي من خرطوشة Gotek POD. يمكنك الوصول الى الفتحة بمجرد ازالة قطعة السيليكون البرتقالية. الفتحة كبيرة بما يكفي للسماح باستخدام معظم زجاجات السائل الإلكتروني باستثناء الكبيرة منها.

أداء الخراطيش والكويلات ممتاز ، وتوصيل النكهة جيد جدًا ، وكمية البخار متوافقة مع قيمة المقاومة. نظام التحكم بتدفق الهواء فعال للغاية.

يقيد كمية الهواء بشكل كبير ليوفر فيب غير مباشر حقيقي. عمر البطارية جيد ويسمح بساعات طويلة من الفيب دون الحاجة الى إعادة الشحن. الجانب السلبي الوحيد هو أنه لا يمكن عرض مستوى البطارية أو استعمال البود أثناء إعادة الشحن.