رغم التقدم الكبير في فهم أضرار التدخين خلال العقود الماضية، لا تزال بعض المفاهيم الأساسية عرضة لسوء الفهم، حتى داخل الأوساط الطبية. فقد أظهر مقال حديث نشره موقع European Scientist أن نسبة ملحوظة من الأطباء في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يربطون بين النيكوتين وسرطان الرئة بشكل مباشر.

هذه النتيجة لا تكشف فقط عن فجوة معرفية، بل تطرح سؤالًا أكثر إلحاحًا: ماذا يحدث عندما ينتقل هذا الخلط من مستوى الفهم النظري إلى قرارات طبية تؤثر على حياة المرضى؟

خلط المفاهيم: النيكوتين ليس هو المشكلة الرئيسية

لفهم جوهر القضية، لا بد من التمييز بين النيكوتين والتدخين اللذان غالبًا ما يتم دمجهما في الخطاب العام. النيكوتين هو المادة المسؤولة عن الإدمان، وهو ما يجعل الإقلاع عن التدخين صعبًا. لكن ربطه مباشرة بالسرطان، كما لو كان العامل الرئيسي، يتجاهل حقيقة علمية أساسية وهي: إن الجزء الأكبر من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين لا يأتي من النيكوتين، بل من عملية الاحتراق التي تطلق آلاف المواد الكيميائية السامة والمسرطنة.

هذا الخلط ليس مجرد خطأ نظري بسيط، بل هو مثال واضح على ما يمكن تسميته بـ”خلط المفاهيم”، حيث يتم اختزال ظاهرة معقدة في عنصر واحد، ما يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة. وعندما يحدث هذا داخل القطاع الطبي، فإن تأثيره يتجاوز النقاش العلمي ليصل إلى قرارات علاجية يومية.

ماذا يقول الاستطلاع؟

الاستطلاع الذي يستند إليه المقال يكشف أن نسبة كبيرة من الأطباء في بعض المناطق ما زالت تعتقد أن النيكوتين هو السبب المباشر لسرطان الرئة. هذه النتيجة ليست معزولة، بل تتماشى مع مؤشرات عالمية سابقة تشير إلى انتشار هذا الاعتقاد حتى في دول ذات أنظمة صحية متقدمة.

ما يثير القلق هنا ليس فقط الرقم بحد ذاته، بل دلالته. فنحن لا نتحدث عن عامة الناس، بل عن مهنيين يفترض أنهم يعتمدون على الأدلة العلمية في توجيه المرضى. هذا يعني أن هناك فجوة حقيقية بين ما تقوله الأبحاث الحديثة وما يُمارس فعليًا في العيادات.

عندما تتحول الأخطاء إلى قرارات طبية

المشكلة لا تقف عند حدود الفهم الخاطئ، بل تمتد إلى تأثيراته العملية. عندما يعتقد الطبيب أن النيكوتين بحد ذاته يسبب السرطان، فمن الطبيعي أن يتعامل بحذر مفرط (أو حتى برفض) تجاه أي منتج يحتوي عليه، حتى لو كان هذا المنتج مصممًا لمساعدة المدخنين على الإقلاع.

بالتالي، قد يتم التقليل من دور بدائل النيكوتين مثل اللصقات أو العلكة أو السجائر الالكترونية، أو يتم التعامل مع منتجات خالية من الاحتراق بنفس النظرة التي تُعامل بها السجائر التقليدية. النتيجة هي خيارات أقل أمام المدخن، وتردد أكبر في تبني مسارات بديلة قد تكون أقل ضررًا.

هذا الخلط لا يؤثر فقط على الأطباء، بل ينعكس مباشرة على المرضى. عندما يتلقى المدخن رسالة مفادها أن النيكوتين يساوي السرطان، فإنه قد يرفض استخدام أي وسيلة بديلة مثل السجائر الالكترونية (حتى لو كانت أقل خطرًا بكثير من التدخين).

في هذه الحالة، يتحول الخوف إلى عائق حقيقي. بدلًا من الانتقال إلى خيارات أقل ضررًا، يبقى المدخن في نفس الحلقة، مستمرًا في التعرض للمواد السامة الناتجة عن الاحتراق. وهنا تظهر مفارقة واضحة، حيث تؤدي محاولة تجنب خطر أقل إلى الاستمرار في خطر مثبت علميًا انه أكبر.

تقليل الضرر: مقاربة واقعية وليست مثالية

في قلب هذا النقاش يكمن مفهوم تقليل الضرر. هذه المقاربة لا تقوم على افتراض أن هناك بدائل آمنة تمامًا، بل على فكرة أكثر واقعية، وهي أنه إذا لم يتمكن الشخص من الإقلاع فورًا، فمن الأفضل تقليل المخاطر المرتبطة بسلوكه.

في حالة التدخين، يعني ذلك التمييز بين المنتجات التي تعتمد على الاحتراق وتلك التي لا تفعل. فغياب الاحتراق يزيل المصدر الرئيسي للمواد المسرطنة (وهو الدخان)، حتى لو بقي النيكوتين موجودًا. هذا لا يجعل هذه المنتجات خالية من المخاطر، لكنه يضعها في فئة مختلفة تمامًا من حيث مستوى الضرر.

من المهم هنا الحفاظ على دقة الطرح. النيكوتين ليس مادة غير ضارة، فهو يسبب الإدمان وله تأثيرات فسيولوجية على الجسم، بما في ذلك تأثيرات على القلب وضغط الدم. لذلك، لا يمكن تقديمه كحل مثالي أو نهائي.

لكن في المقابل، وضعه في نفس مستوى الخطورة مع التدخين التقليدي لا يعكس الواقع العلمي. الفارق بين الاثنين ليس بسيطًا، بل جوهري. تجاهل هذا الفارق قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمساعدة المدخنين على تقليل المخاطر أو الإقلاع.