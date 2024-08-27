شركة VAPORESSO تقدم بود XROS 4 NANO الثوري الذي سيدفع حدود تجربة التدخين الإلكتروني الى مستوى جديد

كشفت شركة VAPORESSO، الرائدة في مجال ابتكارات صناعة التدخين الإلكتروني، عن أحدث إضافة إلى سلسلة اجهزة بود XROS، وهو بود XROS 4 NANO. يضع هذا الجهاز الرائد معايير جديدة في عمر البطارية وكثافة النكهة وجاذبية التصميم، ويعيد تعريف تجربة التدخين الإلكتروني لعشاق الفيب في جميع أنحاء العالم.

يتجاوز بود XROS 4 NANO الحد الأقصى ببطاريته عالية الكثافة التي تبلغ سعتها 1350 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر ما يصل إلى أربعة أيام من الاستخدام المستمر. إلى جانب تقنية الشحن السريع 2A، يمكن شحن الجهاز بالكامل في 30 دقيقة فقط أو الوصول إلى 80% من السعة في 20 دقيقة، مما يضمن عدم انقطاع المستخدمين من تجربة الفيب. يعمل بخراطيش بسعة 3 مل، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة التعبئة المتكررة ويطيل من متعة كل جلسة.

في قلب بود XROS 4 NANO تكمن تقنية COREX 2.0 المتقدمة، والتي تقدم نكهات فريدة مع إطالة عمر الخرطوشة. يضمن نظام مطابقة درجة الحرارة الأمثل تسخينًا أسرع وأكثر أمانًا، مما ينتج عنه طعم أكثر ثراءً وإرضاءً في كل سحبة. يتكامل الجهاز بسلاسة مع كويل 0.4ohm، مما يسمح بتعديلات دقيقة للطاقة من 15 واط إلى 30 واط. يحتوي الجهاز أيضًا على إعداد ذكي مع كويلات متوافقة أخرى لتقديم تعديلات بثلاثة أوضاع ECO وNORMAL وPOWER، لتلبية مجموعة متنوعة من تفضيلات وأنماط التدخين الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة التحكم في تدفق الهواء الجانبي للمستخدمين الانتقال بسلاسة من الفيب الغير مباشر (MTL) إلى تجربة الفيب المباشر المقيد (RDL)، مما يوفر تحكمًا ومرونة غير مسبوقة.

يتميز بود XROS 4 NANO بشاشة TFT دائرية مقاس 1.3 بوصة هي الأولى من نوعها، وهي قفزة كبيرة عن المنتجات السابقة. لا تعمل هذه الشاشة النابضة بالحياة على تعزيز المتعة البصرية فحسب، بل تسمح أيضًا بتصور الوظيفة وتخصيصها بسلاسة. مع ثلاثة اوضاع قابلة للتخصيص للاختيار من بينها، يمكن للمستخدمين تخصيص جلسات التدخين الإلكتروني الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم الفريدة من خلال خيارات الزهرة أو الدراجة النارية المسرعة أو كوكب العالم الدوار. بالإضافة إلى التصميم الرائع، يأتي بود XROS 4 NANO في إجمالي ثمانية خيارات مذهلة من حيث التصميم، مما يوفر لوحة غنية من الخيارات للفرد المهتم بالموضة. سواء كنت تفضل الألوان الجريئة أو الظلال، فهناك خيار يناسب شخصيتك وأسلوبك.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست شركة VAPORESSO على الاعتقاد بأن كل عمل هو مسعى لتحقيق التميز. دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز العادي إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التدخين الإلكتروني على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية حيث تندمج تقنيتنا وقيمنا، ونصنع حياة أفضل وأنظف وأكثر متعة للجميع.