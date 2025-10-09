يستخدم الملايين حول العالم السجائر الإلكترونية وبشكل يومي، لكن قليل من يدرك تأثيرها المحتمل على النوم. بين المفاهيم المسبقة والحقائق العلمية، ما الذي تكشفه الدراسات حقًا عن النيكوتين وجودة النوم؟

نقاط مهمة لفهم الموضوع : النيكوتين، وليس السجائر الإلكترونية بحد ذاتها، هو الذي يؤثر على النوم: فهو يقلل من إجمالي وقت النوم، ويقلل من حركة العين السريعة (REM)، ويطيل فترة البدء بالنوم. كشفت لصقات النيكوتين عن أولى الآثار السلبية: فعند استخدامها باستمرار طوال الليل، يُسبب النيكوتين اضطرابًا في بنية النوم. تؤكد الدراسات المتعلقة بالتدخين هذا التأثير: تغير في تخطيط كهربية الدماغ، ونوم أقل عمقًا، وصعوبة في النوم، وترتبط هذه العلاقة بالجرعة. لا توجد أبحاث مباشرة حول السجائر الإلكترونية: لكن البيانات المتاحة تشير إلى أن تقليل النيكوتين أو تجنب التدخين الإلكتروني قبل النوم يمكن أن يُحسّن جودة النوم.

لصقات النيكوتين : أول دليل علمي

هل تعاني من صعوبة في النوم؟ هل تستيقظ فجأةً أثناء الليل؟ هل يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية مسؤولة عن سوء جودة نومك؟ الجواب نعم… ولا! في الواقع، ليست السجائر الإلكترونية ما قد يؤثر على جودة نومك، بل النيكوتين الذي قد تحتويه السوائل الإلكترونية.

النيكوتين مادةٌ تُدرس على نطاق واسع في الأبحاث العلمية، وهناك وفرة من هذه الأبحاث حول هذا الموضوع. ركزت العديد من الدراسات على آثاره على النوم. و تشير جميعها إلى نفس النتيجة: النيكوتين يؤثر على النوم وجودته.

تعود الدراسات الأولى حول آثار النيكوتين على جودة النوم إلى أوائل التسعينيات. في ذلك الوقت، ركزت الأبحاث بشكل أساسي على النيكوتين الذي يُعطى عبر الجلد، وخاصةً من خلال اللصقات. أُجريت إحدى الدراسات الرائدة في هذا المجال عام ١٩٩٤، بعنوان “الآثار الحادة للنيكوتين عبر الجلد على بنية النوم، والشخير، واضطرابات التنفس أثناء النوم لدى غير المدخنين”، حيث شملت عشرين شخصًا من غير المدخنين ممن لديهم تاريخ من الشخير المستمر. تلقى عشرة منهم لصقة نيكوتين بتركيز ١١ ملغ، بينما تلقى العشرة الآخرون علاجًا وهميًا. وُضعت اللصقة الساعة السادسة مساءً وأُزيلت الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي.

خلال الليل، استُخدمت عدة تقنيات لتقييم جودة النوم وبنيته. أفاد الباحثون في نتائجهم أن النيكوتين عبر الجلد قلل من إجمالي وقت النوم بمقدار ٣٣ دقيقة، وفعالية النوم، و نوم حركة العين السريعة (REM). تتوافق هذه المرحلة الأخيرة مع مرحلة النوم التي تحدث فيها الأحلام الأكثر كثافة، وتلعب دورًا حاسمًا في التعافي العقلي وتقوية الذاكرة.

ومع ذلك، يبدو أن فترة النوم الأولية قد طالت أيضا. وقد أكدت دراسة أخرى هذه النتائج في العام نفسه.

مع ذلك، هناك فرق كبير بين لصقات النيكوتين والسجائر الإلكترونية. فبينما تفرز اللصقات مادة النيكوتين باستمرار طوال الليل، توفر السجائر الإلكترونية النيكوتين على مدى فترة أقصر. لكن ماذا عن تأثيره على النوم؟

التدخين والنوم : هل يفسر تأثير السجائر الإلكترونية؟

حتى الآن، لم تُجرِ أي دراسة موثوقة و مُحددة لتأثيرات السجائر الإلكترونية على جودة النوم. ومع ذلك، ركزت معظم الدراسات على التدخين التقليدي. ورغم الاختلاف الكبير بين استخدام السجائر الإلكترونية و التدخين التقليدي، إلا أن هذا البحث يُمثل حاليًا أفضل دليل على الآثار الضارة المُحتملة لأجهزة الفيب على النوم.

