ركزت شركة Voopoo مع بود Vmate E2 على جمالية التصميم والعناية الفائقة بالتفاصيل الدقيقة. مع غطاء للمبسم يساهم كثيرا في الحصول على تجربة فيب نظيفة. جهاز بود بسيط وفعال، ولا يتطلب أي مهارات لاستخدامه.

أناقة التصميم

بود Vmate E2

الزنك والجلد الصناعي والخياطة والتشطيبات اللامعة الأخرى هي أكثر ما يميز بود Vmate E2. وهو متوفر بـ 8 ألوان مختلفة، تناسب جميع الاذواق. مع خرطوشتين مختلفتين، يمكنك الحصول على فيب رائع.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 99 * 35,5 * 19  ملم
وزن البود 91 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1500 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام بين 5 و 30 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • خراطيش
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

بود Vmate E2 .. متعدد الاستخدامات

غطاء المبسم في بود Vmate E2

بالإضافة إلى مستوى التشطيب الممتاز، يحتوي غطاء المبسم في بود Vmate E2 على قطع من المغناطيس تسهل تثبيته في الجزء العلوي من الخرطوشة. هذه نقطة ممتازة تضمن الحماية والنظافة عند عدم استخدام البود. لكن بمجرد إزالة الغطاء، يجب عليك الاحتفاظ به في يدك أو في جيبك.

منفذ USB-C

في قاعدة بود Vmate E2، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1500 مللي أمبير في الساعة. يعد عمر البطارية متناسب جدا مع حجم الجهاز الذي يبلغ طوله 9 سم تقريبا، بما في ذلك الغطاء. كما هو الحال مع معظم أجهزة Voopoo، لا يمكن الفيب أثناء إعادة الشحن. الأمر الذي اختارته الشركة المصنعة لحماية المستهلك في حالة حدوث مشكلة في البطارية أثناء الشحن.

شاشة بود Vmate E2

على أحد جوانب بود Vmate E2، توجد شاشة صغيرة، تعمل عند تشغيل الجهاز باستخدام شريط من مصابيح الـ LED. لتشير إلى مستوى البطارية بشكل واضح. على الرغم من أن جهاز بسيط للغاية، الا انه متكامل ومجهز بشكل جيد.

جهاز البود أوتوماتيكي بالكامل. لا يوجد زر للتشغيل او لضبط الإعدادات. ما عليك سوى وضع الخرطوشة المملوءة بالسائل الإلكتروني المفضل لديك والبدء بالفيب.

زر مخصص لضبط تدفق الهواء

يمتلك البود زر مخصص لضبط تدفق الهواء. حيث يوفر بود Vmate E2 فيب غير مباشر محكم للغاية وسحب أكثر انفتاحًا. كلما زادت كمية الهواء، كلما كان الفيب مباشرًا أكثر. يكون التعديل دقيقًا في كلا النمطين.

الخراطيش المرفقة مع بود Vmate E2

يأتي مع بود Vmate E2 خرطوشتين لنمطين من الـ vape. سعتها 3 مل، وهو ما يتوافق مع حجم البود. الخراطيش ذات نظام مغلق، وهذا يعني أنه يجب استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.

إحدى الخراطيش تأتي مجهزة بكويل 0.7 أوم مخصصة للفيب غير المباشر والأخرى 0.4 أوم لإنتاج بخار أكبر. تتم تعبئة الخزان عن طريق رفع غطاء السيليكون، لتصل الى فتحة التعبئة بكل سهولة.

يوفر بود Vmate E2 نكهات دقيقة للغاية، مع كمية بخار متناسبة مع الجهاز. حيث تقوم الكويلات بالمهمة على أكمل وجه ويتم توصيل النكهات بشكل جيد.

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المميزات

  • تصميم رائع
  • تم توفير خرطوشتين
  • جودة الفيب والنكهات
  • سهولة الاستخدام
  • غطاء المبسم

العيوب

      • الخراطيش ذات نظام مغلق

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يعتبر بود Vmate E2 جهاز فيب ممتاز. أنيق، وسهل الاستخدام والحمل. غطاء المبسم يضيف الكثير لهذا الجهاز. تسمح الخراطيش المرفقة بنمطين من الفيب لإثراء تجربة الفيب للمستخدم. نحن نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق، وهذا يعني أنه يجب استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.
4.5
المجموع النهائي
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Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-vmate-e2-voopooيعتبر بود Vmate E2 جهاز فيب ممتاز. أنيق، وسهل الاستخدام والحمل. غطاء المبسم يضيف الكثير لهذا الجهاز. تسمح الخراطيش المرفقة بنمطين من الفيب لإثراء تجربة الفيب للمستخدم. نحن نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق، وهذا يعني أنه يجب استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.

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