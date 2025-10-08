بحسب أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية يقدر عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية من الشباب حول العالم بـ 15 مليونًا، ويُحذّر من “استخدام شبه معمم” بين المراهقين.

لكنّ عند التدقيق في منهجية التقرير يكشف أن هذه الأرقام تستند إلى استطلاعات رأي يعود تاريخها أحيانًا إلى أكثر من 10 سنوات، وافتراضات مشكوك فيها، ومراجعات غير مُفسّرة للبيانات المستخدمة.

نقاط مهمة قبل البدء: تُقدّر منظمة الصحة العالمية عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية من الشباب حول العالم بـ 15 مليونًا، أي ما يُعادل 7.2% من الفئة العمرية 13-15 عامًا؛ تعود معظم البيانات المُستخدمة إلى عدة سنوات، وأحيانًا إلى عام 2014؛ تستند التوقعات العالمية إلى افتراضات لدول لا تتوفر لها بيانات حديثة؛ منهجية التقرير المُبسّطة للغاية تجعل التقديرات غير قابلة للتحقق.

لغة مُثيرة للقلق لا تتوافق مع الأرقام

لأيام عديدة، كانت الصحافة العالمية تتحدث عن هذا الأمر. يُقدَّر أن 15 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يستخدمون السجائر الإلكترونية حول العالم. بل يفوق عدد المراهقين الذين يستخدمونها عدد البالغين بتسعة أضعاف. هذه الأرقام مأخوذة من أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول انتشار التبغ عالميًا.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن “هذه النتيجة ليست مفاجئة، بالنظر إلى استهداف هذه الصناعة الشرس للأطفال والمراهقين، لا سيما من خلال القنوات الرقمية الجديدة غير المنظمة بشكل كافٍ”. ثم تضيف أن “الاستخدام الواسع للسجائر الإلكترونية بين المراهقين حول العالم يُثير قلقًا بالغًا في أوساط الصحة العامة”.

ووفقًا للأرقام التي تقدمها، يُمثل 15 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا ممن يستخدمون السجائر الإلكترونية 7.2% من الشباب في تلك الفئة العمرية. ويبدو هذا الرقم بعيدًا كل البعد عن تعبير “الاستخدام الواسع”. ولا تتوقف التناقضات في هذا التقرير عند هذا الحد.

بيانات تم تضخيمها وإعادة استخدامها

القسم الذي تُسلِّط فيه منظمة الصحة العالمية الضوء على محدودية عملها هو أكثر إثارة للدهشة. على سبيل المثال، علمنا أن “مجموعة بيانات هذا التقرير تتضمن 176 مسحًا سكانيًا أُجري في الفترة 2018 – 2019، و116 في الفترة 2020 – 2021 […]، و114 في الفترة 2022 – 2023”. بمعنى آخر، يعتمد هذا التقرير، الذي يُفترض أن يُقيّم انتشار التدخين العالمي بحلول عام 2025، في الغالب على بيانات قديمة. كما يُشير التقرير إلى أن البيانات المستخدمة هذا العام مستمدة من 2034 مسحًا وطنيًا، وأن 1789 منها مطابقة لتلك المستخدمة في دورة التقديرات السابقة، دون إضافة أي بيانات جديدة.

فمن أين تأتي الأرقام التي تُبرزها المنظمة في إصدار هذا العام؟ إنها “التوقعات”. وفي هذا الصدد، يُشير التقرير أيضًا إلى أن هذه التوقعات وُضعت باستخدام أداة مفتوحة المصدر، وطُبّقت فقط على البلدان التي لديها مسحان وطنيان تمثيليان على الأقل. بالنسبة للدول التي لا تتوافر لديها بيانات كافية، لا يُحسب أي تقدير للاتجاهات. ومع ذلك، تُدرج هذه الدول في التحليلات الإقليمية والعالمية، بافتراض أن معدلات استهلاك التبغ فيها مماثلة لتلك المُلاحظة في الدول ضمن مجموعة التحليل نفسها. ولذلك، تُجري منظمة الصحة العالمية توقعاتها، بالإضافة إلى ذلك، استخدام بيانات غير كاملة ومُفترضة.

عندما تُراجع منظمة الصحة العالمية سجلها

دعونا نُشير أيضًا إلى ان هناك أمر آخر يُثير التساؤلات. وكما ذكر الدكتور جيريمي فارار في مقدمة الوثيقة، فإن هذا التقرير “يُمثل تحديثًا مُناسبًا للإصدار السابق الذي نُشر قبل عامين”.

وإذا نظرنا إلى هذا الإصدار السابق، فإليك الرسم البياني الذي قدمته منظمة الصحة العالمية لتوضيح اتجاه انتشار التبغ في جميع أنحاء العالم:

فيما يلي الأرقام الموضحة في هذا الرسم البياني:

معدل انتشار التدخين بين الرجال

عام 2000: 49.3%

عام 2005: 45.7%

عام 2010: 42.3%

عام 2015: 39.5%

عام 2020: 36.7%

معدل انتشار التدخين بين النساء

عام 2000: 16.2%

عام 2005: 13.4%

عام 2010: 11.1%

عام 2015: 9.3%

عام 2020: 7.8%

معدل انتشار التدخين بين الجنسين

عام 2000: 32.7%

عام 2005: 29.5%

عام 2010: 26.7%

عام 2015: 24.4%

عام 2020: 22.3%

لنلقِ نظرة الآن على نفس الرسم البياني، المنشور في التقرير الصادر أمس، 6 أكتوبر. ٢٠٢٥:

