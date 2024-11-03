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شركة VOOPOO تكشف عن DORIC Astra، جهاز الـ MOD مع تجربة MTL مثالية في فرنسا

تشعر VOOPOO، العلامة التجارية الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية، بسعادة غامرة للكشف عن أحدث جهاز لها، DORIC Astra، في السوق الفرنسية. تم تصميم هذا الجهاز المبتكر لتلبية احتياجات كل من مستخدمي اجهزة الـ MOD المبتدئين وعشاق اجهزة الـ POD المخضرمين، مع التركيز على توفير انتقال سلس للمدخنين الذين يتطلعون إلى التحرر من هذه العادة.

الكاتب -
Ahmad AL-FARAJI
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خزان مطور، تجربة فيب لا مثيل لها

يتميز DORIC Astra بمجموعة من الميزات المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على التانك الذي يأتي بقياس 510 عالي الأداء. هذه الترقية ادت إلى تحسينات كبيرة نظام تدفق الهواء، وتكوين مجرى الهواء، وبنية الكويل، مما أدى إلى تجربة فيب لا مثيل لها. يمكن للمستخدمين توقع نكهات مثالية، وفترة استخدام طويلة، لا تسريبات، وكل ذلك يساهم في تجربة MTL احترافية.

تتضمن المزايا الرئيسية لجهاز DORIC Astra كويل ITO V2 المحدث، والذي اشتهر بجودة نكهاته الاستثنائية ومقاومته للتسرب وتجربة MTL المحسّنة. علاوة على ذلك، تم تصميم الجهاز مع وضع سهولة الاستخدام في الاعتبار، حيث يتميز بواجهة أزرار بسيطة للتنقل بسهولة بين الوظائف المختلفة. بفضل سعة البطارية القوية التي تبلغ 2500 مللي أمبير في الساعة، يمكن للمستخدمين الاعتماد على جهاز DORIC Astra للحصول على أداء يدوم طويلاً.

يمتد ذكاء جهاز DORIC Astra من شريحته الالكترونية، القادرة على التحقق تلقائيًا من قوة التيار وتعديلها بناءً على مقاومة الكويل، وبالتالي ضمان الأداء الأمثل في جميع الأوقات. يعمل تضمين ثلاثة أزرار مميزة – زر الطاقة وزر الوضع وزر القفل – على تعزيز سهولة التشغيل بشكل أكبر ويسمح بالتخصيص الدقيق، مما يقلل من أي ارتباك محتمل للمستخدم.

VOOPOO: التفاني في الابتكار وإرضاء العملاء

أعربت VOOPOO عن سعادتها بتقديم DORIC Astra إلى السوق الفرنسية قبل حملة شهر من دون تدخين – Mois Sans Tabac، مؤكدة على التزام العلامة التجارية بتزويد المدخنين ببديل عالي الجودة للسجائر التقليدية. ويؤكد إطلاق DORIC Astra على تفاني VOOPOO في الابتكار وإرضاء العملاء.

وفي الختام، يمثل تقديم DORIC Astra علامة فارقة مهمة لشركة VOOPOO حيث تواصل الريادة في تطوير تكنولوجيا السجائر الإلكترونية المتطورة. مع تركيزها على تقديم تجربة MTL استثنائية ودعم المدخنين في رحلتهم نحو نمط حياة خالٍ من التدخين، تمثل DORIC Astra خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التحول من التدخين التقليدي إلى الفيب.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع الشركة www.voopoo.com/v-series/doric-astra.

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المقال السابقمراجعة بود Vmate E2 من شركة Voopoo
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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