تعود إحدى أولى الدراسات حول هذا الموضوع إلى ثمانينيات القرن الماضي. وخلص الباحثون إلى أن المدخنين يُعانون من صعوبة في النوم أكثر من غير المدخنين. كما لاحظوا تحسنًا في عادات النوم لدى ثمانية مُدخنين أقلعوا عن التدخين.

في عام 2006 شملت دراسة [4]، 40 مُدخنًا و40 شخص غير مُدخن. تم تجهيز جميع المشاركين لتقييم بنية نومهم وإجراء تحليل طيفي لتخطيط كهربائية الدماغ (EEG). في استنتاجاتهم، أشار الباحثون إلى أنه على الرغم من تشابه بنية نوم المجموعتين، إلا أن نشاط أدمغة المدخنين كان مختلفًا تمامًا. ووفقًا لهم، أظهر تخطيط كهربائية الدماغ زيادة في ترددات ألفا (8-12 هرتز، المرتبطة باليقظة) وانخفاضًا في ترددات دلتا (4-7 هرتز، المرتبطة بالنوم العميق). تشير هذه التغييرات مجددًا إلى انخفاض جودة النوم عند تدخين السجائر.

علاقة تعتمد على الجرعة وليس الطريقة

في الآونة الأخيرة، وفي عام ٢٠٢٤ بالتحديد، بحث فريق من العلماء الأتراك في جودة النوم المُدركة لدى المدخنين الذين يطلبون المساعدة في الإقلاع عن التدخين في عيادة موقعها بمدينة أنقرة.

أكمل ٢٨٠ مشاركًا في هذه الدراسة٥ استبيانين. الأول هو اختبار فاجرستروم للاعتماد على النيكوتين، المُستخدم لتقييم إدمان النيكوتين. والثاني، ويُسمى مؤشر بيتسبرغ لجودة النوم، لتقييم جودة النوم.

بعد تحليل البيانات، أظهر الباحثون أن سوء جودة النوم ازداد بمقدار ١.٢٢ مرة مع كل زيادة في عدد النقاط في اختبار فاجرستروم. بمعنى آخر، كلما زاد اعتماد المشاركين على النيكوتين، قلّ نومهم.

في حين لم تبحث أي دراسة حتى الآن تأثير السجائر الإلكترونية على النوم تحديدًا، إلا أن الأبحاث المتعلقة بالنيكوتين تتفق على أن هذه المادة تُعطل بنية النوم وجودته المُدركة. بالنسبة لمستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن تقليل مستويات النيكوتين أو تجنب الفيب في الساعات التي تسبق النوم قد يُحسّن من جودة النوم لديهم.

أسئلة حول تأثيرات النيكوتين على النوم

هل تؤثر السجائر الإلكترونية على النوم؟ لا تؤثر السجائر الإلكترونية نفسها بشكل مباشر على النوم، ولكن النيكوتين الموجود في السوائل الإلكترونية يمكن أن يؤثر على جودة النوم.

كيف يؤثر النيكوتين على النوم؟ يمكن أن يُقلل النيكوتين من إجمالي وقت النوم، ويُقلل من كفاءته، ويُطيل فترة ما قبل النوم، لا سيما من خلال تقليل نوم حركة العين السريعة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي العقلي.

هل لصقات النيكوتين لها نفس تأثير السجائر الإلكترونية على النوم؟ تُطلق اللصقات النيكوتين باستمرار، مما قد يكون له تأثير أكبر على جودة النوم مقارنةً بـ السجائر الإلكترونية، التي تطلق النيكوتين على مدى فترة زمنية أقصر.

هل هناك أي دراسات حول تأثير السجائر الإلكترونية على النوم؟ حاليًا، لم تُحلل أي دراسات موثوقة تأثير السجائر الإلكترونية على النوم بشكل مُحدد. ومع ذلك، تشير الأبحاث المتعلقة بالتدخين، والتي تُشبه إلى حد ما الأبحاث السابقة، إلى آثار سلبية محتملة.

كيف يُمكن لمُستخدمي السجائر الإلكترونية تحسين نومهم؟ يُنصح مُستخدمو السجائر الإلكترونية الذين يُعانون من اضطرابات النوم بتقليل مستويات النيكوتين أو تجنّب الفيب في الساعات التي تسبق النوم لتحسين جودته.

