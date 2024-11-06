السجائر الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين، تأثير البوابة (السجائر الإلكترونية بوابة للتدخين) غير موجود، السجائر الإلكترونية أقل خطورة من التدخين. جميع هذه المعلومات كانت ضمن هذه الصفحة لكن للأسف، الفرحة لم تدم طويلا.

منشور ازعج جمعيات مكافحة السجائر الإلكترونية

ما الذي حدث مع موقع Santé.fr، الموقع الخاص بوزارة الصحة الفرنسية؟ تم إنشاء هذا الموقع في عام 2016 كجزء من قانون تحديث النظام الصحي، الذي يعرف على أنه “المرجع الصحي، الذي يمكن الوصول إليه وقتما تشاء، وفي أي مكان تريد”.

يقدم الموقع تقاريره مباشرة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشراكة مع وكالات الصحة الإقليمية (ARS) ومؤسسات الصحة العامة، ويهدف إلى “السماح للمواطنين بالوصول إلى معلومات صحية واضحة وموثوقة وشفافة.

قبل أيام نشرت صفحة جديدة على الموقع بعنوان “هل التدخين الإلكتروني خطير؟ “. وكما جرت العادة عندما يتعلق الأمر بمعلومات عن السجائر الإلكترونية القادمة من الحكومة الفرنسية، سرعان ما اثارت الصفحة الكثير من الشكوك. ويعود ذلك الى الحذر الكبير الذي تتبعه السلطات الصحية الفرنسية بالمواضيع الخاصة بـ السجائر الإلكترونية.

الصفحة المثالية

المفاجأة، عندما اكتشفنا صفحة مكتوب بها أن “السجائر الإلكترونية تبدو أكثر فعالية من الوسائل الأخرى من بدائل النيكوتين، وحتى افضل من الدعم النفسي”. جملة مأخوذة مباشرة من البحث الكبير الذي أجرته منظمة كوكرين. حتى أن صفحة الموقع الرسمية نقلت نتائج الدراسة السويسرية التي نشرت في الشهر الماضي، والتي جاءت خلاصتها في نفس الاتجاه.

وبعد أن تم الاتفاق على فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين، جاء دور الموقف من نظرية تأثير البوابة أيضًا، حيث كتب موقع Santé.fr أنه “على عكس ما كان يُخشى منه، لا يبدو أن السيجارة الإلكترونية تعمل كبوابة للدخول الى التدخين”.

وحتى آثار السجائر الإلكترونية على الصحة تمت تغطيتها، إذ أكد الموقع التابع لوزارة الصحة أنه “بعد مرور عشرين عاما على تسويق السجائر الإلكترونية، تبدو البيانات المتعلقة بسميتها على المدى المتوسط ​​والطويل مطمئنة”.

الفرحة لم تدم طويلا

يجب أن لا نفرح ونصدق ذلك، لأنه بعد ساعات قليلة من نشر هذه الصفحة على الإنترنت، اختفت هذه الصفحة ببساطة من موقع Santé.fr. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل هل تم نشرها دون موافقة السلطات؟ هل كانت هناك ضغوط من جمعيات مكافحة السجائر الإلكترونية؟ هل لشركات التبغ الكبرى علاقة بالموضوع؟

بعض الأسئلة التي تدور داخل قطاع السجائر الإلكترونية بأكمله حول الاختفاء الغامض. صفحة كانت لتكون المعلومات الأكثر دعما لـ السجائر الإلكترونية من قبل جهة حكومية فرنسية على الإطلاق.