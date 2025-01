في دراسة حديثة نشرت في مجلة “Addictive Behaviors” لعام 2024، أجرى فريق من الباحثين مراجعة منهجية شاملة لدور النكهات في السجائر الإلكترونية وتأثيرها على قدرة المدخنين على الإقلاع عن التدخين التقليدي.

ركزت الدراسة على تحليل الأدلة العلمية المتعلقة بالنكهات ودورها في تعزيز تجربة الإقلاع عن التدخين، مسلطة الضوء على كيفية مساهمة النكهات في تعزيز الالتزام باستخدام السجائر الإلكترونية كبديل أقل ضررًا للنيكوتين.

منهجية الدراسة لفهم دور نكهات السجائر الإلكترونية

اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على مراجعة منهجية و تحليل شمولي للبحوث السابقة المنشورة حتى نهاية عام 2023. تضمنت المراجعة تحليلًا دقيقًا لمجموعة واسعة من الدراسات السريرية والتجريبية التي تناولت تأثير النكهات في السجائر الإلكترونية على المدخنين البالغين.

معايير اختيار المشاركين :

تم اختيار الدراسات التي تناولت الفئات العمرية فوق 21 عامًا لضمان التركيز على البالغين من 11 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ركزت الدراسات المختارة على السلوكيات المرتبطة بالإقلاع عن التدخين أو التحول من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية.

شملت المراجعة تحليل بيانات من 15 دراسة مختلفة بلغ مجموع المشاركين فيها أكثر من 12,000 مدخن بالغ. تراوحت أعمار المشاركين بين 25 و65 عامًا، وجميعهم كانوا مدخنين سابقين أو حاليين يبحثون عن طرق للإقلاع عن التدخين. استخدم الباحثون التحليل الإحصائي لتقييم تأثير أنواع النكهات المختلفة على معدلات الإقلاع، مع التركيز على نكهات الفواكه، والحلويات، والتبغ التقليدي.

نتائج في غاية الأهمية زيادة معدلات الإقلاع: أشارت الدراسة إلى أن 55% من المدخنين الذين استخدموا السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه أو الحلويات تمكنوا من الإقلاع عن التدخين التقليدي بعد مرور 6 أشهر، مقارنة بنسبة 34% فقط ممن استخدموا السجائر الإلكترونية بنكهة التبغ التقليدي. استمرارية الاستخدام: أكدت الدراسة أن 72% من المشاركين الذين استخدموا نكهات متنوعة استمروا في استخدام السجائر الإلكترونية بعد 12 شهرًا، مقارنة بنسبة 46% ممن استخدموا نكهات التبغ فقط. انخفاض معدلات الانتكاس: أظهرت البيانات أن معدلات العودة إلى التدخين التقليدي كانت أقل بنسبة 40% بين المستخدمين الذين فضلوا النكهات الفواحة مقارنة بمن اختاروا نكهات التبغ. دور التنوع: أكد 63% من المشاركين أن توفر مجموعة واسعة من النكهات ساعدهم على الالتزام بالإقلاع عن التدخين التقليدي، حيث وصفوا التنوع بأنه عنصر محفز للاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية.

يجب على الجهات التنظيمية الاستفادة من هذه النتائج

تشير الأدلة العلمية المستخلصة من هذه الدراسة إلى أن نكهات السجائر الإلكترونية تشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الإقلاع عن التدخين وتقليل معدلات العودة إلى التدخين التقليدي. من خلال تقديم تجربة أكثر متعة وتنوعًا، تساعد النكهات على زيادة فرص المدخنين في الابتعاد عن السجائر التقليدية بشكل دائم.

تدعم هذه النتائج الدعوات إلى سياسات تنظيمية مرنة تسمح بتوفير النكهات المختلفة للمدخنين البالغين الراغبين في الإقلاع عن التدخين. وبينما تستمر الجهود البحثية لفهم الآثار طويلة المدى لاستخدام السجائر الإلكترونية، تظل النكهات أداة قوية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقليل الأضرار المرتبطة بالتدخين التقليدي وتحسين الصحة العامة.

المصادر :

Tracy T. Smith, Amy E. Wahlquist, Theodore L. Wagener, K.Michael Cummings, Matthew J. Carpenter: The impact of flavoring on e-cigarette uptake, cigarette smoking reduction, and cessation: A secondary analysis of a nationwide clinical trial. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2024.108240.