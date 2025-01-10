سلسلة جديدة من البودات تقدمها الشركة المصنعة Geekvape مع مجموعة أجهزة DIGI. يعتبر بود Digi Max R جهاز بود يتميز بعمر بطارية قياسي يبلغ 3000 مللي أمبير وسعة خزان 5 مل. بود متعدد الاستخدامات وقادر على توفير ما يصل إلى 80 واط، وهو خيار ممتاز لتغطية معظم احتياجات مستخدمي الفيب.

بود Digi Max R .. بطارية عملاقة

بود Digi Max R

مع 3000 مللي أمبير في الساعة، فإن بود Digi Max R بإمكانه أن يعمل معك طوال اليوم. خرطوشة 5 مل مريحة تمامًا وتجعلك تنسى عملية إعادة التعبئة المتكررة. مع خيارات الكويلات والخراطيش، فإن بود Digi Max R يعد نجاحًا حقيقيًا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 112,6 * 25,88 * 34,18  ملم
وزن البود 125 غرام
الشحن USB-C
البطارية 3000 مللي أمبير
سعة التانك 5 مل
نطاق الاستخدام من 5 الى 80 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • قطع غيار
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

نجاح جديد في الأفق

في قاعدة بود Digi Max R يوجد منفذ USB-C

في قاعدة بود Digi Max R يوجد منفذ USB-C يسمح لك بإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة. سعة البطارية هائلة وتتجاوز العديد من بطاريات الـ 18650، مع الكويلات المتوفرة، ستنسى إعادة شحن البود خلال اليوم. يعمل الزر الصغير الموجود أسفل منفذ USB-C كقفل. يعد هذا أمرًا عمليًا للغاية في حالة النقل والحركة خاصة إن كنت ممن يضعون أجهزة الفيب في جيوبهم أو في الحقيبة.

الجزء الخلفي من البود

الجزء الخلفي من البود بسيط ولا يحتوي على الكثير. التصميم أنيق يجمع بين الخطوط والأشكال الهندسية. تم نقش اسم النموذج بشكل جميل للغاية، ليجعل التصميم الكلي هادئ وانيق.

الوضع المخصص

في الجهة الأمامية، تأخذ الشاشة جميع المساحة. فهي ملونة وتعمل باللمس. المعلومات سهلة القراءة وتعرض الأساسيات من خلال إعطاء الطاقة المحددة وقيمة المقاومة وعدد السحبات ومستوى البطارية وما إلى ذلك. تتوفر عدة أوضاع مثل الوضع الاقتصادي الذي يضبط مستوى الطاقة إلى أدنى مستوى في نطاق استخدام الكويل. يتيح الوضع المخصص للمستخدم تحديد قيمة الطاقة بنفسه وفقًا لتفضيلاته الشخصية. يوجد أيضًا وضع SMART الذي يضبط الطاقة بشكل مثالي وفقًا لقيمة المقاومة ووضع التعزيز الذي يختار الحد الأقصى من الطاقة المصرح بها للقيمة الأومية للكويل.

يتم تقديم بعض الخيارات مثل الرسوم المتحركة LED على جانب البود و التحكم بسطوع الشاشة وما إلى ذلك.

بود Digi Max R جهاز متكامل وسهل الاستخدام. نظام اللمس فعال وحساس بدرجة كافية للتفاعل بسهولة.
يوجد فوق الشاشة زر تشغيل لإنتاج البخار مع كل ضغطة، مع إمكانية اختيار نظام التشغيل التلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط.

سعة الخرطوشة المرفقة 5 مل

تبلغ سعة الخرطوشة المرفقة 5 مل. سعة كبيرة تتجنبك إعادة التعبئة بشكل متكرر. طريقة إعادة التعبئة بسيطة في هذا النوع من المنتجات. ماعليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف زجاجة السائل الإلكتروني.

زر مخصص لضبط تدفق الهواء

يوجد مقابل فتحة التعبئة زر مخصص لضبط تدفق الهواء. كلما كانت المساحة مفتوحة، كلما كان الهواء أكثر تهوية. وعلى العكس من ذلك، كلما كانت الفتحات أكثر تقييدًا، كان السحب أكثر إحكامًا. يتميز بود Digi Max R بأنه متعدد الاستخدامات من خلال توفير نمط الفيب غير مباشر أو مباشر. التحكم بسيط ولا يتحرك من تلقاء نفسه.

اثنان من الكويلات في العلبة

يأتي مع البود اثنان من الكويلات في العلبة. يتم استخدام المقاومة 0.4 أوم من نوع J بين 23 و 28 واط للحصول على فيب مباشر محدود. المقاومة الثانية هي من نوع J ايضا ولكن بقيمة 0.6 أوم للـ vape بين 16 و 21 واط. وهي مناسبة أكثر لـ الفيب غير المباشر. بود Digi Max R متوافق مع الكويلات من نوع J ابتداءا من 0.8 أوم الى J 1.2 أوم.

إمكانية استخدام خراطيش ذات نظام مغلق

يمتلك البود مميزات أخرى ، مثل إمكانية استخدام خراطيش ذات نظام مغلق ايضا. فإن كنت ممن لا يفضلون استبدال الكويل يمكنك تغيير الخرطوشة بالكامل.

بالنسبة لتجربة الفيب، فأن بود Digi Max R لا تشوبه شائبة. النتائج التي تم الحصول عليها ممتازة. النكهات رائعة وقوية دائمًا ومحددة جيدًا. بفضل حجم البطارية الكبير والخيارات الواسعة من الكويلات وأنظمة التشغيل العديدة، يعد بود Digi Max R بلا شك جهاز مثالي.

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المميزات

  • حجم بطارية مثالي
  • جودة الفيب والنكهات
  • خيارات متنوعة للكويلات
  • خيار الخراطيش ذات الأنظمة المغلقة
  • نظام تشغيل متكامل

العيوب

        • لا يوجد

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Digi Max R جهاز فيب مثالي. البطارية الضخمة والسعة الكبيرة ونظام التشغيل المتكامل تجعل هذا الجهاز نجاحًا حقيقيًا. قابل للتخصيص وصولاً إلى الرسوم المتحركة على الشاشة. سهل الاستخدام للغاية مع شاشة اللمس الخاصة به. يقدم نكهات ممتازة سواء في الفيب غير المباشر أو المباشر. جهاز بود يستحق التجربة!
5
المجموع النهائي
المقال السابقدراسة : دور النكهات في السجائر الإلكترونية وتأثيرها على معدلات الإقلاع عن التدخين
Ahmad AL-FARAJI
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-digi-max-r-geekvapeبود Digi Max R جهاز فيب مثالي. البطارية الضخمة والسعة الكبيرة ونظام التشغيل المتكامل تجعل هذا الجهاز نجاحًا حقيقيًا. قابل للتخصيص وصولاً إلى الرسوم المتحركة على الشاشة. سهل الاستخدام للغاية مع شاشة اللمس الخاصة به. يقدم نكهات ممتازة سواء في الفيب غير المباشر أو المباشر. جهاز بود يستحق التجربة!

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