بود Avata احدث اجهزة البود من Aspire ومن اهم مميزاته هو الخزان الذي يأتي بسعة 15 مل. بود سهل الاستخدام، ويأتي مع كويل 0.6 أوم يوفر سحب كثيفة من البخار. بود متميز بسعة خزان تعتبر من ضمن الاكبر، لن تقلق حول اعادة تعبئته بالسائل.

بود Avata .. بسيط ومريح

خزان بسعة 15 مل، لا يتطلب بود Avata سوى تعبئة واحدة ستكفيك لعدة أيام من الفيب. مع سهولة عالية في الاستخدام، حيث يحتوي على 3 مستويات طاقة لتختار منها. البخار الناتج، كما عودتنا شركة Aspire، عالي الجودة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 94,8 * 44,5 * 23 ملم وزن البود 76 غرام الشحن USB-C البطارية 1100 مللي أمبير سعة التانك 15 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

سعة خزان عملاقة

على أحد جانبي بود Avata، يوجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء، والتحكم بكمية الهواء الداخل الى الكويل في الخرطوشة. كلما زادت كمية الهواء، زاد البخار في السحبة، مع الحفاظ دائمًا على نطاق الفيب المباشر المحدود للغاية. على العكس من ذلك، كلما قلّ الهواء الداخل، قل البخار عند السحب، وبالتالي يكون البخار أكثر دفئًا.

على الجانب الآخر من بود Avata، يوجد زر لضبط طاقة الجهاز. في الوضع العادي مع خرطوشة 0.6 أوم، يعمل البود بقوة 16 واط. في الوضع الاقتصادي، يعطي البود 14 واط، وأخيرًا، 18 واط في الوضع الأقصى. هذا يسمح لك بتنويع تجربة الفيب حسب تفضيلاتك الشخصية.

شاشة بود Avata ساطعة للغاية وتعرض مستوى البطارية المتبقي. يتغير مظهر الدائرة الملونة حسب مستوى البطارية والوضع المُختار (3 أوضاع). في لمحة واحدة، يمكنك رؤية نسبة البطارية المتوفرة، والتي تأتي بسعة 1100 مللي أمبير/ساعة. ليست البطارية الأكبر في فئتها، لكن الخرطوشة تشغل مساحة كبيرة وبالتالي تُقلل من مساحة البطارية.

تتميز الخرطوشة بتقسيمها إلى قسمين، مما يمنع خطر التسرب المحتمل من خرطوشة ذات سعة كبيرة جدًا. يتسع القسم العلوي لما يصل إلى 10 مل من السائل الإلكتروني، بينما يتسع القسم السفلي لـ 5 مل. وللتحويل بين القسمين، تُفتح فتحة صغيرة تسمح بالربط بين القسمين العلوي والسفلي. على الرغم من أن هذا النظام مريح وعملي، إلا أنه يثير العديد من التساؤلات. سنعود إلى هذا لاحقًا.

تقع فتحة التعبئة أسفل ختم السيليكون البرتقالي. وهي واسعة بما يكفي لاستيعاب معظم رؤوس زجاجات السائل الإلكتروني. تتحكم قطعة حمراء صغيرة في فتح وإغلاق الممر بين جزأي الخزان.

يرجى ملاحظة أنه من المستحيل استبدال الخزان المثبت على بود Avata عندما يكون زر التحكم في السائل الإلكتروني في وضع الفتح. مع 15 مل من السائل، قد لا تقلق بشأن إعادة التعبئة. هذا صحيح؛ هذه السعة أكثر من كافية لتدوم لعدة أيام لمعظم مستخدمي السجائر الإلكترونية. ومع ذلك، يجب توصيل الخزان السفلي، الذي يتسع لـ 5 مل، يدويًا بالخزان العلوي. يكمن الخطر في نفاد السائل من عبوة الـ 5 مل بينما يكون الجزء العلوي ممتلئًا… مما قد يؤدي إلى دراي هيت او سحبة جافة. لذلك، من المهم تقييم مستوى السائل في الخزان السفلي أولًا.

مع أن سعة 15 مل تُغني عن حمل زجاجة سائل إلكتروني معك، نعتقد أن نظام الإغلاق بين الخزانات يجب أن يكون مفتوحًا أو مغلقًا، حسب رغبة المستخدم.

بخلاف ذلك، فإن بود Avata ممتع للغاية في الاستخدام. البخار الناتج هو بالضبط ما تتوقعه من شركة مثل Aspire. استعادة النكهات ممتازة، ودقيقة ومفصلة دائمًا. إنتاج البخار يتماشى مع مقاومة الكويل.