من أهم الأشياء التي يجب تعلمها عند استخدام السجائر الإلكترونية، سواء كانت المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز او عند تبديل الكويل هي كيفية تحضير الكويل الجديد أو ما يطلق عليه Prime.

من خلال تحضير الكويل، يمكنك الحصول على أفضل نكهة، وفترة استخدام أطول وبالتأكيد تجنب الطعم السيئ الذي يأتي عندما يحترق القطن داخل الكويل.

عملية تحضير الكويل، سهلة للغاية وتحتاج إلى القيام بها فقط عند استخدام جهازك الجديد للمرة الأولى. أو عند استبدال الكويل او الخرطوشة بالنسبة لأجهزة البود، و بخطوات بسيطة سنشرحها في هذا الدليل.

ما هي عملية تحضير الكويل – Prime؟ الكويل في أجهزة السجائر الالكترونية هو العنصر المسؤول عن تسخين السائل الالكتروني وبالتالي إنتاج البخار. وعملية تحضير الكويل بكل بساطة هي التأكد من نقع القطن الموجود داخل الكويل بكمية كافية من السائل الإلكتروني حتى لا يحترق عند الضغط على زر الطاقة.

تؤثر عملية تحضير الكويل – Prime والوقت الذي يأخذه القطن ليشرب الكمية الكافية من السائل على جودة تجربة الفيب بشكل كبير. وكلما زادت كمية القطن/الفتيل داخل الكويل، زيادة مدة النقع وكمية السائل المستخدم. حيث تؤدي زيادة كمية القطن إلى زيادة احتمالية ظهور بقع جافة على القطن، وبالتالي زيادة فرصة احتراقه.

كيف تقوم بتحضير الكويل – Prime؟

عملية تحضير الكويل – Prime في اجهزة الفيب التي تحتوي على كويلات قابلة للتغيير، والتي تشمل جميع تانكات الـ Clearomizers و خراطيش بعض أجهزة البود.

في هذا النوع من الاجهزة، يكون تحضير الكويل يدويًا. بعد إزالة الكويل من التانك او الخرطوشة، ستجد بعض الثقوب التي تبين القطن الملفوف حول الكويل. قم بتقطير السائل الإلكتروني في هذه الثقوب. سترى أيضًا ثقبًا في الجزء العلوي من الملف – ضع القليل من السائل الإلكتروني هنا أيضًا، حتى يتشبع القطن بالسائل.

تأكد من إضافة الكثير من السائل الإلكتروني عبر الثقوب وأعلى الكويل. بعدها يمكنك اعادة الكويل داخل التانك او الخرطوشة وملء الخزان بالسائل، يجب أن تترك الكويل منقوعًا لبضع دقائق قبل استخدامه لأول مرة. كلما انخفضت مقاومة الكويل، كلما كان عليك تركه لفترة أطول.

يمكنك أيضًا أخذ بضع “سحبات تمهيدية” عبر السحب دون الضغط على زر التشغيل. يساعد هذا في سحب السائل الإلكتروني إلى داخل الكويل. حاول ألا تأخذ سحبات كثيرة، لأنك قد تواجه مشكلة خروج السائل عبر المبسم والذي سيخرج عبر فتحات تدفق الهواء ايضا.

عملية تحضير الكويل في الخراطيش ذات الملفات الثابتة

تتميز أجهزة البود التي على خراطيش ذات الملفات الثابتة، مثل سلسلة اجهزة البود Vaporesso Xros، وغيرها من الأجهزة بخراطيش ذات نظام مغلق.

هذه النوعية يكون الكويل جزء من الخرطوشة ولا يمكن إخراجه او استبداله. مع هذه الأجهزة، عادةً ما يكون الأمر بسيطًا، ما عليك سوى ملء خزان الخرطوشة وتركها لمدة خمس دقائق تقريبا. وبهذا تكون عملية حضير الكويل او الـ Prime قد انتهت ويمكنك استخدام الجهاز.

من الأفضل أن تقف الخرطوشة في وضع مستقيم أثناء العملية للتأكد من أن السائل الإلكتروني دائمًا على اتصال الكويل والقطن الذي بداخله.

ما هي المدة الكافية لتحضير الكويل؟

تعتمد فترة تحضير الكويل على عدة عناصر مهمة، قيمة المقاومة وكثافة السائل (نسبة الجلسرين النباتي) ومستوى الطاقة الذي تستخدمه.

دائما ماتكون فترة تحضير الكويلات ذات المقاومة العالية أطول من تلك ذات المقاومة المنخفضة. بشكل عام، يجب ترك الكويلات التي تزيد عن 0.8 أوم لمدة خمس دقائق تقريبًا بعد إضافة السائل الإلكتروني لأول مرة. بالمقابل، يجب ترك الكويلات ذات المقاومة المنخفضة لمدة أطول من ذلك.

العامل الآخر الذي يجب مراعاته هو كثافة السائل ونسبة الجلسرين النباتي الموجودة فيه. السائل الإلكتروني بمستويات جلسرين نباتي أعلى يكون أكثر كثافة، وهو ما يجعل القطن يستغرق وقتًا أطول يمتص السائل. كلما كان السائل أكثر كثافة، كلما كانت فترة تحضير الكويل أطول.

بشكل عام، السوائل الإلكترونية التي تكون فيها نسب الجلسرين النباتي إلى البروبيلين جليكول 50:50 تحتاج الى 3 -5 دقائق تقريبا. وبالتالي السوائل الإلكترونية التي تكون نسبة الجلسرين النباتي 70 و البروبيلين جليكول 30، ستحتاج إلى فترة أطول .

أخيرًا، مستوى الطاقة مهم أيضًا. إذا كنت تستخدم مستويات طاقة مرتفعة، يجب أن تكون فترة تحضير الملف أطول، حيث تزيد الطاقة المرتفعة من فرصة احتراق القطن داخل الكويل.

جميع هذه العوامل في الواقع مرتبطة ببعضها البعض. حيث يكون استخدام الكويلات ذات المقاومة المنخفضة عادةً بمستويات طاقة مرتفعة ومع سوائل إلكترونية تحتوي على نسبة عالية من الجلسرين النباتي. لهذا احرص على وضع كمية من السائل الالكتروني على الكويل قبل استخدامه.