معدل انتشار التدخين بين الرجال

عام 2000 : 49,8 % (+ 0,5 %)

عام 2005 : 45,3 % (- 0,4 %)

عام 2010 : 41,4 % (- 0,9 %)

عام 2015 : 37,9 % (- 1,6 %)

عام 2020 : 34,7 % (- 2 %)

معدل انتشار التدخين بين النساء

عام 2000 : 16,5 % (+ 0,3 %)

عام 2005 : 13,4 %

عام 2010 : 11 % (- 0,1 %)

عام 2015 : 9,1 % (- 0,2 %)

عام 2020 : 7,5 % (- 0,3 %)

معدل انتشار التدخين بين الجنسين

عام 2000 : 33,1 % (+ 0,4 %)

عام 2005 : 29,4 % (- 0,1 %)

عام 2010 : 26,2 % (- 0,5 %)

عام 2015 : 23,5 % (- 0,9 %)

عام 2020 : 21,1 % (- 1,2 %)

كما نرى، لا يقدم التقريرين الأرقام نفسها حتى للسنوات نفسها. ارتفع معدل انتشار التدخين في عام 2000، والذي سُجّل قبل 25 عامًا، من 32.7% إلى 33.1% بين المنشورين. وانخفض معدل عام 2020 من 22.3% إلى 21.1%. بل إن الفروقات تقترب أحيانًا من 2%، مما يمثل عشرات الملايين من المدخنين!

بعبارة أخرى، تُراجع منظمة الصحة العالمية بأثر رجعي بيانات عمرها عقدان من الزمن دون تقديم أي تفسير. في حين أن تعديل الأرقام أمر شائع في علم الأوبئة عندما تُحسّن المسوحات الجديدة التقديرات، فما هي البيانات الجديدة من عام 2000 التي قد تظهر بعد 25 عامًا؟

السجائر الإلكترونية : منهجية مبسطة ونتائج غير قابلة للتحقق

في حين تُظهر الرسوم البيانية أعلاه عدم دقة واضحة وضوح الشمس فيما يتعلق بعدد المدخنين حول العالم، على الرغم من الكم الهائل من البيانات المتاحة حول هذا الموضوع، تزداد الأمور تعقيدًا فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية. ولأن أداة الإقلاع عن التدخين أحدث بكثير، فإن البيانات المتاحة أقل عددًا. ويكشف الفحص الدقيق لبيانات المصدر (الملحق 2.5) عن وضع أكثر إثارة للقلق.

أولًا، كما تشير منظمة الصحة العالمية في تقريرها، من بين 195 دولة في العالم، لم تتوافر لديها بيانات سوى عن 123 دولة. ولذلك، تعتبر الدول الـ 72 الأخرى خالية من المستخدمين. يؤدي هذا الوضع المستبعد حتمًا إلى التقليل من تقدير عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، مما يُشكك في موثوقية جميع الأرقام المُبلغ عنها.

كما أن بيانات بعض الدول تعود أحيانًا إلى فترة زمنية طويلة جدًا. على سبيل المثال، بالنسبة لـ دولة بليز واليمن، تعود البيانات المستخدمة في توقعات منظمة الصحة العالمية إلى عام ٢٠١٤، أي قبل أحد عشر عامًا! أما بالنسبة لغواتيمالا وسيشل، فتعود إلى عام ٢٠١٥. وبالنسبة لعُمان، تعود إلى عام ٢٠١٦. وتُستخدم أرقام الانتشار هذه، التي يعود تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات، في حسابات اليوم لتقدير عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية من المراهقين اليوم.

وفي الواقع، تعتمد هذه التقديرات على منهجية مثير للقلق. تتمثل طريقة المنظمة في أخذ معدل الانتشار الموجود في البيانات، بغض النظر عن السنة، وضربه في عدد السكان في عام ٢٠٢٣، وافتراض أن هذا يُعطي عدد المستخدمين في عام ٢٠٢٥.

ومع ذلك، فقد تغير كل شيء على مدار السنوات العشر الماضية. فمن ناحية، كان من الممكن أن يؤدي ظهور منتجات جديدة، مثل البودات و اجهزة الاستخدام الواحد، وانتشار الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة التسوق عبر الإنترنت، إلى ارتفاع هائل في هذه الأرقام. من ناحية أخرى، كان من المفترض أن تؤدي التشريعات التقييدية، وحظر النكهات، وتطبيق حد أدنى لسن الشراء، وحملات الوقاية المدرسية، والضرائب، أو حتى الحظر التام في بعض البلدان، إلى انخفاضها. أي اتجاه ساد؟ من المستحيل الجزم بذلك باستخدام منهجية تقوم ببساطة على ضرب أرقام الانتشار القديمة في عدد السكان الحالي.

في نهاية المطاف، فإن استخدام بيانات عام ٢٠١٤ لتقدير الاستخدام في عام ٢٠٢٥ دون مراعاة هذه الاتجاهات المتناقضة هو ادعاء باطل. هل رقم ١٥ مليونًا تقدير أقل أم مبالغ فيه؟ لا أحد يستطيع الجزم بذلك.

يُطرح السؤال إذن: كيف يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تدعي تقدير عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية المراهقين في عام ٢٠٢٥، في حين أنها لا تزال تُراجع أرقام التدخين من عام ٢٠٠٠ وتعتمد على بيانات عمرها أكثر من عقد من الزمان لتوقعاتها الحالية؟