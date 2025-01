قامت دراسة بريطانية جديدة بحساب تأثيرات تدخين سيجارة تبغ واحدة على متوسط ​​العمر المتوقع. وخلصت الدراسة ان تدخين ثلاث سجائر فقط يعني إضاعة ساعة كاملة من عمر المدخن.

التدخين للنساء، أسوأ

في عام 2000، خلصت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن تدخين سيجارة تبغ واحدة يعادل خسارة 11 دقيقة من حياة المدخن. كان هذا البحث الأول من نوعه حيث سمح للمدخنين بفهم مخاطر التدخين بشكل أفضل. ومع ذلك، نظرًا للبيانات التي استخدمت في الدراسة، يوجد العديد من القيود التي يمكن أن تؤثر على النتائج. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء البحث على الرجال فقط.

قبل بضعة أيام، تم نشر نتائج دراسة جديدة [2]، بتمويل من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة. تهدف هذه دراسة إلى تحديث نتائج الدراسة السابقة باستخدام بيانات أحدث. فبدلاً من الأرقام التي تم جمعها سابقًا بين عامي 1951 و1991، وتقدير عدد السجائر المدخنة بـ 15.8 سيجارة، والتي يرجع تاريخها إلى عام 1996، أتاحت هذه دراسة الجديدة استخدام بيانات تتراوح من 1951 إلى 2001 للرجال، وحتى عام 2001 -2011 للنساء. وتم تعديل متوسط ​​عدد السجائر المدخنة أيضًا إلى 11.5 سيجارة يوميًا للرجال و9.5 سيجارة للنساء.

وباستخدام البيانات التي تم جمعها خلال المسوحات الوطنية الكبيرة، تمكن الباحثون البريطانيون من تقدير أنه بالنسبة للرجل، فإن كل سيجارة يتم تدخينها تعادل خسارة 17 دقيقة من حياته، وخسارة 22 دقيقة بالنسبة للمرأة.

وبطبيعة الحال، تمتلك هذه الدراسة بعض القيود أيضا. ببساطة، لا يتفاعل جميع المدخنين بنفس الطريقة مع المركبات الكيميائية الضارة الموجودة في دخان السجائر. حيث يتمكن البعض من العيش حياة طويلة بصحة جيدة نسبيًا، بينما يواجه آخرون مشاكل صحية عديدة قبل أن يصلوا إلى الأربعينيات من العمر. وتختلف أيضًا طريقة التدخين (عدد السحبات، وعمق الاستنشاق، وما إلى ذلك)، وكذلك نوع السيجارة.

واعتمد البحث أيضًا على عدد مماثل من السجائر التي يتم تدخينها طوال الحياة، في حين أن شدة تدخين المدخن يمكن أن تختلف. وأخيرا، يشير العلماء إلى أن نسب القطران إلى النيكوتين انخفضت على مر السنين، وهو ما قد يجعل تقديراتهم مبالغ فيها قليلا، ولكن عدد دقائق الحياة المفقودة سيظل أعلى من التقديرات السابقة.

بناءً على الأرقام التي قدمتها هذه الدراسة، إذا كنت مدخنًا وتوقفت عن التدخين وقت قراءة هذه المقالة، في العام المقبل، في نفس التاريخ، ستكون قد حصلت على فرصة لعيش 43 يومًا أطول بالنسبة للرجال ان كنت تدخن 10 سجائر يومياً، و56 يوماً تقريباً بالنسبة للنساء.

المصادر :

1 Shaw M, Mitchell R, Dorling D. Time for a smoke? One cigarette reduces your life by 11 minutes. BMJ. 2000; 320(7226):53. https://doi.org/10.1136/bmj.320.7226.53

2 Jackson, S. E., Jarvis, M. J., & West, R. (2024). The price of a cigarette: 20 minutes of life? Addiction. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/add.16757