في الوقت الذي يتمسك الاتحاد الأوروبي بسياسته الغير فعالة بشأن التبغ، ويضغط على الدول الأعضاء لتنفيذها. تجاهلت السويد هذه الضغوط واعتمدت سياسة مؤيدة لبدائل النيكوتين الاقل ضرر وخرجت منتصرة.

تحول كبير في معدلات التدخين في السويد. بعد استخدام اكياس النيكوتين او السنوس يشهد السويديون أدنى معدلات الوفيات المرتبطة بالتدخين في أوروبا.

لقد دعا يوهان هولتبرج ، عضو حزب الوسط السويدي، منذ فترة طويلة إلى تعديل سياسة النيكوتين، وأصبحت رؤيته الآن حقيقة. حيث أصبحت ميزانية الحكومة السويدية لعام 2025 تتضمن تحولاً في سياسة التبغ نحو مفهوم الحد من الضرر، وهو ما يراه هولتبرج انتصارًا كبيرًا. كان الوزير يدفع باتجاه سياسة معقولة تميز بين منتجات النيكوتين على أساس مستوى الضرر، بدلاً من إدراجها معًا في قانون واحد.

لسنوات، كان نهج الحكومة هو الحد من استخدام التبغ على نطاق واسع، دون الاعتراف بالمستويات المتفاوتة من المخاطر المرتبطة بمنتجات مختلفة مثل السجائر الإلكترونية، والسنوس، وأكياس النيكوتين.

مع هذا التغيير، يركز هدف السياسة الآن على “الحد من الضرر الطبي والاجتماعي الناجم عن التبغ” بدلاً من مجرد خفض استخدام التبغ بشكل عام. أفاد موقع Vejpkollen.se أن هولتبرج، الذي كان معارضًا صريحًا للقوانين التقييدية المفرطة مثل حظر النكهات على منتجات السجائر الإلكترونية، ينظر إلى هذا باعتباره انتصارًا للصحة العامة و لمستخدمي بدائل النيكوتين الأقل ضررًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون للتغيير آثار واسعة النطاق، مما يؤثر على كل من السياسات الوطنية السويدية وموقفها الدولي بشأن تنظيم التبغ. يعتقد هولتبرج أن التركيز الجديد على الحد من الضرر سيوجه تصرفات السلطات السويدية ويشكل اللوائح التي تعكس بشكل أفضل الاختلافات الكبيرة بين المنتجات مثل السجائر و البدائل الخالية من الدخان.

الدور المهم لخفض الضرائب

كان أحد المؤشرات الأولى لهذا التغيير في استراتيجية مكافحة التبغ هو خفض الضرائب، إلى جانب زيادة ضرائب سجائر التبغ. ويأمل هولتبيرج أن يؤدي هذا إلى المزيد من السياسات التي تميز بين المنتجات على أساس المخاطر الصحية، مما يعود بالنفع على مستخدمي بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا. يشير اتجاه السياسة الجديد إلى انحراف عن النهج السابق، مع التركيز على تقليل الضرر بدلاً من الحد من استخدام النيكوتين تمامًا.

على سبيل المثال، ادى التحول الكبير في معدلات التدخين في السويد. بعد استخدام أكياس النيكوتين او السنوس وهو شكل من أشكال التبغ الفموي منخفض السمية، إلى انخفاض المخاطر الصحية بشكل ملحوظ مقارنة بالتدخين. حيث سجل السويديون أدنى معدلات الوفيات المرتبطة بالتدخين في أوروبا.

في هذا الوقت من العام الماضي، عندما خفضت السويد الضريبة على أكياس النيكوتين او السنوس بنسبة 20٪، اقتربت السويد جدًا من تحقيق هدف الخلو من التدخين الذي طال انتظاره، وهو الهدف الذي ترغب كل دولة متقدمة على هذا الكوكب في تحقيقه.

ماذا سيحدث في عالم موازي بدون بدائل النيكوتين؟

استكشف تحقيق حديث كيف كان من الممكن أن تتأثر الوفيات التي يسببها التدخين في السويد إذا لم يكن بدائل النيكوتين الأقل ضررًا متاحة. استخدمت الدراسة مقارنتين رئيسيتين: الأولى مع مجموعة من البلدان المشابهة للسويد من حيث التركيبة السكانية وعادات التدخين، والثانية مع سيناريو افتراضي حيث لم يكن لدى السويد أي استخدام للسنوس أو أكياس النيكوتين على الإطلاق.

وكشف التحليلان أن السنوس او اكياس النيكوتين أنقذت حياة ما يقرب من 3000 شخص سنويًا في السويد من خلال توفير بديل أقل ضررًا من السجائر. وبدونها، كانت الوفيات المرتبطة بالتدخين لتكون أعلى بكثير، مما يؤكد دور بدائل النيكوتين في الحد من العبء الصحي العام للتدخين في البلاد. وتؤكد هذه البيانات أيضًا أن الاتجاه الذي تسلكه السويد هو الاتجاه الذي يجب أن تقتدي به جميع البلدان.

في السنوات الأخيرة، واجهت السويد ضغوطًا كبيرة من الاتحاد الأوروبي لتبني موقفها الصارم بشأن بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا، مثل أكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية. وعلى الرغم من هذه التحديات، قاومت السويد بشدة، ودافعت عن سياسات الحد من الضرر.

إن نجاح البلاد في تحقيق معدلات تدخين منخفضة قياسية وخلوها من التدخين هو دليل على فعالية نهجها المستقل. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستراتيجيات القائمة على الأدلة العلمية بدلا من السياسات الحظر، أثبتت السويد أن إنجازاتها هي ثمرة دعمها لسياسات الحد من الضرر.