أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق عن قرب إقرار قانون حماية المجتمع من أضرار التبغ. يتضمن القانون حظر التدخين واستخدام النرجيلة والسجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة، إضافة إلى حظر استخدامها في المؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات، ودور العبادة، ومحطات الوقود.

سيتم فرض غرامة قدرها 50 ألف دينار على المخالفين، مع وضع طابع ضريبي على علب السجائر والمعسل و يتم مصادرة كل ما يدخل بطريقة غير رسمية، وفرض نوع من التعريفة الجمركية على السجائر الداخلة، لأن الكثير منها يدخل بتعريفة جمركية قليلة”.

ويهدف القانون ايضا إلى منع الترويج للتدخين، مع تحديد سن قانوني للاستخدام، بمنع التدخين للأفراد تحت سن 18 عاماً.

التدابير الرئيسية في القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون المقترح عدداً من التدابير الصارمة، أبرزها:

– حظر التدخين في الأماكن المغلقة: يفرض القانون الجديد حظراً كاملاً على التدخين بجميع أشكاله في الأماكن المغلقة، مثل المرافق الحكومية، والمدارس والجامعات، ودور العبادة، ومحطات الوقود.

– فرض غرامات على المخالفين: ينص القانون على فرض غرامة مالية تبلغ 50,000 دينار عراقي على كل من يتم ضبطه بتدين السجائر والارجيلة وحتى استخدام السجائر الالكترونية في هذه الأماكن.

– تقييد الدعاية لمنتجات التبغ: ينص القانون على منع الدعاية والإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، ويهدف ذلك إلى حماية المستهلكين من الترويج المتكرر لهذه المنتجات، خاصة الشباب الذين يُعتبرون أكثر عرضة للتأثر بالدعاية.

– ضرائب إضافية على منتجات التبغ: يتضمن القانون أيضاً فرض ضرائب إضافية على منتجات التبغ، حيث تُستخدم هذه العائدات في تمويل حملات التوعية الصحية، وإقامة برامج لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. بالاضافة الى وضع طابع ضريبي على علب السجائر والمعسل.

يأتي هذا القانون في ظل تزايد أعداد المدخنين من الفئة العمرية الشابة، حيث يعتبر العراق واحداً من الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات التدخين واستخدام الارجيلة في المنطقة.

التحديات والتوقعات بشأن تطبيق القانون

رغم أهمية هذا القانون، إلا أن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات. فمن جهة، تعتمد العديد من المقاهي والمطاعم على تقديم الشيشة او الارجيلة لجذب الزبائن، وقد يكون هناك معارضة لتطبيق الحظر في هذه الأماكن. ومن جهة أخرى، قد تواجه السلطات تحديات في مراقبة تطبيق القانون في كافة الأماكن.

مع ذلك، يُتوقع أن يُساهم القانون في تحسين الصحة العامة وتقليل العبء الاقتصادي الناتج عن الأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي. كما أن الضرائب المفروضة على منتجات التبغ قد تُساعد في تقليل الإقبال عليها، خصوصاً بين الشباب، وتوجيه الأموال نحو برامج التوعية والعلاج.

تعتبر السجائر الإلكترونية بديلاً أقل ضررًا من السجائر التقليدية، وقد تمثل حلاً جذريا لتقليل الأضرار الناجمة عن التدخين واثبتت فعاليتها في خفض معدلات التدخين. لذلك، من الضروري أن تشمل التشريعات المستقبلية تنظيمًا دقيقًا لاستخدام هذه المنتجات، مع ضمان جودتها وسلامتها.

إقرار قانون حماية المجتمع من أضرار التبغ يُمثل خطوة إيجابية في مسار تعزيز الصحة العامة في العراق. لكن، يجب أن تكون هناك حملات توعية فعالة لتسليط الضوء على فوائد السجائر الإلكترونية مقارنة بالتدخين التقليدي. كما ينبغي على الجهات المعنية أخذ التوصيات الصحية والأبحاث العلمية بعين الاعتبار عند صياغة هذه القوانين لضمان حماية الصحة العامة.