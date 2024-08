دراسة امريكية تبين أن ظهور السجائر الإلكترونية أدى إلى انخفاض كبير في معدلات انتشار التدخين في الولايات المتحدة.

نقاط مهمة في الدراسة أراد الباحثون دراسة تأثير ظهور السجائر الإلكترونية على معدل انتشار التدخين في الولايات المتحدة.

تسليط الضوء على معدل انخفاض التدخين بين البالغين الأمريكيين بعد ظهور السجائر الإلكترونية في السوق.

كان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا هم السكان الأكثر استخدامًا لـ السجائر الإلكترونية، وهم الفئة التي انخفضت معدلات التدخين بينهم بشكل أكبر.

مرة أخرى يتم تكذيب نظرية البوابة التي تقول بأن السجائر الإلكترونية تؤدي إلى التدخين.

تأثير ظهور السيجارة الإلكترونية على معدلات التدخين

نظرية البوابة تفيد بأن مستخدمي السجائر الإلكترونية يصبحون فيما بعد مدخنين. غالبًا ما يتم طرح هذه النظرية من قبل الجهات المناهضة للفيب، وقد تم تكذيبها ودحضها عدة مرات من خلال العديد من الدراسات العلمية. قبل بضعة أيام، أكدت دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية Harm Reduction Journal عدم وجود تأثير نظرية البوابة او الجسر بين السجائر الإلكترونية والتدخين.

اعتمد الباحثون الأربعة في البحث على بيانات من المسح الوطني الأمريكي الرئيسي للصحة العامة (NHIS). لقد أرادوا دراسة تأثير اعتماد أجهزة السجائر الإلكترونية على انتشار التدخين في الولايات المتحدة. ووفقا لهم، فإن ظهور السيجارة الإلكترونية في السوق كان من الممكن أن يكون له ثلاثة آثار محتملة:

زيادة معدل التدخين: “لو كانت السجائر الإلكترونية بمثابة “بوابة” للتدخين، فإن الزيادة في انتشار استخدام السجائر الإلكترونية كان سيتزامن مع زيادة في انتشار التدخين”. او على الأقل، تباطؤ معدل الانخفاض في انتشار التدخين. وهذا لم يحدث!

الحد من التدخين: “أما إذا كانت السجائر الإلكترونية تساعد البالغين الذين يدخنون السجائر القابلة للاحتراق على الإقلاع عن التدخين (أي التحول من التدخين إلى التدخين الإلكتروني)، و/أو ما إذا كانت تشتت انتباه الأشخاص الذين كانوا سيبدأون في التدخين لولا ذلك ويختارون التدخين الإلكتروني بدلاً من ذلك (أي “التحويل”). إذا، فإن الزيادة في انتشار استخدام السجائر الإلكترونية سوف يتزامن مع انخفاض كبير في انتشار التدخين. وهذا ما حدث بالفعل.

ولذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تأثير ظهور جهاز السجائر الإلكترونية في السوق الأمريكية من بين الاحتمالات المذكورة أعلاه.

منهجية الدراسة

لكي يتمكن الباحثون من إجراء حساباتهم، حدد العلماء عام 2010 بأنه العام الذي بدأ فيه اعتماد السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة. على الرغم من أن المنتج كان متاحًا في البلاد منذ عام 2007، إلا أنه بعد ثلاث سنوات فقط بدأ اعتماده على نطاق واسع. يرجى ملاحظة: بما أن NHIS بدأت في توثيق التدخين الالكتروني او الفيب فقط في عام 2014، فقد تم استقراء البيانات المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية بين عامي 2010 و2014 على افتراض أن اعتماد الفيب كان خطيًا خلال هذه الفترة الزمنية.

وأخيرًا، تم ترجيح جميع التقديرات من خلال إعطاء الوزن الأكبر للتقديرات التي لديها أقل قدر من الشك.

