وجد فريق من الباحثين في المركز الطبي بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الامريكية ان بعض الشركات المصنعة تستخدم مركبات جديدة شبيهة بالنيكوتين لتجنب اللوائح والقوانين الخاصة بإدارة الغذاء والدواء (FDA). هذه المركبات لم يتم دراستها ولا أحد يعرف آثارها على الصحة.

التهرب من القوانين مهما كان الثمن

قبل بضع سنوات، في محاولة للتحايل على اللوائح الصارمة من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، بدأت بعض الشركات المصنعة لـ السجائر الإلكترونية في النظر في استخدام النيكوتين الصناعي. يتم تصنيعه في المختبرات، وهو يختلف قليلاً عن نسخته الطبيعية، الأمر الذي يجعل تشريعات إدارة الغذاء والدواء لا تنطبق عليه. بالنسبة لبعض العلامات التجارية. أتاحت هذه الثغرة الاستمرار في بيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة، في حين يتم تشديد اللوائح والقوانين المتعلقة بـ السجائر الإلكترونية.

في بداية عام 2022، وبعد سنوات من الجدل، حصلت إدارة الغذاء والدواء أخيرًا على سلطة تنظيم النيكوتين الصناعي، ليتم وضع حدًا لبيع المنتجات التي تحتوي على هذه المادة التي كانت قد أفلتت سابقًا من الرقابه.

ولكن، وجدت الشركة المصنعة لاجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد، Spree Bar، حيلة جديدة للتحايل على القانون وهي مادة الميتانين. تم تقديم الميتانين على أنه “مشابه من الناحية الهيكلية ولكنه مختلف كيميائيًا عن النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية الأخرى”، وهو غير مشتق من النيكوتين ولا يحتوي عليه. بالإضافة إلى ذلك، ستكون تكلفة إنتاجه أقل، مما يسمح للشركة المصنعة بتقديم منتجاتها بأسعار منخفضة.

قامت شركة Nix Liquid هي الاخرى، بأستخدام مادة الـ Nixamide (المعروفة أيضًا باسم Nixodine أو Nixotine أو Nic-Safe). هذا المنتج، الذي من شأنه أن يقدم تأثيرات مشابهة للنيكوتين، ولكن لا يحتوي عليه، متوفر بالفعل في السوائل الإلكترونية التي تباع عبر الإنترنت، وحتى يمكن شراء هذه المادة في علب سعة 200 لتر حيث يمكن استخدامها للأغراض الصناعية.

مركبات غير معروفة

وفي بحث تم نشره في المجلة الطبية للجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، حذر باحثون من المركز الطبي بجامعة ديوك من هذه المواد. حيث آثارها الصحية غير معروفة حاليًا، سلط الباحثون أيضًا الضوء على “أخطاء كبيرة ومقلقة” في المكونات التي تدعي هذه المنتجات أنها تحتوي عليها وما تحتويه بالفعل.

من خلال فحص اجهزة Spree Bar، وجد الباحثون أن (S)-6-Methylnicotine، المكون الرئيسي للميتانين، كان أقوى بكثير من النيكوتين التقليدي في استهداف مستقبلات النيكوتين في الدماغ، وربما “أكثر سمية من النيكوتين”. بالنسبة لـ Nix Liquid، وجدوا أن النيكوتيناميد، المستخدم في Nixamide، لم يستهدف نفس مستقبلات الدماغ مثل النيكوتين، على الرغم من ادعاءات الشركة المصنعة. علاوة على ذلك، فإن كميات (S)-6-Methylnicotine المذكورة على ملصقات منتجات الـvaping ستكون مبالغ فيها إلى حد كبير، حيث تصل إلى 88% أكثر مما تحتويه بالفعل.

“بالاضافة الى عدم معرفة تأثيرات هذه المواد الكيميائية عند تسخينها واستنشاقها. وخلص الباحثون إلى أن هذه الأسئلة يجب الإجابة عليها قبل أن يتم السماح بطرحها في السوق. علما ان هذه المنتجات متاحة بالفعل وتباع بحرية.