عندما يزداد استخدام السجائر الإلكترونية، ينخفض معدل التدخين

يعرض الرسم البياني أعلاه نتائج الدراسة لجميع السكان الأمريكيين (جميع الأعمار والأجناس والأعراق مجتمعة). تمت إضافة الخطوط الملونة من قبل فريق التحرير لدينا لتبسيط القراءة. يمثل المنحنى العلوي معدل انتشار التدخين بينما يمثل المنحنى السفلي معدل استخدام السجائر الإلكترونية.

تمثل الخطوط الصفراء التوقعات التي تنبأ بها العلماء إذا ظلت معدلات انتشار التدخين واعتماد السجائر الإلكترونية.

يمثل المنحنيان الأحمر والأخضر المتوسطات الفعلية لمعدل انتشار التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية. وأخيرًا، الخطوط البرتقالية تمثل متوسط ​​عدد المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية بين عامي 2014 و 2022.

تأثير قوي لـ السجائر الإلكترونية على معدل انتشار التدخين بين الشباب

ليس من الضروري أن تكون عالماً او باحثا لترى وجود علاقة واضحة بين الزيادة في استخدام السجائر الإلكترونية وانخفاض معدلات التدخين. وكما لاحظ الباحثون، “تم تحديد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين فجوة انتشار التدخين وانتشار استخدام السجائر الإلكترونية لجميع السكان البالغين.

وكان هذا الارتباط أكثر وضوحا بالنسبة للفئة العمرية 18-34 عاما، والتي كانت أكثر عرضة لاستخدام السيجارة الإلكترونية من السكان الأكبر سنا. ويشير الباحثون إلى أن “هذه الاختلافات كانت أكبر بالنسبة للمجموعات السكانية الفرعية التي لديها أعلى معدل انتشار استخدام السجائر الإلكترونية، وخاصة الشباب (18-34 سنة)”.

تناقض نظرية البوابة مرة أخرى

إن انخفاض التدخين في الولايات المتحدة قد لا يرجع فقط إلى ظهور السجائر الإلكترونية في السوق. حيث تنفذ الولايات المتحدة، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، تدابير مختلفة لمكافحة التدخين في محاولة لتقليل عدد المدخنين (حملات الوقاية، ورفع الحد الأدنى للسن القانوني للتمكن من شراء منتجات التبغ من خلال قانون التبغ 21، وما إلى ذلك).

وإذا كان بعض منتقدي السجائر الإلكترونية، تعطي الفضل فقط إلى هذه التدابير، فإن العلماء يشيرون إلى أنه “هذه التدابير ليست قادرة على تفسير انخفاض معدل التدخين الملحوظ بشكل كامل”. ويضيفون في هذا الموضوع أن “الانتقادات التي تفيد بأن عوامل أخرى غير استخدام السجائر الإلكترونية تفسر بشكل كاف الانخفاضات الملحوظة في انتشار التدخين تتعارض مع هذه التحليلات، مما يترك مجالا لملاحظة الارتباط الملحوظ بين الزيادة في استخدام السجائر الإلكترونية”. الأمر الذي يزيل الشك حول فعالية السجائر الإلكترونية في الحد من التدخين.

ومن خلال هذه الملاحظات، أثبت الباحثون أن ظهور واستخدام أجهزة السجائر الإلكترونية من قبل الأميركيين أدى إلى انخفاض التدخين، وليس إلى زيادته كما تشير نظرية البوابة. كما يسلطون الضوء على دور السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين، حيث أن التدابير الحكومية لمكافحة التدخين وحدها لا تكفي لتفسير هذا الانخفاض.

يخلص العلماء إلى ما يلي: “لا تزال البيانات على المستوى الوطني حول استخدام منتجات التبغ بين البالغين في الولايات المتحدة تدعم وجود علاقة بين زيادة انتشار استخدام السجائر الإلكترونية وانخفاض معدل انتشار التدخين، وهذا يعني امكانية استبدال السجائر بـ السجائر الإلكترونية”.



المصدر :

1 Foxon, F., Selya, A., Gitchell, J. et al. Increased e-cigarette use prevalence is associated with decreased smoking prevalence among US adults. Harm Reduct J 21, 136 (2024). https://doi.org/10.1186/s12954-024-01056-0.